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Автор Любовь Степушова

Семь "холодных" секретов идеально прямых волос

Здоровье » Красота

Модное сегодня выпрямление волос обычно связано с применением специальных приборов: фена, щипцов, утюжка для волос и так далее. Использование их на максимальной мощности может нанести волосяному покрову вред. Однако женщины всегда умели разглаживать свои волосы без использования какого-либо источника тепла.

Семь "холодных" секретов идеально прямых волос

Журнал Elle представил семь способов выпрямления волос без горячего фена и других термоприборов. Конечно, наивно думать, что если ваши волосы сильно вьются, то вы их выпрямите без тепловой обработки, говорит Джилл Энгельсен, стилист студии New York Salon Butterfly. Но приведенные ниже способы вполне подойдут для выпрямления слегка волнистых волос — тонких или средней толщины.

Начните с использования соответствующего шампуня и кондиционера

Очень важно использовать шампуни, содержащие добавки для выпрямления волос, например, пантенол, касторовое масло и силикон. После того как шампунь смыт, нанесите крем для выпрямления волос или кондиционер-ополаскиватель, а затем сыворотку или масло в зависимости от вашего типа волос.

Сыворотка соединяет в себе три средства по уходу за волосами (бальзам, маску и мусс) и имеет несколько эффектов: увлажняющий, лечебный и стайлинговый.

Масло способствует заметному улучшению роста волос.

Все эти средства обладают некоторым утяжеляющим эффектом, за счет которого волосы прилегают друг к другу и выпрямляются. Наносить их необходимо на влажные, но не мокрые пряди.

маски для волос
 

Для этого можно применить следующие способы:

Используйте сильно абсорбирующее полотенце

Как правило, для полного высыхания волос может потребоваться несколько часов, но вы можете ускорить процесс, используя полотенце из сильно абсорбирующего материала, способного извлекать воду, не вызывая повреждения волоса.

Расчесывайте волосы щеткой, пока они не высохнут

Очень полезно для средних или длинных волос. Расчесывайте волосы, вытягивая их вручную каждые несколько минут, пока они не высохнут. Закончите стайлинг маслом или кремом, нанесенными на кончики волос.

Обмотайте влажные волосы вокруг головы и подождите

Это метод наших бабушек. Подсушенные длинные волосы обмотайте вокруг головы, закалывая пряди плоскими заколками-зажимами. На следующее утро вы встанете с шелковистыми гладкими волосами.

Используйте большие бигуди

Это очень хороший метод для длинных и вьющихся волос. Разделите волосы на локоны — шесть-восемь прядей, расчешите их пальцами, а не расческой. Накрутите пряди на бигуди, начиная с кончиков, но не затягивайте сильно до корней, чтобы не образовались заломы. Через полтора часа снимите бигуди. Волосы будут выпрямлены и приобретут воздушный объем.

Используйте гели для выпрямления волос

Можно нанести гель на мягкие и тонкие волосы, которые не держат форму, и выдуть холодным феном. Или — в небольшом количестве на прикорневую зону для создания объема. Гели, как правило, полупрозрачны и имеют легкую консистенцию, придавая прическе эффект мокрых волос.

Используйте параметр фена "холодный воздух" для сушки волос

Подсушите волосы без использования всяких дополнительных продуктов, вытягивая волосы руками. Как только они высохнут, используйте натуральный продукт, например, кокосовое масло, чтобы сгладить кутикулу и уменьшить завиток.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
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