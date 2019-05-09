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Автор Александра Балан-Сенчук

Красный плоский лишай. Причины развития

Здоровье » Красота » Дерматология

Красный плоский лишай — это кожное заболевание, которое с течением времени показывает обострения и ремиссии. Его этиология еще не установлена. Тем не менее, лихеноидные реакции наблюдаются после контакта со многими веществами. Некоторые из предрасполагающих и запускающих факторов следующие:

Красный плоский лишай. Причины развития

Генетические факторы лишая

Полиморфизм генов различных маркеров HLA, а также наличие воспалительных цитокинов и хемокинов были связаны с развитием данного заболевания. Наблюдалось, что некоторые антигены HLA имеют более высокую частоту у пациентов с LP, таких как HLA-A3, A11, A26, B3, B5 и DR1.

Контакт с зубными материалами

Многие стоматологические реставрационные материалы могут вызывать красный плоский лишай в полости рта, такие, например, как

  • серебро,
  • золото,
  • палладий,
  • кобальт
  • и эпоксидные смолы (обычно называемые композитными).

Многие исследователи считают, что это связано с задержкой реакций гиперчувствительности, вызванных аллергией к используемым материалам.

Лекарства от красного плоского лишая

Лекарственные средства, связанные с пероральным введением, включают в себя:

  • нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
  • некоторые гипотензивные средства, такие как бета-блокаторы
  • противомалярийные
  • некоторые гипогликемические препараты
  • некоторые пероральные антиретровирусные препараты
  • антиартритные препараты

Аутоиммунное заболевание

Некоторые заболевания, вызванные аутоиммунными реакциями, связаны с КПЛ. Они включают:

  • первичный билиарный цирроз
  • хронический активный гепатит
  • миастения
  • болезнь раздраженного кишечника
  • язвенный колит

Другие провоцирующие факторы

Некоторые пищевые добавки, такие как альдегид корицы, могут быть вовлечены в патогенез КПЛ. Кроме того, установлено, что плоский лишай усугубляется в условиях, которые включают беспокойство или стресс.

Плоский лишай связан с высоким риском

  • сахарного диабета,
  • гипертонии, 
  • гипертриглицеридемии.

Триада диабета, гипертонии и орального плоского лишая называется синдромом Гринспена. Также было обнаружено, что рак молочной железы и метастатическая аденокарцинома связаны с плоским лишаем. Кожа в местах трансплантации, как видно, инфильтрирована лимфоцитами, что приводит к типичной вакуолярной дегенерации базальных клеток и разрушению базальной мембраны, лежащей под эпителием.

Патогенез заболевания

Красный плоский лишай — это аутоиммунное заболевание, которое, как предполагается, опосредуется цитотоксическими CD8 + Т-лимфоцитами, направленными против базальных клеток эпителия слизистой оболочки полости рта.

Последовательность событий в заболевании плоским лишаем включает в себя:

  • Экспрессия несамостоятельного антигена кератиноцитами
  • Обнаружение антигена во время иммунного надзора или реакции на хемокины вызывает миграцию Т-клеток, в основном клеток CD8 +, в эпителий
  • Т-клетки активируются либо напрямую через связывание антигена с МНС-1 на кератиноцитах, либо через активированные клетки CD4 +
  • Дальнейшая презентация антигена активирует CD4 + хелперные Т-клетки, что приводит к дальнейшей активации CD8 + Т-клеток
  • Ауто-цитотоксические CD8 + T-клетки нацелены на базальные кератиноциты и вызывают апоптоз различными путями, такими как фактор некроза опухоли α (TNF-α).

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Лечение красного плоского лишая
Куратор: Елена Андреева
Темы диабет гепатит гипертония кожный лишай кожные заболевания
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