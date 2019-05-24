Акклиматизация: почему на место отдыха в отпуске надо приезжать вечером

Скоро предстоит долгожданный отпуск? Или командировка в далекую страну? Внести коррективы в самочувствие может такое неприятное явление, как акклиматизация.

Отпуск

Организм, оторванный от привычных условий, должен будет приспосабливаться:

к иной температуре воздуха,

влажности,

перемене часового пояса,

повышенной солнечной активности,

отличающейся от привычных еде и воде.

Психического состояния подобные перемены, пусть и положительные, так же коснутся.

Этапы акклиматизации

Обычно акклиматизация состоит из трех этапов:

Ориентировочный этап. Его начало — прибытие на место отдыха. Новая обстановка может вызвать некоторую заторможенность, вялость и сонливость. Этап высокой реактивности. Он наступает через два-четыре дня после приезда. Вялость сменяется повышенной активностью. Происходит усиление работы всего организма и его систем. Параллельно могут начаться различные недомогания. Это говорит о снижении устойчивости организма, возникшей наряду с активизацией. Этап нормализации. Наступает адаптация организма к новым условиям среды и нормальное его функционирование.

Принято считать, что третий этап достигается через десять дней пребывания на новом месте. Однако этот процесс индивидуальный и зависит от общего состояния здоровья, возраста и т. п., а также климатических особенностей.

В чём проявляется акклиматизация?

Симптомы акклиматизации разнообразны:

повышенная температура тела;

простудные симптомы (заложенность носа, першение в горле);

расстройства пищеварительного тракта (диарея, запор);

проблемы со сном;

увеличение потливости;

головная боль и головокружения;

нарушения менструального цикла у женщин.

Выраженность этих проявлений тоже может быть разной. Отличия будут и у людей разного возраста: хуже акклиматизируются малыши и люди в возрасте. Плохо переносят смену климата те, кто страдают сердечными и легочными заболеваниями. Им нужно быть максимально осторожными.

Молодежь, особенно часто путешествующая, вероятнее всего, не почувствует ничего негативного в организме. Помимо этого, разница в привыкании будет зависеть и от нового климата: к сухим пустыням, высокогорьям и влажным тропикам особенно сложно адаптироваться.

В отпуск за приключениями

Также перестройка организма пройдет проблематичнее, если резко сменить привычную температуры на сильно отличающуюся, например, поехать в зимнее время отдыхать в жаркую страну.

Как помочь себе акклиматизироваться?

К сожалению, одного радикального рецепта, снимающего симптомы акклиматизации, нет. Но, придерживаясь общих рекомендаций, вполне можно ослабить ее проявления:

отправляясь в путешествие с малышами, стоит помнить, что им на привыкание к новым условиям понадобится не меньше двух недель. Исходя из этого, вся поездка должна длиться около месяца: так она принесет пользу и не оставит разочарования;

рекомендуется прибывать на место отдыха вечером — впереди вся ночь на отдых и сон;

отказаться от алкогольных напитков и экзотических блюд в первые дни отпуска;

употреблять большое количество воды, лучше бутилированной;

переходить на местное время страны отдыха, еще находясь дома;

вести максимально здоровый образ жизни без стрессов и переживаний накануне поездки;

проконсультироваться с врачом и получить его рекомендации, особенно пожилым людям, имеющими хронические заболевания.

Приятного отдыха и легкой акклиматизации!

Фото превью: V-Thailand.com

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