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Автор Александра Балан-Сенчук

Онхоцеркоз: симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Онхоцеркоз, также известный как речная слепота, является инфекционным заболеванием кожи и глаз, которое вызывается паразитарным червем Onchocerca volvulus. Подавляющее большинство случаев происходит в африканских странах, хотя болезнь существует в других регионах мира, таких как Латинская Америка.

онхоцеркоз
Возбудитель онхоцеркоза

Жизненный цикл

  • Зараженная муха (род Simulium) кусает человека-хозяина, внедряя нитевидные личинки третьей стадии в подкожные ткани кожи человека.
  • Личинки перемещаются по лимфатической системе человека и превращаются в зрелую особь — филярии и могут находиться в виде подкожных узлов в течение приблизительно 15 лет.
  • Узелки, которые содержат как мужские, так и женские филярии, могут давать миллионы личинок, называемых микрофиляриями, которые имеют продолжительность жизни от одного до двух лет.
  • Микрофилярии могут быть обнаружены в соединительной ткани, коже, крови, моче и мокроте.

Лица, инфицированные онхоцеркозом, изначально не испытывают симптомов, так как инфекция требует времени для роста и распространения. Личинки созревают в течение одного года после укуса и живут в узлах на коже в течение приблизительно 15 лет. Узелки обычно находятся возле бедер, таза, ребер, лопаток и черепа. Именно на эти области изначально влияют такие симптомы, как:

  • Зуд кожи.
  • Узелки под кожей.
  • Грубая кожа.
  • Гиперпигментация кожи.
  • Поражения глаз.
  • Изменения зрения.

Без лечения могут быть отмечены значительные изменения кожи, в том числе шероховатость, грубость и гиперпигментация. После продолжительной тяжелой инфекции могут возникнуть поражения глаз, вызванные гибелью личинок в глазах. В результате небольшие непрозрачные пятна на роговице могут привести к помутнению или полной потере зрения. В результате этого онхоцеркоз является второй по значимости причиной слепоты из-за инфекционного заболевания после трахомы.

Диагностика онхоцеркоза

Люди, инфицированные онхоцеркозом, не сразу обнаружат признаки заболевания, поэтому диагноз может быть поставлен через 3-15 месяцев после первоначальной инфекции. При физическом осмотре могут быть видны локализованные дерматиты или подкожные узелки, а биопсия пораженного участка может быть проанализирована на наличие микрофилярий в лаборатории. Если есть подозрение на онхоцеркоз, узелки могут быть удалены и проанализированы для выявления взрослых червей. Для легких инфекций, полимеразная цепная реакция может использоваться, чтобы диагностировать инфекцию.

Лечение онхоцеркоза

Лечение онхоцеркоза включает в себя уничтожение микрофилярий, поскольку современные методы лечения, предназначенные для взрослых червей, токсичны для человека.

лечение
Лечение

Для пациентов с этим заболеванием чаще всего рекомендуется ивермектин, так как он безопасен и эффективен. Поскольку препарат предназначается для микрофилярий, это уменьшает размножение червей, а болезнь не прогрессирует. Однако лечение требуется на долгосрочной основе, так как взрослые самки червей могут продолжать размножать микрофилярии еще 10-15 лет. Стандартное лечение проводится один раз в год, хотя некоторым пациентам требуется более частое дозирование.

Фото превью: viewangle. net

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы черви онхоцеркоз речная слепота инфекционные болезни
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