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Автор Анна Стрельцова

Сахарозаменители: чем заменить сахар

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Сахарозаменители помогут людям, следящим за собственным питанием, уровнем сахара в крови и общем состоянии организма. Они делают блюдо или продукт вкуснее, но не оказывают на тело человека негативного влияния, как это делает обычный рафинированный сахар. В предыдущей части говорилось о расщеплении глюкозы, повышении инсулина и других последствиях потребления чрезмерно большого количества сахара. Организм может легко справляться с поступлением в него обычного сахара, но позже начнут постепенно появляться различные проблемы со здоровьем. Выходом являются сахарозаменители. Их делят на два вида: растительные и синтетические. Ко вторым относят сахарин, сукралозу, аспартам, растительные включают в себя инулин, стевию и другие. Почему стоит (или нет?) покупать сахарозаменители и чем отличаются перечисленные виды друг от друга?


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Читайте начало: Сахар или сахарозаменители? Что выбрать

Сахарин является старичком среди данного рода продуктов. Его начали употреблять в пищу еще в то время, когда шла Первая мировая война. Но открыли сахарозаменители еще раньше — в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Он слаще сахара буквально в сто раз, но не усваивается телом. Это помогает ему проходить мимо общего калорийности всех съеденных за день продуктов. Сахарин не оказывает влияние на уровень сахара, не может резко повысить его. В середине прошлого века часто можно услышать мнение о том, что самый старый заменитель сахара может является канцерогеном. Ученые даже проводили специальные исследования на мышах. Они действительно заболевали раком мочевого пузыря. После этой ситуации сахарин стал непопулярным, ушел с рынков и о нем многие забыли. Вернуть славу веществу помогло опровержение — оказалось, что мыши, на которых проводилось исследование, ели слишком много вещества. Ученые не стали учитывать особенностей человеческого организма, а просто сказали о вреде этого заменителя сахара. В конце прошлого века сахарин снова вернулся на полки в магазинах и получи статус безопасного сахарозаменители.

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Аспартам так же нашли довольно давно — в 1965году. До сегодняшнего дня вещество имеет статус безопасного и самого популярного для использования в пищевой промышленности. Но существуют и противники этого вида заменителя сахара. Аспартам начинает распадаться на две аминокислоты — это является плюсом для человека. Но к двум полезным веществам так же добавляет вредный продукт распада — метанол. Под воздействием высокой температуры вещество начинает выделять формальдегид. Аспартам часто добавляют в сладкие напитки, имеющие на этикетке пометку "без сахара". Если товар перевозился при неправильных условиях, то вред данного продукта для человека становится очевидным.

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Стевию обычно называют самым натуральным из всех сахарозаменителей. Она выглядит как трава, имеющая сладкий вкус. Растет она в Америке, а открыли ее так же довольно давно. Источники указывают на то, что еще индейцы в 16 веке начали активно употреблять её в пищу или для лечебных целей. Но широкую известность стевия получила в последние десять лет. Её назвали безопасным, полезным, не влияющим на уровень глюкозы и инсулина, заменителем сахара. Так же стевия может оказывать хороший противовоспалительный эффект, бороться с бактериями. Она может положительно влиять на состоянии сердечно-сосудистой системы, приводить в нормальное состояние поджелудочную железу. К минусам относят только вкус, он своеобразный и может сильно чувствовать в привычных блюдах и напитках.

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Фото превью: FitSeven

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Темы стевия сахарин аспартам здоровье сахарозаменители
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Сахарозаменители: чем заменить сахар
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