Скрытый диабет становится все большей угрозой

В России за последние 35 лет вчетверо выросло число больных сахарным диабетом. Особенно удручает врачей то, что значительная часть больных может на протяжении длительного времени даже не подозревать о наличии у них этого заболевания.

Как определить и лечить скрытый (латентный) сахарный диабет

За это незнание потом приходиться расплачиваться серьезными осложнениями, порой опасными для жизни. Как преодолеть пугающую тенденцию? Ответ прост: надо беречь свое здоровье и регулярно его контролировать.

Некоторые пессимистичные данные были озвучены директором Института диабета Эндокринологического научного центра российского Минздрава Мариной Шестаковой.

По ее словам, темпы роста заболеваемостью сахарным диабетом превышают таковые даже для ожирения. В первую очередь это касается диабета второго типа.

Типы сахарного диабета

Если диабет первого типа, с недостатком выработки инсулина, встречающийся у молодых людей, обычно сразу дает о себе знать:

сухостью во рту

жаждой

обильным мочеиспусканием

потерей аппетита

и др. симптомами

То второй тип, обычно развивающийся после 40 лет, может очень долго протекать почти бессимптомно. Или же с такими проявлениями, которые неискушенный в медицине человек просто не заподозрит, например:

начали чаще болеть зубы из-за кариеса и воспалительных заболеваний десен

плохо стали заживать мелкие ранки

начали появляться мелкие гнойники

уменьшился волосяной покров на ногах.

Чемпионом по диабету является население США

Между тем, все эти симптомы связаны с неизбежным поражением сосудов при диабете. А сосудистые патологии рано или поздно нарушают работу практически всех органов, например:

ухудшилось кровоснабжение почек — через 10 лет может развиться диабетическая нефропатия

сердце напомнит о себе кардиомиопатией

мозг — энцефалопатией, и так далее.

Весь ужас ситуации в том, что все время от начала скрытой формы сахарного диабета, когда развитие грозных осложнений еще можно надолго отсрочить, человек будет спокойно вести привычный и чаще всего не самый здоровый образ жизни.

Столь удручающая ситуация наблюдается не только в России, но и практически во всех развитых странах.

Чемпионом по диабету является население США — там им болеют около 20% населения, по России этот показатель равен шести процентам.

Впрочем, при этом надо учитывать и разную ситуацию с диагностикой данной патологии. По общим оценкам, около половины больных диабетом об этом просто не знают, поскольку не обращаются к врачу во время компенсации своего состояния.

С осторожностью надо относиться и к данным о разной степени нарастания у россиян симптомов диабета и ожирения.

Формально первым страдают около 20% жителей РФ, но если учитывать и тех, кто еще недостаточно пополнел до соответствующего диагноза, но все же имеет лишние килограммы, то число людей с избыточным весом превысит половину всех граждан России.

Именно его второй тип, не связанный с абсолютной недостаточностью выработки собственного инсулина поджелудочной железой, и является следствием постоянного переедания.

Организм уже не знает, куда девать лишние питательные вещества, и в определенный момент они просто перестают усваиваться клетками.

В итоге получается, что инсулина вырабатывается вроде бы достаточно, но рецепторы в клеточных мембранах перестают на него адекватно реагировать, после чего нарушается поступление глюкозы в клетку.

Раньше, когда неограниченные возможности для удовлетворения аппетита были преимущественно лишь у богатых слоев общества, на Руси такие патологии называли барскими болезнями. Например, подагру — недуг, связанный с постоянным избыточным употреблением мяса и других богатых белками продуктов. Или тот же диабет.

Диагностика скрытого сахарного диабета

Конечно, современным людям для поддержания формы вовсе не обязательно уподобляться нищим. Здоровый образ жизни можно поддерживать в фитнес-центрах, соблюдать диеты. Вся беда в том, что для этого нужны время и волевые усилия, а с этим у значительного числа современных людей большая напряженка.

Для выявление скрытого сахарного диабета необходимо проходить регулярное медицинское обследование

Но существует и более простой способ избежать длительного незнания о наличии у себя скрытого сахарного диабета — это регулярное медицинское обследование. Которое не требует ни суперсовременных и дорогих приборов, вроде МРТ или УЗИ, ни даже стояния в очередях у кабинетов узких специалистов. Хотя все это и может понадобиться в случае постановки диагноза.

Однако для самой диагностики необходимо всего лишь сдать анализ крови на глюкозу. Что при наличии целой гаммы современных цифровых глюкометров делается не только максимально безболезненно, но еще и позволяет получить результат сразу, не дожидаясь, пока лаборатория по старинке начнет варить взятые утром пробы.

Кстати говоря, при раннем выявлении латентного сахарного диабета именно диета может оказаться вполне эффективным средством для нормализации сахара в крови. Тем более, что для сладкоежек современная пищевая промышленность выпускает немало вкусных вещей на основе сахарозаменителей и фруктозы, которая усваивается организмом без участия инсулина, а потому состояние при диабете не ухудшает.

Также могут назначаться сосудорасширяющие препараты и средства, улучшающие обменные процессы (знаменитый мельдоний-милдронат, например). Это позволит отдалить возможные диабетические осложнения на годы и десятилетия, а то и избежать их совсем. Главное, не относиться наплевательски к регулярному медицинскому контролю состояния своего организма.

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