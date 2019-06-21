Лечение ретинобластомы у детей
Ретинобластома — это редкая злокачественная опухоль сетчатки. Встречается
- как наследственная,
- так и ненаследственная
формы. Обычно это наблюдается у детей младше 5 лет.
Симптомы ретинобластомы
Диагноз ретинобластома является клиническим диагнозом. Наиболее характерным симптомом является беловатый рефлекс зрачков пораженного глаза у детей. Чаще всего это происходит при съемке со вспышкой, когда зрачки выглядят белыми вместо обычного оранжево-красного свечения. Этот признак называется лейкокорией или зрачком кошачьего глаза.
Другие симптомы включают косоглазие. Это может быть обнаружено родителями и может быть подтверждено, открывая каждый глаз по очереди, пока ребенок смотрит на какой-то предмет. Некоторые дети жалуются на покраснение и болезненность глаз. Это псевдо-воспаление наблюдается примерно у десятой части таких пациентов.
Другие менее распространенные симптомы включают
- вздутие глазного яблока,
- изменение цвета радужной оболочки глаза с опухолью,
- различия в размере, форме и активности зрачка пораженного глаза,
а также симптомы, связанные с метастазированием, такие как боль в костях.
Может быть нарушена острота зрения или ребенок может жаловаться на двойное зрение.
Лечение ретинобластомы
Способ лечения ретинобластомы зависит от следующих факторов:
- Размер опухоли
- Опухолевый номер
- Расположение опухоли
- Степень поражения внутриглазных и экстраокулярных структур
- Любая другая опухоль
- Семейная история ретинобластомы
- Степень, в которой видение может быть сохранено
В любом случае, лечение ретинобластомы требует услуг команды медицинских работников, которые имеют опыт лечения рака у детей. Цели лечения заключаются в том, чтобы предотвратить смерть от рака, а также, по возможности, спасти глаз ребенка и зрение, а также достичь минимально возможных побочных эффектов.
Подходы к лечению ретинобластомы
Доступны различные варианты, в том числе:
- Криотерапия: криозонд используется для замораживания и уничтожения опухолей диаметром до 5 мм и толщиной до 3 мм. Эту технику, возможно, потребуется повторить с интервалом в 3-4 недели.
- Лазерная фотокоагуляция: энергия лазерного излучения используется для нагрева опухолей и разрушения их кровоснабжения, делая их нежизнеспособными.
- Термотерапия: микроволны используются для нагрева опухолевых клеток и их разрушения.
- Лучевая терапия: используется как внешнее лучевое облучение, так и брахитерапия. Внешняя лучевая терапия обладает преимуществом большей точности, щадя окружающие ткани и, следовательно, сохраняя больше зрения. Используются три метода: лучевая терапия с модуляцией интенсивности, стереотаксическая лучевая терапия с использованием внешнего луча (гамма-нож) и лучевая терапия протонным лучом.
- Химиотерапия: системная химиотерапия применяется при отдаленных метастазах. Используемые лекарства включают цисплатин, этопозид и винкристин. Специализированная форма химиотерапии включает использование высоких доз очень сильнодействующих лекарств с использованием стволовых клеток для пополнения запаса неопухолевых клеток, таких как клетки костного мозга, которые также серьезно страдают от режима. Химиотерапию можно вводить внутривенно, перорально или внутриартериально.
- Энуклеация: эта хирургическая процедура включает удаление всего глаза, с частью зрительного нерва.
- Орбитальное расширение: эта процедура включает удаление всей интраорбитальной ткани и является обезображивающей хирургией.
Побочные эффекты лечения ретинобластомы
- Воздействие радиации на рост лица может привести к гипоплазии средней части лица, а также к проблемам со слухом и зрением.
- Влияние на настроение
- Развитие вторичных раковые заболеваний
Что такое ретинобластома? Как родителям самостоятельно распознать ретинобластому у детей?