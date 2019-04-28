Инсульт или инфаркт? Как понять

Сердечные приступы и инсульты требуют неотложную медицинскую помощь. Они могут иметь некоторые сходства и могут быть связаны, но это очень разные медицинские состояния. Чем быстрее человек распознает инфаркт или инсульт, тем выше шансы на выживание и полное выздоровление.

Важно понимать признаки и симптомы каждого из состояний, чтобы обеспечить немедленную медицинскую помощь.

Что такое сердечный приступ?

Сердечный приступ — или инфаркт миокарда (ИМ) — происходит, когда проблемы в организме уменьшает или блокирует кровоток в коронарной артерии. Это может остановить приток крови к сердцу. Коронарные артерии снабжают сердечную мышцу кровью. Они могут стать узкими, если накапливаются такие вещества, как жир и холестерин. Они образуют бляшки.

Бляшки обычно формируются в течение нескольких лет. Если бляшка разрывается в сердечной артерии, вокруг нее может образоваться сгусток крови. Это может помешать крови достичь сердечной мышцы. Если это происходит, часть сердечной мышцы не получает достаточно кислорода. Эта часть начинает отмирать, если закупорку не устранить как можно скорее.

Рубцовая ткань начинает заменять здоровую ткань сердца. В случае повреждения или отмирания сердечной мышцы из-за недостатка кислорода и питательных веществ может возникнуть сердечный приступ.

Что такое инсульт?

Инсульт возникает, когда недостаточное кровоснабжение головного мозга мешает мозговой ткани получать кислород и другие необходимые питательные вещества.

Это может произойти, когда кровеносный сосуд, который несет кислород и питательные вещества в мозг взрывается или блокируется сгустком. Любые клетки мозга, которые не получают кислород, начинают отмирать. Это может произойти в течение нескольких минут.

Иногда у человека бывают временные сгустки. Это может привести к ишемической атаке (TIA) или "мини-инсульту ".

Аневризма мозга — это выпуклость в артерии, которая может лопнуть. Это может привести к инсульту. Симптомы инсульта и аневризмы могут быть похожими, но они могут потребовать различного лечения.

Симптомы сердечного приступа и инсульта

У сердечного приступа и инсульта могут быть похожие симптомы, но есть и некоторые важные различия. В обоих случаях необходимо срочное лечение.

Симптомы сердечного приступа

боль в груди или дискомфорт

дискомфорт в верхней части тела

боль, которая распространяется вниз по левой руке

сбивчивое дыхание

холодный пот

усталость

тошнота

головокружение

Симптомы могут отличаться у людей. Некоторые люди не имеют симптомов и испытывают "тихий сердечный приступ".

Не все сердечные приступы связаны с болью в груди, даже если присутствует дискомфорт. Может возникнуть ощущение давления на грудь.

Симптомы инсульта

Симптомы инсульта зависят от той части мозга, где происходит повреждение. Повреждение может повлиять на ряд функций, включая память, речь и мышечный контроль.

Общие симптомы включают в себя:

внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, обычно на одной стороне тела

путаница или затруднения в речи или понимании речи

внезапное затруднение ходьбы, головокружение или потеря равновесия и координации

проблемы со зрением в одном или обоих глазах

внезапная сильная головная боль, которая также может включать в себя рвоту, головокружение или изменение сознания

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