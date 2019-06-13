Фолликулит. Симптомы, диагностика, лечение

Волосяные фолликулы представляют собой крошечные мешочки с генерирующими волосы клетками на дне.

Фолликулит — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов.

Это явление чаще всего наблюдается в области

бороды (так называемый "зуд парикмахера"),

рук,

спины,

ягодиц

и ног.

Это обычно происходит из-за бактериальной инфекции.

Однако вирусы, такие как

опоясывающий лишай,

грибы

или дрожжевые организмы

также могут вызывать фолликулит.

Фолликулит также распространен, когда поры кожи заблокированы, что позволяет кожному салу накапливаться. Другим предрасполагающим фактором является раздражение кожи или наличие другого кожного заболевания. Неинфекционный тип фолликулита возникает из-за отрастания волос после удаления волос, выщипывания, электролиза или бритья.

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На развитие фолликулита могут влиять следующие факторы:

Использование тупого лезвия бритвы

Использование колючих тканей

Использование обтягивающей одежды

Чрезмерное потоотделение

Использование тяжелого макияжа

Контакт с машинными маслами

Наличие инфекции на коже

Наличие иммуносупрессии, как при ВИЧ или диабете

Все это вызывает раздражение фолликулов, что делает их склонными к воспалению.

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Симптомы фолликулита

Основными симптомами фолликулита являются появление небольших отеков на коже, которые выглядят скорее как прыщи. Каждый отек сосредоточен на волоске. Они красные и болезненные, часто покрытые коркой или гнойничками, могут быть зудящими или жгучими. Они могут в конечном итоге взорваться, выпуская немного гноя или немного запятнанной кровью жидкости. Фолликулит "горячей ванны" представляет собой несколько небольших красноватых отеков на животе, руках или ногах. Некоторые люди также испытывают лихорадку или расстройство желудка.

Диагностика и лечение фолликулита

Фолликулит диагностируется по расположению отеков вокруг волос на коже и по наличию факторов риска в вашей истории. Чаще всего фолликулит лечится специальными антибиотическими кремами. Иногда фолликулит может имитировать другие кожные заболевания, такие как тепловая сыпь, но специальные тесты помогают установить диагноз.

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В большинстве случаев фолликулит нуждается только в симптоматическом лечении, поскольку воспаление часто проходит через неделю или 10 дней без какого-либо специального лечения. Применение теплых компрессов к пораженному участку дает облегчение от жжения или зуда. Может помочь добавление соли в теплую воду. Противогрибковые или антисептические шампуни помогут лечить фолликулит кожи головы или лица. Следует избегать бритья и удаления волос в раздраженной области до момента полного исчезновения симптомов.

Показания к лечению антибиотиками при фолликулите включают:

Стойкость фолликулита

Ухудшение состояния при симптоматическом лечении

Частые рецидивы состояния

Появление инфекционных симптомов, таких как распространяющееся покраснение, тепло и боль, особенно при лихорадке

Однако, если фолликулит вызван грибковой инфекцией, следует избегать применения антибиотиков и увлажнителей, заменив их противогрибковыми средствами.

Хронический фолликулит часто возникает из-за постоянной бактериальной колонизации кожи какой-либо части тела, например, носа. Это требует как системных, так и местных антибиотиков в течение периода, достаточного для уничтожения организма, вызывающего фолликулит. Кроме того, антисептическое мытье тела и дезинфекция всего постельного белья и одежды помогают избавиться от симптомов.

Чем лечат фолликулит

Наружная терапия включает в себя смазывание покровов кожи антисептическими растворами.

Применяют следующие составы:

Левомицетиновый спирт

Борная кислота

Перекись водорода

Раствор перманганата калия

Местно могут применяться мази от фолликулита, которые имеют антимикробное действие.

Для лечения можно использовать:

линкомициновую мазь,

эритромициновую мазь,

Зинерит.

Лекарства для приема, назначаются в идее таблеток или капсул.

Таблетки Ципролет являются антибактериальным средством, действующее вещество - ципрофлоксацин.

Это антибиотик-цефалоспорин, он имеет широкий спектр действия на бактерийных возбудителей.

Использовать разрешается взрослым и детям, которые достигли 15 летнего возраста.

Рекомендуется принимать внутрь перед едой, при этом следует запить большим количеством воды.

Доза устанавливается врачом, с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Курс приема препарата может составлять от 5 дней до недели.

Капсулы Акнекутан: действующим веществом препарата служит Изотретиноин.

Он позволяет уменьшить действие сальных желез, уменьшает размер образований.

Оказывает противовоспалительное действие.

Рекомендуется принимать во время приема пищи, запивая водой.

Пить капсулы следует один или два раза в сутки.

Подбор дозировки препарата проводится индивидуально каждому пациенту.

Дозировка может составлять 0,4 - 0,8 мг/ сутки.

Если фолликулит протекает в тяжелой форме, назначают до 2 мг в день.

В том случае если фолликулит снова появился, следует пройти повторный курс терапии.

Повторить лечение рекомендуется не ранее, чем через 8 недель, после завершения первого курса.

При беременности лечение этим препаратом категорически запрещено.

Для устранения фолликулита, рекомендуется использовать лечебный шампунь.

Лечение народными средствами возможно после консультации с врачом.

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Фото превью: med-look.ru

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