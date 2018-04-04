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Автор Редакция рубрики "Общество"

Цистит: что можно и чего нельзя?

Здоровье » Здравоохранение

О том, как много проблем приносит хронический цистит, знает каждый человек, столкнувшийся с этой неприятной болезнью. И от того, как проводится лечение, какого образа жизни придерживается пациент, как он питается, соблюдает гигиенические нормы, и даже от того, какую он носит одежду, напрямую зависит, наступит ли очередное обострение заболевания. Что при цистите рекомендуется, а что, напротив, запрещено?

Цистит. Как снять воспаление при цистите без лекарств

Особенности питания

Существует популярный стереотип, что еда оказывает влияние только на пищеварительную систему и если она и может спровоцировать болезнь, то это будет заболевание именно органов ЖКТ. На самом деле это опасная ошибка. То, как человек питается, влияет на здоровье всего организма.

Мочевыделительная система занимается, кроме прочего, также выведением продуктов распада, в том числе и тех, что образовались в ходе переваривания пищи и ее усвоения.

Поэтому при хроническом цистите для профилактики его обострений особенно важно питаться пищей, не раздражающей мочевой пузырь.

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Это значит, что рекомендуется исключить:

  • соленые
  • кислые
  • острые

блюда. Некоторые пряности (например, корица) имеют бактерицидные свойства, но в целом их избыток также не рекомендуется.

Полезно есть побольше продуктов с мочегонными свойствами:

  • бахчевых
  • овощей
  • ягод
  • цитрусовых.

Полезны супы. Обилия белка в пище следует избегать — он перегружает почки и способствует задержке жидкости в организме.

Употребление жидкости

При цистите важно пить побольше воды: таким образом можно снизить концентрацию мочи, которая благодаря этому не будет дополнительно раздражать и без того воспаленные стенки мочевого пузыря.

Кроме того, частое мочеиспускание помогает "вымыть" с поверхности слизистой мочевого пузыря болезнетворные бактерии, что ускоряет выздоровление.

Цистит: что можно и чего нельзя?. цистит у женщин
При цистите лучший напиток — клюквенный морс

Но при это важно пить правильные напитки! Крепкий чай, кофе, алкоголь лишь нанесут дополнительный удар по мочевыделительной системе. При цистите лучший напиток — клюквенный морс. Хороши также:

  • компоты
  • соки
  • некрепкий и несладкий чай.

Кислые напитки помогают "закислить" мочу, что также способствует гибели болезнетворных микробов.

Образ жизни, гигиенические правила

При обострении цистита рекомендуется нахождение в тепле, в идеале — в постели.

При отсутствии крови в моче можно положить теплую грелку на низ живота, прекрасный эффект дает согревание ног грелкой или теплыми носками. Однако от парной или сауны на период обострения придется отказаться.

После каждого мочеиспускания рекомендуется подмываться — так можно облегчить неприятные ощущения и снизить вероятность распространения воспаления на область гениталий.

Белье должно быть исключительно из натурального волокна, мягкое и достаточно теплое. При обострении цистита рекомендуется использование урологических прокладок — они исключат подтекание мочи на белье и раздражение ею кожи.

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Несколько слов о лечении

Самолечение при цистите может спровоцировать развитие осложнений, поэтому важно не пренебрегать необходимостью обследоваться у врача — именно он назначает необходимое лечение. Его основой, учитывая бактериальную природу цистита, должна стать противомикробная терапия. Также при обострении воспаления мочевого пузыря показаны:

  • спазмолитики
  • нестероидные противовоспалительные препараты
  • фитопрепараты.

Для снижения риска обострения заболеваний мочевыводящих путей хорошо себя зарекомендовал БАД "УРОПРОФИТ®", активные компоненты которого обладают противомикробным, противовоспалительным и спазмолитическим действием.

Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав "УРОПРОФИТ®", способствует:

  • нормализации мочеиспускания
  • улучшает функциональное состояние почек
  • улучшает функциональное мочевых путей

а также уменьшает риск повторных обострений хронического цистита.*

Цистит отличается упорным течением, его рецидивы становятся причиной дискомфорта и могут нарушать планы. Грамотное лечение заболевания, а также соблюдение несложных правил питания и образа жизни помогут быстро справиться с болезнью и избежать очередных рецидивов.

Долганов И. М., врач уролог-андролог первой категории, сотрудник кафедры Урологии и Хиругической андрологии РМАПО

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