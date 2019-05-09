Красный плоский лишай. Причины развития

Красный плоский лишай — это кожное заболевание, которое с течением времени показывает обострения и ремиссии. Его этиология еще не установлена. Тем не менее, лихеноидные реакции наблюдаются после контакта со многими веществами. Некоторые из предрасполагающих и запускающих факторов следующие:

Генетические факторы лишая

Полиморфизм генов различных маркеров HLA, а также наличие воспалительных цитокинов и хемокинов были связаны с развитием данного заболевания. Наблюдалось, что некоторые антигены HLA имеют более высокую частоту у пациентов с LP, таких как HLA-A3, A11, A26, B3, B5 и DR1.

Контакт с зубными материалами

Многие стоматологические реставрационные материалы могут вызывать красный плоский лишай в полости рта, такие, например, как

серебро,

золото,

палладий,

кобальт

и эпоксидные смолы (обычно называемые композитными).

Многие исследователи считают, что это связано с задержкой реакций гиперчувствительности, вызванных аллергией к используемым материалам.

Лекарства от красного плоского лишая

Лекарственные средства, связанные с пероральным введением, включают в себя:

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

некоторые гипотензивные средства, такие как бета-блокаторы

противомалярийные

некоторые гипогликемические препараты

некоторые пероральные антиретровирусные препараты

антиартритные препараты

Аутоиммунное заболевание

Некоторые заболевания, вызванные аутоиммунными реакциями, связаны с КПЛ. Они включают:

первичный билиарный цирроз

хронический активный гепатит

миастения

болезнь раздраженного кишечника

язвенный колит

Другие провоцирующие факторы

Некоторые пищевые добавки, такие как альдегид корицы, могут быть вовлечены в патогенез КПЛ. Кроме того, установлено, что плоский лишай усугубляется в условиях, которые включают беспокойство или стресс.

Плоский лишай связан с высоким риском

сахарного диабета,

гипертонии,

гипертриглицеридемии.

Триада диабета, гипертонии и орального плоского лишая называется синдромом Гринспена. Также было обнаружено, что рак молочной железы и метастатическая аденокарцинома связаны с плоским лишаем. Кожа в местах трансплантации, как видно, инфильтрирована лимфоцитами, что приводит к типичной вакуолярной дегенерации базальных клеток и разрушению базальной мембраны, лежащей под эпителием.

Патогенез заболевания

Красный плоский лишай — это аутоиммунное заболевание, которое, как предполагается, опосредуется цитотоксическими CD8 + Т-лимфоцитами, направленными против базальных клеток эпителия слизистой оболочки полости рта.

Последовательность событий в заболевании плоским лишаем включает в себя:

Экспрессия несамостоятельного антигена кератиноцитами

Обнаружение антигена во время иммунного надзора или реакции на хемокины вызывает миграцию Т-клеток, в основном клеток CD8 +, в эпителий

Т-клетки активируются либо напрямую через связывание антигена с МНС-1 на кератиноцитах, либо через активированные клетки CD4 +

Дальнейшая презентация антигена активирует CD4 + хелперные Т-клетки, что приводит к дальнейшей активации CD8 + Т-клеток

Ауто-цитотоксические CD8 + T-клетки нацелены на базальные кератиноциты и вызывают апоптоз различными путями, такими как фактор некроза опухоли α (TNF-α).

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