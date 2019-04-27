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Автор Александра Балан-Сенчук

Болезнь Кавасаки: что за болезнь, её симптомы, диагностика и лечение

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Болезнь Кавасаки — это редкое заболевание, которое чаще всего наблюдается у детей в возрасте до пяти лет. Это состояние также называется синдромом слизисто-кожных лимфатических узлов и обычно проявляется как вирусная инфекция у пораженных детей. Он также известен как детский полиартериит. Точная причина этого состояния не совсем понятна.

Болезнь Кавасаки: что за болезнь, её симптомы, диагностика и лечение

Болезнь названа так потому, что она была впервые описана в 1967 году доктором Томисаку Кавасаки в Японии, где эта болезнь очень распространена и поражает 175 человек на каждые 100 тысяч детей.

Симптомы болезни Кавасаки

Симптомы обычно длятся более пяти дней у большинства детей и включают в себя:

  • Сыпь по всему телу.
  • Раздутые лимфатические узлы на шее.
  • Покраснение пальцев рук и ног.
  • Растрескивание губ.
  • Покраснение и слезотечение.
  • У некоторых детей может быть низкая температура тела.

Диагностика и лечение

Диагностика и раннее лечение болезни Кавасаки могут привести к полному выздоровлению в течение шести-восьми недель после появления симптомов. Лечение чаще всего проводится в стационаре из-за вероятности осложнений. Лечение следует начинать как можно скорее, в идеале в течение 10 дней после появления первых симптомов, так как раннее лечение обеспечивает более быстрое и без осложнений выздоровление.

Основные лекарства, которые полезны при болезни Кавасаки

Аспирин

Аспирин обычно не рекомендуется для детей в возрасте до 16 лет, поскольку он потенциально может вызвать синдром Рейе в этой возрастной группе, что может привести к серьезным повреждениям органов, особенно печени и головного мозга. Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), который обычно используется для облегчения боли и подавления воспаления. Если он используется для лечения болезни Кавасаки, аспирин имеет следующие эффекты:

  • Облегчение боли, хотя это требует высоких доз.
  • Снижение температуры, хотя для этого также могут потребоваться высокие дозы.
  • Уменьшается отек рук и ног.
  • Снижение свертываемости тромбоцитов, чтобы противодействовать увеличению свертываемости крови при болезни Кавасаки из-за повышенного количества тромбоцитов.

Аспирин помогает при мигрени

Аспирин

Первоначально высокие дозы аспирина назначают для облегчения боли и повышения температуры. За этим следуют низкие дозы, которые назначаются на срок от 6 до 8 недель после появления симптомов, чтобы свести к минимуму риск развития сгустков и коронарных артерий.

Внутривенные иммуноглобулины

Иммуноглобулин — это антитела, белки, созданные организмом в ответ на антиген или белок из чужеродного элемента, который проникает в организм. Обычно используются антитела человека, полученные от здоровых доноров. Раствор вводится непосредственно в вены, а антитела помогают иммунной системе бороться с воспалительными изменениями, связанными с болезнью. Иммуноглобулин, который используется для лечения болезни Кавасаки, — это гамма-глобулин.

Стероиды

Другим классом противовоспалительных средств, которые используются для лечения состояний, приводящих к распространенному воспалению, являются кортикостероиды. Они могут использоваться, если ребенок не реагирует на две дозы внутривенных иммуноглобулинов. Хотя стероиды уменьшают воспаление, они могут не уменьшить осложнения кровеносных сосудов.

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Синдром Кавасаки: детский онколог рассказала о том, как протекает болезнь (24.08.20)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы дети симптомы болезни болезнь кавасаки
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