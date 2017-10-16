Сенсационный способ похудеть – проглотить "дьявольский язык"

В своем неумеренном стремлении похудеть слабый пол проявляет недюжинную силу воли и готов на самые страшные жертвы. Последним трендом в диетологии, к которому начали прибегать светлячки шоу-бизнеса, некоторые зарубежные издания называют растение Amorphophallus konjac, или "дьявольский язык". Особенность этого в буквальном смысле слова тошнотворного способа борьбы с лишним весом кроется в особом "компоненте" этого цветка.

История "Дьявольского языка"

Растение семейства ароидных (Araceae) Amorphophallus konjac, или Amorphophallus rivieri, конечно, не имеет никакого отношения к коньяку. Разве только для тех, кому запах коньяка может напоминать вонь от раздавленных клопов.

Во-первых, когда в последний раз обоняние жителей цивилизованных стран страдало от запаха клопов.

Во-вторых, конняку, "дьявольский язык" (видимо, из-за продолговатого красного пятна), или "змеиная пальма" во время цветения — с весны до середины лета — издает стойкое зловоние гниющей плоти, а не раздавленного мелкого насекомого. Чтобы было совсем понятно, источаемое этим растением зловоние считается "наихудшим запахом растений на планете".

Аморфофаллус происходит от греческих слов Amorpho — "бесформенный" и Phallus — "отпрыск, побег". Самое крупное растение этого рода Аморфофаллус гигантский достигает высоты от 2 до 5 метров, а его клубни весят 40 кг при диаметре примерно 50 см. Это экзотическое гигантское растение в комнатной культуре не встречается, там распространены аморфофаллус луковиценосный, аморфофаллус коньяк и аморфофаллус Ривера.

Родиной этого тропического и субтропического растения (по некоторым источникам является Вьетнам), но в настоящее время оно встречается на открытых пространствах, окраинах лесов и в лесных чащах Восточной Азии:

в Китае (провинция Юньнань),

во Вьетнаме,

Таиланде,

на Филиппинах.

В этих странах "язык" используют не только в качестве декоративного растения, но и употребляют в пищу, по большей части в качестве заменителя крахмала.

В оранжереях Европы, например в Великобритании, аморфофаллус расцвел в 201-м году и тотчас же получил прозвище "трупный цветок" (corpse flower). Другое его английское название voodoo lily — прямо говорит о дьявольском его использовании в колдовской магии вуду. На время цветения, из-за невыносимого зловония, аморфофаллус приходится выносить куда подальше.

Такие доморощенные английские телезнаменитости, как Холли Хаган и Хлоя Симс, прибегают к этому мало аппетитному средству, чтобы сбросить лишний жирок. Непростой процесс приведения себя в форму начинается, безусловно, не с вдыхания вони тухлого мяса, что стопроцентно на какое-то время отобьет аппетит. Красавицы Альбиона употребляют содержащийся в "дьявольском языке" полисахарид под названием глюкоманнан. Не имеющий ровным счетом никакого отношения к "глюкам", глюкоманнан обильно содержится в пищевых волокнах аморфофаллуса.

В анекдоте преподаватель медицинского института спрашивает студенческую аудиторию:

"Какой орган увеличивается в энное количество раз?" В ответ девушки-медички хихикают. Так вот, попадая в воду, глюкоманнан набухает, образуя гелеподобную субстанцию и увеличиваясь в объеме до 200 раз. В этом ценность "языка дьявола", а не в издаваемом им запахе!

Родиной этого тропического и субтропического растения по некоторым источникам является Вьетнам

Холли Хаган, по ее словам, сменила свой гардероб с 16-го размера на 8-й, выпивая средство для снижения веса, содержащее активный экстракт глюкоманнана.

В желудочно-кишечном тракте глюкоманнан набухает и увеличивает вязкость содержимого желудочно-кишечного тракта, поддерживая его активность. Благодаря своему свойству разбухать принятый за 30-45 минут до еды глюкоманнан притупляет чувство голода и дает ложное ощущение наполненности желудка.

В результате глюкоманнан попал в перечень широко разрекламированных во всем мире БАДов. Несмотря на предупреждение диетологов, что его следует использовать только как часть диеты, контролируя употребление калорий, этот ингредиент был признан и одобрен в качестве безопасного дополнения для облегчения потери веса Европейским органом по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority/ EFSA).

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