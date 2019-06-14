Стеноз почечных артерий: причины, симптомы, лечение

Стеноз почечной артерии относится к группе заболеваний с различной этиологией. Наиболее заметными среди них являются фибромышечная дисплазия и атеросклеротический стеноз.
Атеросклеротический стеноз — сужение одной или обеих почечных артерий либо их ветвей — обычно встречается у пожилых людей и имеет одинаковую распространенность у мужчин и женщин. Напротив, фибромышечная дисплазия чаще наблюдается у молодых женщин и обычно связана с гипертонией без почечной недостаточности.
Другие причины включают в себя:
Стеноз почечной артерии всегда является односторонним состоянием. Часто отсутствуют симптомы, но в некоторых случаях пациенты могут страдать от гипертонии, нефропатии и в конечном итоге застойной сердечной недостаточности.
Признаки почечной недостаточности могут включать:
Диагноз основывается на анамнезе, подтвержденном визуальными тестами, предпочтительно ультразвуковым сканированием, с почечной ангиограммой по мере необходимости. Лечение в основном поддерживающее, с гипотензивными средствами и контролем холестерина и сахара в крови. Другие меры включают в себя борьбу с курением и контроль уровня холестерина. Могут быть назначены антитромбоцитарные препараты. Почечная реваскуляризация является окончательным вариантом.
Магнитно-резонансная ангиография имеет зарегистрированную чувствительность и специфичность от 90 до 100% и не требует использования йодированного контраста или излучения. МРА не следует применять у пациентов с определенными имплантированными устройствами (например, это кардиостимуляторы, дефибрилляторы, кохлеарные имплантаты и стимуляторы спинного мозга) или у пациентов с клаустрофобией.
В дополнение к оценке тяжести стеноза, ангиография может обнаружить:
Цифровая ангиография вычитания улучшает контрастное разрешение и может уменьшить необходимый объем контраста до 15 мл.
Фото превью: Rus-Urologiya.ru
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