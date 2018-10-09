Отзывы об EPILAS и лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция — процедура косметологическая, но для ее проведения предъявляются требования как к полноценному медицинскому центру. Ввиду огромной её востребованности, все больше появляется различных студий лазерной эпиляции, а также отдельная услуга лазерной эпиляции где раньше, например, была только парикмахерская.

В сети Интернет ежедневно публикуется множество восторженных и вместе с ними разочарованных отзывов. Совместно со специалистами московской сети медицинский центров EPILAS мы постарались разобраться во всех тонкостях этой модной процедуры.

Несмотря на визуальную простоту и доступность услуги, настоящая лазерная эпиляция не может выполняться в привычных салонах красоты по целому ряду причин:

профессиональные лазеры для эпиляции не продаются всем желающим и являются источником повышенной опасности (класс 4, самый высокий);

для работы на таком оборудовании специалист должен обладать полноценным медицинским образованием и быть предварительно обучен для работы именно с этим аппаратом;

организация, оказывающая услуги лазерной эпиляции, должна иметь лицензию министерства здравоохранения.

От сюда возникает недоверие со стороны клиентов, оставшихся неудовлетворёнными от пройденного курса "лазерной" эпиляции в обычных салонах. Ведь не нарушая закон РФ, использовать там могут только так называемые фотоэпиляторы, да и то далеко не все модели, а только те, что сертифицированы как бытовой прибор, как обычный электрочайник или пылесос.

Принцип работы фотоэпиляторов (широкополосный импульсный свет IPL) хоть и имеет общую идею с принципом лазерной эпиляции, но в корне отличаются способом ее достижения. В отличие от лазера фотосистема не способна сфокусировать и сконцентрировать энергию в нужной точке обработки, в дополнении к этому некогерентные (расходящиеся) лучи не проникают на глубину, достаточную для успешного удаления волос на теле.

Более того, свет фотоэпиляторов совершенно не поглощается светлыми волосами — для людей со светлыми волосами эта процедура бесполезна. Но отсутствие результата — не самое худшее, что может случиться после применения фотоэпиляции, по отзывам примерно 10% пациентов, после курса процедур возникает осложнение в виде патологического гипертрихоза — волос становится значительно большее, чем рос ранее. Причина кроется в том, что фотометодика удаления волос имеет общую основу с фототерапией, применяемой для лечения облысения.

Лазерная эпиляция

"Фотоэпиляторы установлены в рядовых салонах красоты и студиях, работающих по скидкам и купонам исключительно для расширения спектра услуг и повышения выручки, они будут убраны, как только клиенты перестанут ими интересоваться ввиду малой эффективности" — отмечает управляющий директор сети клиник EPILAS Светлана Добровольская.

Более того, эта методика является относительно молодой и не имеет достаточного количества исследований относительно ее эффективности и безопасности.

Делая выбор в пользу аппаратных методик в косметологии, важно очень серьёзно подойти к подбору места оказания услуг. Ни в коем случае не стоит основываться исключительно на красивых картинках результатов, массе положительных отзывов или верить огромным скидкам, которые можно легко найти на специализированных сайтах.

Ни одна услуга или продукт на может ни в какой момент стоить в 2 или более раз дешевле, чем стоит обычно. Почти всегда цена со скидкой как раз и есть реальная стоимость данной услуги, а вас просто пытаются ввести в заблуждение перед тем как вы придете в непонятное место за некачественной процедурой.

"Сеть центров EPILAS специализируется на аппаратной косметологии и в конце этого лета завершила ремонт собственного нового большого медицинского центра в 2-х шагах от метро Рижская. Лазерная эпиляция — эта наша основная услуга и мы просто обязаны делать ее качественно, так, чтобы клиенту хотелось к нам вернуться — это единственная задача наших врачей" — отмечает Светлана Д. — Работая добросовестно, мы не позволяем себе публикацию недостоверных отзывов о нас, а также не просим их писать наших клиентов, обещая им дополнительные скидки, хотя это очень популярно среди наших конкурентов в сфере красоты и здоровья".

