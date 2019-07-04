Опухоль почки – доброкачественные и злокачественные виды

Опухоли почек могут быть доброкачественными и злокачественными. Они называются небольшими почечными массами и имеют ширину менее 4 см. Обычно применяется общее правило: чем больше масса, тем ниже вероятность того, что она будет доброкачественной.



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Доброкачественные почечные массы

Ангиомиолипомы являются одними из самых распространенных доброкачественных образований в почках. Эти опухоли состоят из гладкомышечных компонентов, дисморфных кровеносных сосудов и зрелой жировой ткани. Чаще встречается у женщин.

Эпителиальная опухоль почки, известная как онкоцитома, находится рядом с ангиомиолипомой по частоте среди доброкачественных масс почек.

Лейомиома — это опухоль, которая возникает из гладких мышц и чаще всего располагается в капсуле почки. Чаще всего обнаруживается случайно.

Ренинома возникает из миоэндокринных клеток почки и очень редко встречается у женщин, особенно в течение второго и третьего десятилетий жизни. Она представлена классической триадой симптомов, включающих гипертонию, гипокалиемию и повышенную активность ренина в плазме.

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Злокачественные опухоли почки

Злокачественные новообразования почек составляют 2% всех злокачественных опухолей в России. Наиболее распространенные типы почечных раковых заболеваний включают почечно-клеточный рак, переходно-клеточный рак и опухоль Вильма.

Почечно-клеточный рак возникает из различных клеток почечной паренхимы или функциональной части почки. Данный вид рака составляют примерно 70% почечных злокачественных новообразований. Он вдвое чаще встречаются у мужчин и у афроамериканцев.

Переходно-клеточная карцинома берет свое начало в переходном эпителии почечной лоханки, который вызывает образование мочеточника. Цитогенетические исследования показали, что наиболее распространенной аберрацией, обнаруженной в этих опухолях, является потеря 9-й хромосомы.

Опухоль Вильма, также известная как нефробластома, возникает из эмбриональных клеток почек. Чаще всего эти опухоли обнаруживаются у детей в возрасте до 5 лет, они связаны с постоянной генетической патологией и мутацией генов.

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Симптомы и факторы риска развития рака почки

Рак почек обычно диагностируется поздно, а симптомы могут быть расплывчатыми или вводящими в заблуждение. Некоторые из общих симптомов включают в себя:

Кровь в моче

Постоянные боли в спине или пояснице

Периодическая лихорадка и недомогание

Постоянная лихорадка, анорексия или потеря веса

Курение является сильным фактором риска для большинства переходно-клеточных карцином. Ожирение также увеличивает риск. Некоторые другие факторы риска включают злоупотребление анальгетиками, профессиональные канцерогены, а также балканскую нефропатию.

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Диагностика и лечение

Визуальный осмотр занимает центральное место в диагностике почечных образований из-за отсутствия специфических симптомов и клинических признаков у этих пациентов. Методы визуального осмотра, используемые для диагностики опухолей почки, включают ультразвуковое сканирование, компьютерную томографию и МРТ, особенно при использовании поперечных изображений.

Увеличение обнаружения небольших почечных масс привело к увеличению частоты почечно-клеточного рака (ПКР) на 2%, особенно на более низких стадиях. Биопсия этих масс, как сообщается, имеет высокую чувствительность и специфичность.

Консервативное лечение с последующим регулярным осмотром достаточно для большинства небольших почечных образований после исключения злокачественной опухоли. Симптоматическое лечение может потребоваться для доброкачественных масс.

Лечение рака почки включает в себя:

Консервативная или радикальная операция

Химиотерапия

Радиационная терапия

Иммунотерапия

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Фото превью: WomanAdvice