Паховая грыжа у детей: проявления и лечение

Паховая грыжа - это частичное выпячивание органов брюшной полости за пределы своего анатомического расположения через паховый канал.
Паховая грыжа обусловлена наличием слабости в брюшной стенке, которая присутствует даже при рождении. Это происходит потому, что мышцы брюшной стенки не закрываются должным образом.
Паховый канал (в паху) формируется путем соединения различных слоев брюшной стенки в месте соединения
Эта область особенно уязвима у маленьких мальчиков, потому что семенной канатик, прикрепленный к яичку, проходит через паховый канал от одного конца к другому, оставляя потенциальное отверстие на одном конце и потенциальное пространство вокруг него. Когда брюшина, которая закрывает отверстие, не может приблизиться должным образом, развивается паховая грыжа.
9 из 10 детей с паховыми грыжами — мальчики. Младенцы женского пола не находятся в опасности, потому что их каналы содержат только круглую связку и не дают места для прохода через брюшную полость. В такой ситуации выпуклость появляется или становится больше, когда повышается внутрибрюшное давление, например, когда ребенок напрягается при испражнениях, кашле, чихании или плаче.
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Паховая грыжа может быть
Прямые паховые грыжи обусловлены приобретенной слабостью брюшной стенки, которая со временем развивается при травме или стрессе. Это происходит у мужчин в зрелом возрасте. Содержимое брюшной полости давит на слабое место в паховой области, чтобы в конечном итоге попасть в паховый канал сбоку.
Непрямые паховые грыжи встречаются чаще, чем прямые паховые грыжи. Они встречаются примерно у 2-3% детей мужского пола, но только у 1% детей женского пола. Они происходят из-за спуска брюшной полости вдоль пахового канала через отверстие, которое остается открытым, а не закрывается, как следует.
Содержимое брюшной полости со временем скатывается по брюшине и образует грыжу. У таких детей очень высока вероятность развития грыжи на другой стороне. Паховые грыжи могут скользить полностью в мошонку.
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Паховые грыжи вызывают симптомы или могут оставаться бессимптомными в течение длительных периодов времени в зависимости от их размера и наличия других осложнений. Они включают:
Грыжу необходимо восстановить хирургически, удалив грыжевой мешок после сокращения кишечной петли, которую он содержит, если таковой имеется, обратно в брюшную полость, закрыв отверстие или слабое место и укрепив стенку паховой мышцы.
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