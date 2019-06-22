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Автор Диана Гаврилова

Датские исследователи: приём антибиотиков повышает риск выкидыша

Здоровье » Акушерство и гинекология

Использование антибиотика кларитромицина (биаксина) в первом триместре беременности связано с повышенным риском выкидыша, сообщили датские исследователи.

Датские исследователи: приём антибиотиков повышает риск выкидыша

Согласно обширному исследованию, у женщин, которые принимали препарат в первом триместре, вероятность выкидыша была на 56 процентов выше, чем у тех, кто не принимал препарат, говорят Джон Траруп Андерсен, доктор медицины из Копенгагенской университетской больницы Дании, и его коллеги. Обнадеживающе, что не было обнаружено никакого увеличения риска врожденных дефектов.

Исследователи отмечают, что этот препарат ассоциировался как с выкидышем, так и с врожденными дефектами в исследованиях на животных, и по этой причине он не рекомендуется беременным женщинам.

Но так как многие беременности незапланированы, и препарат широко используется, значительное количество женщин рискует, хотя данные о степени этого риска ограничены.

Исследование

Чтобы выяснить риски, они рассмотрели 931 504 беременности в Дании, зарегистрированных в период с 1 января 1997 года по 31 марта 2007 года, в том числе 705 837 живорождений, 77 553 выкидыша и 148 114 искусственных абортов.

Используя национальную базу данных по рецептам, которая заполнена на 97,5%, они определили 401 женщину, которой назначали кларитромицин в первом триместре беременности.

Среди этих женщин у 40 (10 %) был выкидыш, по сравнению с 77,513 (8,3 %) в неэкспонированной группе, сообщили исследователи.

Среди женщин, подвергшихся воздействию кларитромицина, было 253 живорожденных, и у 9 (3,6 %) был диагностирован серьезный порок развития по сравнению с 24,808 (3,5 %) среди детей, рожденных от не подвергшихся воздействию матерей. Разница не была значительной.

Когда использование кларитромицина в первом триместре сравнивалось непосредственно с другими лекарственными средствами, коэффициенты опасности были аналогичны показанным в основном анализе — увеличение риска от 45 до 69 процентов.

Возможно, к выкидышу в некоторых случаях приводило основное заболевание. Другие сомнения учёных

Но ученые предупредили, что им не хватает информации о том, почему был назначен кларитромицин, поэтому остается вероятным, что основное заболевание в некоторых случаях приводило к выкидышу, и дело не в самом препарате.

Они отметили, что нет данных о предписанных дозировках, и хотя у них есть информация, свидетельствующая о том, что подвергшиеся воздействию женщины покупали и оплачивали свои рецепты, нет никаких доказательств того, что они действительно принимали препарат.

Также возможно, предупредили Андерсен и коллеги, что женщины, получающие препарат, отличаются от неэкспонированных женщин такими факторами как ожирение, употребление алкоголя, курение и антифосфолипидный синдром.

Наконец, они отметили, что данные реестра могут быть неправильно классифицированы, и частота выкидышей могла быть занижена.

Фото: agu.life

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Николай Николаев, Иллона Григорян, Лев Немировский
Темы дания копенгаген беременность
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