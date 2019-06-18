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Автор Александра Балан-Сенчук

Аллергия на формальдегид: причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Формальдегид — это распространенный химический агент, часть профессиональной и жилой среды, встречающийся как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Что делать при аллергии на него?

Аллергия на формальдегид: причины, симптомы, лечение

Формальдегид является чрезвычайно раздражающим химическим веществом, а также основным сенсибилизатором кожи. Таким образом, он способен вызывать как раздражающий контактный дерматит, так и немедленные или отсроченные анафилактические реакции. Вдыхание формальдегида может также спровоцировать приступ астмы. Аллергия на формальдегид особенно распространена среди работников здравоохранения.

Каковы источники формальдегида

Формальдегид в стоматологии

Формальдегид является компонентом некоторых стоматологических материалов, таких как:

  • пломбировочные материалы,
  • герметики
  • и цементы,

а также

  • более новые полимеры.

Как в строительстве применяется формальдегид

Промышленное применение включает производство смол, содержащих формальдегид, таких как:

  • меламинформальдегид,
  • карбамидоформальдегид (связующее для обработки фанеры и ДСП в деревообрабатывающей промышленности),
  • фенолформальдегид.

Новые дома, вероятно, будут иметь более высокую концентрацию формальдегида в воздухе, так как он выделяется из новой древесины и используемых тканей.

Формальдегид в текстиле

Производители текстиля используют формальдегидные смолы для улучшения

  • огнезащитных
  • и водоотталкивающих

свойств. Многие санитарные и бумажные изделия, например, бумажные полотенца, также содержат формальдегид. Он также содержится во многих

  • клеях,
  • красках,
  • красителях
  • и чистящих жидкостях.

Дезинфицирующие средства на основе формальдегида, бальзамирующие жидкости и консерванты могут вызывать аллергию на формальдегид у работников, например, в

  • больницах,
  • стоматологических отделениях,
  • ветеринарных больницах
  • и лабораториях.
дым от сигарет
Табачный дым 

Формальдегид также содержится в дождевой и поверхностной воде, попадая в почву и продукты питания. Он также содержится в воздухе, в табачном дыме, в некоторых косметических и моющих средствах. Он попадает в воздух через выхлопные газы автомобилей от транспортных средств без каталитических нейтрализаторов или от любой другой установки, которая сжигает ископаемое топливо, включая энергетические установки.

Симптомы аллергии на формальдегид

Формальдегид вызывает аллергический контактный дерматит на участках тела, которые испытывают большое трение. Таким образом, дерматит может возникнуть на:

  • внутренней стороне бедер,
  • складках за коленом,
  • ягодичных складках.

Вероятно, это связано с накоплением пота, который вымывает больше формальдегида из соединений, контактирующих с кожей, в дополнение к трению. В случае чувствительности к формальдегиду, контакт даже с небольшим количествами формальдегида может вызвать дерматит.

Лечение аллергии на формальдегид

Лечение аллергии на формальдегид включает использование:

  • местных смягчающих средств для смягчения воспаления,
  • местных кортикостероидов для уменьшения аллергических реакций на пораженной коже и лечения сопутствующей инфекции.

Предотвращение будущих аллергических реакций на формальдегид зависит от предотвращения воздействия формальдегида или, если это невозможно, минимизации воздействия различными методами.

Стирка
Стирка

Стирка новых вещей в теплой мыльной воде много раз перед использованием помогает уменьшить выбросы формальдегида. Убедитесь, что края мебели покрыты или ламинированы, если они сделаны из прессованной древесины. На рабочем месте обеспечьте надлежащую вентиляцию и используйте защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт или воздействие формальдегида.

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Экологичность мебели, выделения формальдегида из ДСП
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы аллергены формальдегид
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