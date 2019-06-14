Стеноз почечных артерий: причины, симптомы, лечение

Стеноз почечной артерии относится к группе заболеваний с различной этиологией. Наиболее заметными среди них являются фибромышечная дисплазия и атеросклеротический стеноз.

Причины стеноза почечной артерии

Атеросклеротический стеноз — сужение одной или обеих почечных артерий либо их ветвей — обычно встречается у пожилых людей и имеет одинаковую распространенность у мужчин и женщин. Напротив, фибромышечная дисплазия чаще наблюдается у молодых женщин и обычно связана с гипертонией без почечной недостаточности.

Другие причины включают в себя:

Васкулитные условия

Врожденные волокнистые полосы

Сжатие почечных артерий неизбежными массами

Радиационная травма

Признаки и симптомы стеноза почечной артерии

Стеноз почечной артерии всегда является односторонним состоянием. Часто отсутствуют симптомы, но в некоторых случаях пациенты могут страдать от гипертонии, нефропатии и в конечном итоге застойной сердечной недостаточности.

Признаки почечной недостаточности могут включать:

Атрофию одной почки.

Необъяснимый быстрый отек легких.

Поражение многих сосудов ног или сердца при атеросклерозе

Диагностика и лечение стеноза почечной артерии

Диагноз основывается на анамнезе, подтвержденном визуальными тестами, предпочтительно ультразвуковым сканированием, с почечной ангиограммой по мере необходимости. Лечение в основном поддерживающее, с гипотензивными средствами и контролем холестерина и сахара в крови. Другие меры включают в себя борьбу с курением и контроль уровня холестерина. Могут быть назначены антитромбоцитарные препараты. Почечная реваскуляризация является окончательным вариантом.

Магнитно-резонансная ангиография имеет зарегистрированную чувствительность и специфичность от 90 до 100% и не требует использования йодированного контраста или излучения. МРА не следует применять у пациентов с определенными имплантированными устройствами (например, это кардиостимуляторы, дефибрилляторы, кохлеарные имплантаты и стимуляторы спинного мозга) или у пациентов с клаустрофобией.

В дополнение к оценке тяжести стеноза, ангиография может обнаружить:

внутрипочечные сосудистые аномалии,

анатомические аномалии почек, почечных артерий и аорты.

Цифровая ангиография вычитания улучшает контрастное разрешение и может уменьшить необходимый объем контраста до 15 мл.

Фото превью: Rus-Urologiya.ru