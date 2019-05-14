Эозинофилы — это тип клеток крови, который помогает бороться с определенными инфекциями и участвует в иммунных реакциях организма. Эозинофилия — это состояние, при котором периферическая кровь содержит чрезмерное количество эозинофилов, более 500 / мкл.
Эозинофилия называется первичной или вторичной по отношению к ее причинно-следственной связи. Первичная эозинофилия далее классифицируется на клональную эозинофилию, при которой наблюдается пролиферация костного мозга.
Вторичная эозинофилия может быть вызвана многими причинами. Наиболее распространенные сопутствующие состояния включают заражения различными паразитами, такими как микрофилярия, и аллергические расстройства.
Существует ряд редких расстройств, характеризующихся эозинофилией выше 1500 / мкл, сохраняющихся в течение не менее шести месяцев, связанных с дисфункцией органов, но без других определяемых причин, называемых гиперэозинофильными синдромами (ГЭК).
В следующем списке перечислены некоторые заболевания, которые могут влиять на развитие эозинофилии:
Эозинофилия может быть совершенно бессимптомной, особенно при количествах ниже 1500 / мкл. Однако при заметно высоких показателях может произойти повреждение органов.
Диагностика требует тщательного изучения истории болезни, воздействия лекарств, аллергии и использования травяных или лекарственных добавок. Необходимо выявить такие симптомы, как:
Детальный медицинский осмотр будет сосредоточен на любых конкретных симптомах. Дальнейшие лабораторные исследования могут включать анализ стула на наличие яйцеклеток, а также специфические для органа анализы, такие как рентгенография грудной клетки или анализ мочи.
Лечение основано на прекращении воздействия какого-либо выявленного основного состояния или любого лекарственного средства или добавки. Во многих случаях первичной причины не обнаружено, что свидетельствует о том, что эозинофилия является вторичной по отношению к аллергии или паразитозу. В таких случаях короткое испытание низкодозированных кортикостероидов часто снижает количество эозинофилов, подтверждая вторичную природу повышенного количества эозинофилов.
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