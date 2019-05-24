Скоро предстоит долгожданный отпуск? Или командировка в далекую страну? Внести коррективы в самочувствие может такое неприятное явление, как акклиматизация.
Организм, оторванный от привычных условий, должен будет приспосабливаться:
Психического состояния подобные перемены, пусть и положительные, так же коснутся.
Обычно акклиматизация состоит из трех этапов:
Принято считать, что третий этап достигается через десять дней пребывания на новом месте. Однако этот процесс индивидуальный и зависит от общего состояния здоровья, возраста и т. п., а также климатических особенностей.
Симптомы акклиматизации разнообразны:
Выраженность этих проявлений тоже может быть разной. Отличия будут и у людей разного возраста: хуже акклиматизируются малыши и люди в возрасте. Плохо переносят смену климата те, кто страдают сердечными и легочными заболеваниями. Им нужно быть максимально осторожными.
Молодежь, особенно часто путешествующая, вероятнее всего, не почувствует ничего негативного в организме. Помимо этого, разница в привыкании будет зависеть и от нового климата: к сухим пустыням, высокогорьям и влажным тропикам особенно сложно адаптироваться.
Также перестройка организма пройдет проблематичнее, если резко сменить привычную температуры на сильно отличающуюся, например, поехать в зимнее время отдыхать в жаркую страну.
К сожалению, одного радикального рецепта, снимающего симптомы акклиматизации, нет. Но, придерживаясь общих рекомендаций, вполне можно ослабить ее проявления:
Приятного отдыха и легкой акклиматизации!
Фото превью: V-Thailand.com
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