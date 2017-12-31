Январь — это месяц безудержных праздников. Вечеринки с друзьями и коллегами, посещения родственников, перекусы в фастфудах после прогулок, обильная еда в пансионатах, санаториях, домах отдыха. Кроме того, действует синдром доедания и допивания того, что было приготовлено к праздничному столу. Как не набрать вес и не перебрать с алкоголем?
Не секрет, что продукты, потребляемые в новогодние праздники, содержат калорийные жиры и углеводы, включая сахар. Все это, в соответствии с исследованиями, способствует увеличению массы тела в среднем на 1 кг, негативным изменениям в соотношении мышечной массы и жира и составе крови (увеличение концентрации сахара, липидов и мочевой кислоты), зашлаковыванию печени и так далее.
Лишний январский килограмм сбросить очень трудно. И мы таскаем его весь год до следующих праздников, а там еще один килограмм плюс… Означает ли это, что мы не можем наслаждаться долгими новогодними праздниками? Конечно, нет, совсем наоборот, но необходимо принять некоторые меры предосторожности.
Вот несколько советов:
Особая статья — алкоголь, он увеличивает аппетит. Кроме того, перебор спиртного вызывает такое неприятное явление, как похмелье.
Вот несколько советов по потреблению алкоголя в праздники:
Время, сон, вода и калории — лучшее средство от похмелья. Не отчаивайтесь, если выздоровление идет не так быстро, как вам хотелось бы, и не опохмеляйтесь.
Есть участники застолья, которым надо поберечься вдвойне, это люди с такими патологиями, как диабет, гипертония, ожирение, гиперурикемия, сердечная недостаточность, болезни легких и почек. Врачи советуют им в качестве профилактической меры не пропускать прием лекарств во время праздников.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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