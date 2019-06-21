Лечение ретинобластомы у детей

Ретинобластома — это редкая злокачественная опухоль сетчатки. Встречается

как наследственная,

так и ненаследственная

формы. Обычно это наблюдается у детей младше 5 лет.

Симптомы ретинобластомы

Диагноз ретинобластома является клиническим диагнозом. Наиболее характерным симптомом является беловатый рефлекс зрачков пораженного глаза у детей. Чаще всего это происходит при съемке со вспышкой, когда зрачки выглядят белыми вместо обычного оранжево-красного свечения. Этот признак называется лейкокорией или зрачком кошачьего глаза.

Другие симптомы включают косоглазие. Это может быть обнаружено родителями и может быть подтверждено, открывая каждый глаз по очереди, пока ребенок смотрит на какой-то предмет. Некоторые дети жалуются на покраснение и болезненность глаз. Это псевдо-воспаление наблюдается примерно у десятой части таких пациентов.

Другие менее распространенные симптомы включают

вздутие глазного яблока,

изменение цвета радужной оболочки глаза с опухолью,

различия в размере, форме и активности зрачка пораженного глаза,

а также симптомы, связанные с метастазированием, такие как боль в костях.

Может быть нарушена острота зрения или ребенок может жаловаться на двойное зрение.

Лечение ретинобластомы

Способ лечения ретинобластомы зависит от следующих факторов:

Размер опухоли

Опухолевый номер

Расположение опухоли

Степень поражения внутриглазных и экстраокулярных структур

Любая другая опухоль

Семейная история ретинобластомы

Степень, в которой видение может быть сохранено

В любом случае, лечение ретинобластомы требует услуг команды медицинских работников, которые имеют опыт лечения рака у детей. Цели лечения заключаются в том, чтобы предотвратить смерть от рака, а также, по возможности, спасти глаз ребенка и зрение, а также достичь минимально возможных побочных эффектов.

Подходы к лечению ретинобластомы

Доступны различные варианты, в том числе:

Криотерапия : криозонд используется для замораживания и уничтожения опухолей диаметром до 5 мм и толщиной до 3 мм. Эту технику, возможно, потребуется повторить с интервалом в 3-4 недели.

: криозонд используется для замораживания и уничтожения опухолей диаметром до 5 мм и толщиной до 3 мм. Эту технику, возможно, потребуется повторить с интервалом в 3-4 недели. Лазерная фотокоагуляция : энергия лазерного излучения используется для нагрева опухолей и разрушения их кровоснабжения, делая их нежизнеспособными.

: энергия лазерного излучения используется для нагрева опухолей и разрушения их кровоснабжения, делая их нежизнеспособными. Термотерапия : микроволны используются для нагрева опухолевых клеток и их разрушения.

: микроволны используются для нагрева опухолевых клеток и их разрушения. Лучевая терапия : используется как внешнее лучевое облучение, так и брахитерапия. Внешняя лучевая терапия обладает преимуществом большей точности, щадя окружающие ткани и, следовательно, сохраняя больше зрения. Используются три метода: лучевая терапия с модуляцией интенсивности, стереотаксическая лучевая терапия с использованием внешнего луча (гамма-нож) и лучевая терапия протонным лучом.

: используется как внешнее лучевое облучение, так и брахитерапия. Внешняя лучевая терапия обладает преимуществом большей точности, щадя окружающие ткани и, следовательно, сохраняя больше зрения. Используются три метода: лучевая терапия с модуляцией интенсивности, стереотаксическая лучевая терапия с использованием внешнего луча (гамма-нож) и лучевая терапия протонным лучом. Химиотерапия : системная химиотерапия применяется при отдаленных метастазах. Используемые лекарства включают цисплатин, этопозид и винкристин. Специализированная форма химиотерапии включает использование высоких доз очень сильнодействующих лекарств с использованием стволовых клеток для пополнения запаса неопухолевых клеток, таких как клетки костного мозга, которые также серьезно страдают от режима. Химиотерапию можно вводить внутривенно, перорально или внутриартериально.

: системная химиотерапия применяется при отдаленных метастазах. Используемые лекарства включают цисплатин, этопозид и винкристин. Специализированная форма химиотерапии включает использование высоких доз очень сильнодействующих лекарств с использованием стволовых клеток для пополнения запаса неопухолевых клеток, таких как клетки костного мозга, которые также серьезно страдают от режима. Химиотерапию можно вводить внутривенно, перорально или внутриартериально. Энуклеация : эта хирургическая процедура включает удаление всего глаза, с частью зрительного нерва.

: эта хирургическая процедура включает удаление всего глаза, с частью зрительного нерва. Орбитальное расширение: эта процедура включает удаление всей интраорбитальной ткани и является обезображивающей хирургией.

Побочные эффекты лечения ретинобластомы

Воздействие радиации на рост лица может привести к гипоплазии средней части лица, а также к проблемам со слухом и зрением.

Влияние на настроение

Развитие вторичных раковые заболеваний

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