Синдром желтого ногтя

Нарушения ногтевой пластины часто указывают на различные системные заболевания, а также местные условия. Они проявляются как изменение цвета, формы и характера роста ногтей. Одним из них является синдром желтого ногтя.

Желтые ногти вызваны различными условиями, такими как:

Желтуха

Присутствие желтухи вызывает желтоватое обесцвечивание ногтей, когда наблюдается повышенное отложение билирубина. В таких случаях у пациента могут быть высокие уровни билирубина из-за тяжелой болезни печени или из-за распада гемоглобина в кровяных клетках из-за гемолиза.

Окрашивание никотином

Люди, которые курят, могут иметь характерное желтоватое изменение цвета ногтей из-за отложения никотина.

Читайте также: Наши ногти как зеркало здоровья

Другие условия

Ногти могут пожелтеть при таких заболеваниях, как:

Респираторные инфекции, такие как бронхоэктазия или синусит

Иммунодефицитные состояния

Ревматоидный артрит

Тиреоидит

Болезнь Рейно

Нефротический синдром

Туберкулез

Синдром желтых ногтей

Желтые ногти сосуществуют с лимфедемой и плевральным выпотом в этом редком генетическом состоянии. Впервые описанный в 1964 году, он поражает как мужчин, так и женщин с одинаковой заболеваемостью. Это может иметь семейную основу или возникать спорадически.

Считается, что он имеет аутосомно-доминантное наследование. Лимфедема может быть врожденной или приобретенной. Причина может быть структурной или функциональной. Возраст, в котором он начинается, может составлять от 40 до 60 лет.

Читайте также: Пятнистые ногти: что может случиться?

Симптомы

Лимфедема

Лимфатический отек наблюдается у 8 из каждых 10 пациентов, обычно в нижних конечностях. У большинства пациентов к этому времени уже произошли изменения ногтей. Опухоль не точечного типа. Жидкость обычно серозная (у трех четвертей пациентов). Хилозная жидкость наблюдается чуть более чем на одну пятую, а гнойный выпот встречается менее чем у 4%. В подавляющем большинстве жидкость имеет экссудативное происхождение.

Респираторные симптомы

Плевральный выпот может встречаться неоднократно и может быть тяжелым. При наблюдении с обеих сторон примерно у 68% пациентов это может быть связано с хилотораксом или инфекциями легких. У некоторых пациентов это неизвестной этиологии. Приблизительно в 85% также есть хронический кашель из-за бронхоэктазии.

Читайте также: Почему растут полосатые ногти или как лечить грибок на ногтях?

Диагностика и лечение

Диагноз синдрома желтых ногтей является клиническим. Несмотря на название, изменения ногтей не являются патогномоничными состояния. Таким образом, заболевание может быть диагностировано, если присутствуют необъяснимый плевральный выпот и лимфедема, даже без изменения цвета ногтя.

Изменения ногтя могут вернуться самопроизвольно примерно у 1 из 2 пациентов. В некоторых случаях местный витамин Е в диметилсульфоксиде помогает устранить изменение цвета. Другие методы лечения включают пероральный прием витамина Е, итраконазола и пероральную терапию цинком.

Оральные таблетки цинка могут уменьшить отек из-за лимфатической обструкции. Другие стандартные методы лечения также полезны, включая подъем конечностей и компрессионные повязки.

Хирургические варианты плеврального выпота включают плеврэктомию, плевродез или шунтирование жидкости с помощью плевроперитонеального или пловеновенозного шунта.

Читайте также: Панариций. Как его лечить в домашних условиях?

Фото превью: NAILS-Mag