Положительные отзывы

Отзывы — вещь очень важная, но ни в коем случае не основополагающая, так как довольный клиент редко ищет возможность где-то публично рассказать о своём успешном опыте, тогда как недовольный чем-либо обязательно это сделает и сразу на нескольких сайтах. Тем не менее положительные отзывы о центрах EPILAS затмевают редко встречающиеся негативные. С позволения наших постоянных клиентов мы приведем пример ряда последних отзывов о нашей работе, оставленных на сторонних ресурсах.

Жанна Сергеевна (отзыв на Google)

"Волосы в зоне лица — это было весьма сложновато для меня. Нашла центр по лазерной эпиляции, потому что все остальные методы для мня как-то опасны, лицо все-таки. Моментально дозвонилась, приятный женский голос объяснил мне правила мед. центра и записали меня на 15.05.2018г. В этот день я приехала на первую свою процедуру. На сегодня посетила всего 2 раза, маленькие пушки, которые были до этого начали постепенно проходить, мне начинает нравиться. Врачами однозначно довольна, аппаратом тоже. Делают безболезненно, но правда немного пощипывает, но это терпимо".

Ирина Б. (отзыв на Yandex)

"Закончила курс эпиляции ног весной. Результатом довольна, про бритву до сих пор не вспоминаю и, надеюсь, что уже никогда не вспомню, потому что от нее только раздражение и лишний рост волос. Цены приемлемые, персонал вежливый и доброжелательный. Всегда присылали смс напоминание о визите, хотя про него реально можно забыть, ведь перерыв между процедурами был около трех недель. Так что красота требует времени, но это того стоит".

Александра Д. (отзыв на Zoon)

"Поделюсь опытом тоже. Уютная обстановка достаточно, хотя я возможно сделала бы дизайн интерьера чуть более сдержанным, но не уходящим в белизну больничную. Но это уже придирки и субъективизм. Все с кем мне удалось пообщаться — профи. И эффект от процедур есть. Прошла весь курс 7 процедур на бикини. Планирую купить теперь сразу блок на ноги (комплекс из 5 сеансов получается выгоднее, чем оплачивать по одному)".

"Понравиться всем без исключения нам не удалось"

Как же обстоит ситуация с негативными отзывами об EPILAS? Разумеется они тоже есть.

"За 1.5 года работы на лазерную эпиляцию к нам пришло более 14 тысяч клиентов — это огромное количество людей и как бы сильно мы не старались, понравиться всем без исключения нам не удалось. Даже если взять 1% недовольных, в количественном выражении это почти полторы сотни человек, а у нас их значительно меньше. Мы искренне благодарны всем клиентам за любую обратную связь и, конечно, за негативные отзывы — они помогают нам стать еще лучше" — говорит наш собеседник.

Идя на лазерную эпиляцию важно точно понимать, что это за услуга

Например, специфика ее такова, что проводится процедура исключительно на гладко выбритую кожу. Некоторых клиентов ставит в ступор уже это: "зачем нужны тогда вы со своей эпиляцией если я сама все волосы заранее удалю". Кто-то ожидает от лазера моментального эффекта как от шугаринга и сохранения гладкости кожи на какой-то срок уже после первой процедуры — особенно этот миф подогревают недобросовестные салоны, обещающие результаты после 1 ли 2-х процедур.

На самом же деле клинически значимый эффект достигается только после 3-4 процедур лазерной эпиляции и проявляется он в визуально заметном уменьшении количества растущих новых волос. А для полного прекращения появления новых требуется 6-10 процедур с интервалом 3-5 недель. То есть курс занимает до года! И если вы хотите к будущему лету наслаждаться гладкой кожей и забыть о станках, то начинать курс нужно уже осенью.

Даже если вы начали курс лазерной эпиляции в другом месте, вы в любой момент можете сделать хотя бы одну процедуру в профессиональном и специализированном центре EPILAS и оценить разницу, как в подходе к процедуре, так и в оборудовании и специалистах. Помимо этого, консультанты EPILAS готовы ответить на любые ваши вопросы в любое время прямо на сайте epilas.ru или по бесплатному номеру телефона 8 (800) 22-000-22.

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