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Автор Любовь Степушова

Как не набрать "январский килограмм": простые меры предосторожности

Здоровье » Здоровье и профилактика

Январь — это месяц безудержных праздников. Вечеринки с друзьями и коллегами, посещения родственников, перекусы в фастфудах после прогулок, обильная еда в пансионатах, санаториях, домах отдыха. Кроме того, действует синдром доедания и допивания того, что было приготовлено к праздничному столу. Как не набрать вес и не перебрать с алкоголем?

Как не набрать "январский килограмм": простые меры предосторожности

Не секрет, что продукты, потребляемые в новогодние праздники, содержат калорийные жиры и углеводы, включая сахар. Все это, в соответствии с исследованиями, способствует увеличению массы тела в среднем на 1 кг, негативным изменениям в соотношении мышечной массы и жира и составе крови (увеличение концентрации сахара, липидов и мочевой кислоты), зашлаковыванию печени и так далее.

"Январский килограмм" — наше праздничное "завоевание"

Лишний январский килограмм сбросить очень трудно. И мы таскаем его весь год до следующих праздников, а там еще один килограмм плюс… Означает ли это, что мы не можем наслаждаться долгими новогодними праздниками? Конечно, нет, совсем наоборот, но необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Вот несколько советов:

  1. Помните, что вы собираетесь не для того, чтобы "выпить и наесться от пуза", а для того, чтобы пообщаться с людьми, которых любите.
  2. За столом выбирайте те блюда, которые вам нравятся, не "метите" все подряд, следуя восторженным восклицаниям рядом сидящих гостей, не мешайте разные виды пищи.
  3. Подумайте, прежде чем сесть за стол: вы действительно голодны или следуете приглашению? Ешьте медленно, прожевывая пищу, не ложитесь отдыхать после обильной еды, потому что покой сильно замедляет пищеварение.
  4. Гуляйте после застолий, это заставляет организм выводить шлаки.
  5. Не спите много, 7-9 девять часов в день вполне достаточно. Больше — это прямой путь к набору веса.

Время, сон, вода и калории — лучшие средства от похмелья

Особая статья — алкоголь, он увеличивает аппетит. Кроме того, перебор спиртного вызывает такое неприятное явление, как похмелье.

Вот несколько советов по потреблению алкоголя в праздники:

  • Перед застольем выпейте воды, чтобы не использовать вино для утоления жажды. Для крепких напитков вода станет определенным буфером, замедляющим опьянение. Еще лучше, если перед застольем вы съедите что-нибудь жирное, например хлеб с маслом, сыр.
  • Чередуйте равные дозы напитков: одна алкогольная, одна безалкогольная.
  • Не смешивайте алкогольные напитки. Как правило, организму надо от 60 до 75 минут, чтобы усвоить дозу (50 грамм крепкого напитка), поэтому не частить с тостами — это отличный способ избежать похмелья. После полуночи не пейте алкоголь вообще.
  • Разбавляйте алкоголь безалкогольным напитком, который не содержит сахара.
  • Чтобы избежать обезвоживания, перед сном выпейте воды и поставьте рядом с кроватью стакан с водой.
  • Утром, главное, наладить обмен веществ, и начать надо с вывода токсинов, то есть опорожнения кишечника. Лимон и теплая вода за полчаса до завтрака этому очень способствуют. Можно приготовить и выпить смузи из свеклы, яблока, лайма и воды. Затем примите комплекс витаминов В (не С!!!).

Похмелье

  • Если похмелье сильное, не обойтись без лекарственных препаратов (например, ибупрофена с глицином), после их приема надо поспать. Для сонного настроения съешьте банан или жирный суп. Жиры и углеводы утолщают слизистую желудка и защищают его от желудочной кислоты, которая вызывает изжогу и другие неприятные ощущения.
  • Хотя многим нравится идея утреннего потребления кофе, но в больших количествах кофеин может способствовать обезвоживанию и вызывать головные и желудочные боли.

Время, сон, вода и калории — лучшее средство от похмелья. Не отчаивайтесь, если выздоровление идет не так быстро, как вам хотелось бы, и не опохмеляйтесь.

Есть участники застолья, которым надо поберечься вдвойне, это люди с такими патологиями, как диабет, гипертония, ожирение, гиперурикемия, сердечная недостаточность, болезни легких и почек. Врачи советуют им в качестве профилактической меры не пропускать прием лекарств во время праздников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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