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Автор Юрий Носовский

Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход?

Здоровье » Здравоохранение

Особенности вирусных гепатитов

﻿На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила о возросшей смертности от:

Гепатит. Как защитить себя и близких?
  • гепатита В
  • гепатита С

Оказалось, что гепатит уносит гораздо больше жизней, чем:

  • туберкулез
  • ВИЧ
  • диабет

Самое главное сейчас, чтобы ушлые дельцы не сделали из данной проблемы пугало вроде свиного гриппа, попутно нажившись на человеческом страхе.

В "Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 года" приведены важные статистические данные: число болеющих хроническими формами гематита В и С оценивается в мире в 325 миллионов человек. Из них носителей второго типа, или как его называют врачи, "ласкового убийцы", почти 71 миллион человек.

Впрочем, ученые оговариваются, что эти цифры больше оценочные, поскольку около 80% хронических больных вирусными гепатитами о своем заболевании даже не догадываются. Соответственно, не знают об этом и медики, ведь для точной диагностики необходимы специальные лабораторные анализы.

Так что общее число хронических больных оценивается ВОЗ по аналогии с более малыми, но лучше обследованными группами населения.

Особое же беспокойство всемирного Минздрава вызвал рост смертности от гепатитов. В 2015 году он составил 1,75 миллиона человек, повысившись с начала века на 22%. Как печально констатируют эксперты, это выше, чем смертность от:

  • ВИЧ
  • туберкулеза

вместе взятых, но если последние показатели с каждым годом улучшаются, то по вирусным гепатитам дело обстоит с точностью до наоборот.

Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход?. гепатит А
Гепатит А — один из самых распространенных вирусов в мире.

Немного об этих заболеваниях. Вирусы и В и С относятся к возбудителям так называемого "сывороточного гепатита", передаваемого через кровь, в отличие от своего "родственника", вируса гепатита А, внедряющегося через желудочно-кишечный тракт, как обычная кишечная инфекция.

Соответственно, переносится сывороточный гепатит подобно вирусу иммунодефицита человека:

  • через переливание крови от зараженного донора
  • во время незащищенного полового акта
  • из-за использования нестерильных шприцев и медицинских инструментов.

Сразу после внедрения вирус может вызвать острый гепатит — воспаление печени. Который спустя несколько месяцев может закончиться выздоровлением, а может перейти в хроническую форму.

Самое печальное, что риск хронизации наиболее высок у:

  • новорожденных (до 95%)
  • детей до 6 лет (до 30%)
  • взрослые, к счастью, становятся "хрониками" всего в 1-5% случаев после заболевания острой формой.

Хронический гепатит В и С, в свою очередь, нередко приводит к:

  • циррозу печени — замещению нормальных печеночных клеток соединительной тканью, с потерей функции органа
  • раку печени.

В отношении частоты риска возникновения последнего у больных хроническим гепатитом приводятся цифры даже до 20-30% от общего числа таких больных. Впрочем, прогноз и цирроза печени, особенно в тяжелых и запущенных формах, немногим лучше онкологии.

Лечение гепатита

Так что проблема с сывороточными гепатитами действительно существует, и в этом смысле ВОЗ можно поблагодарить за привлечение к ней внимания общества и медиков. Впрочем, и поднимать панику, особенно в России, тоже не стоит.

Прививки от гепатита В входят в календарь прививок для российских детей, делаются бесплатно, серьезные осложнения вызывают крайне редко (один на 600 тысяч случаев) и обеспечивают защиту от заражения вирусом на 95%. От вируса С, вакцины, к сожалению, в мире еще не придумали.

Несколько сложнее обстоят дела с лечением уже развившегося вирусного гепатита. Проблема заключается в том, что уничтожить зловредный вирус, уже глубоко проникший в организм, весьма проблематично, а зачастую и просто невозможно. Поэтому лечение должно продолжаться всю жизнь.

Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход?. диагностика гепатита
Проблема диагностики гепатита стоит особенно остро

Обычно применяются:

  • антиретровирусные препараты те же, что и для лечения ВИЧ-инфекции
  • а также продвинутые интерфероны

Вся беда в том, что стоимость этих средств немаленькая. Особенно если больные и не очень добросовестные врачи считают заслуживающим внимание исключительно лекарства от западного производителя.

Собственно, один из самых распространенных препаратов, "Тенофовир", даже:

  • российского
  • или индийского

производства стоит от четырех до девяти тысяч рублей за месячный курс. Но для любителей "самого лучшего" ушлые дельцы предлагают упаковки "настоящего" немецкого лекарства уже за 580 евро.

Например, один флакон рекомбинантного интерферона альфа-2а, который надо вводить раз в неделю, от российского производителя, обойдется пациенту в 63 рубля. Но тот же препарат, сделанный на западных фабриках и выпущенный под другим фирменным названием, облегчит кошелек уже на девять тысяч рублей. Это за одну неделю, а в год надо сделать 48 инъекций.

Вся беда в том, что и отечественные, и импортные интерфероны имеют массу побочных эффектов. Самые безобидные из которых:

  • тошнота
  • боли в животе
  • аллергия
  • появление суицидальных мыслей

А есть осложнения и посерьезнее. Но, понятно, что ощутив такой побочный эффект от дешевого лекарства, пациент с большой вероятностью отнесет его как раз на счет дешевизны. Особенно, если его в этом поддержит доктор, который:

  • получает премии от аптек
  • получает премии от медицинских представителей зарубежных фармацевтических фирм за продвижение их запредельно дорогой продукции

После чего возможны самые разные варианты — от обивания больным порогов кабинетов главврачей и чиновников с просьбами найти средства на покупку именно "единственно спасительного импорта" — до объявлений "подайте 100 тысяч долларов на спасение жизни от гепатита!".

К сожалению, росту подобных настроений может способствовать и нагнетание в обществе страха перед гепатитами, спровоцированное докладом ВОЗ. Прецедент есть, и не один. Достаточно вспомнить, как за считанные месяцы в 2009 году у американо-швейцарских производителей разлетелись запасы "Тамифлю" в рамках спасения от "смертельно опасного" свиного гриппа. Реальная смертность от которого, как выяснилось позже, вчетверо ниже, чем от гриппа обычного, сезонного, на который уже мало кто и обращает внимание.

В этом году ВОЗовцы, наоборот, хвалят медиков разных стран за удешевление лечения вирусных гепатитов. Как например, египетских — за то, что стоимость курса при остром гепатите С там снизилась всего до 200 долларов.

Акцентируется внимание на риск возникновения рака печени у больных гепатитом. В целом же по стране умерших от рака печени около восьми с половиной тысяч. Да, еще четыре тысячи умирают от цирроза, роль в возникновении которого вирусов В и С велика, хотя и не единственна; достаточно вспомнить алкоголизм, также убивающий печень.

Но в России от ДТП каждый год гибнет почти 25 тысяч человек! А всего ежегодно умирает около двух миллионов. Так стоит ли паниковать от сообщений о росте заболеваемости гепатитами, если риск умереть из-за них вдвое ниже, чем риск оказаться под машиной?

Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход?. Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход?
Главной особенностью гепатита С является генетическая изменчивость и способность к мутация

Одним словом, беречь свою печень, как и другие органы, разумеется, надо:

  • прививать детей
  • прививаться самому в случае нахождения в группе риска

Но при этом помня, что прогноз болезни зависит далеко не в первую очередь от факта вирусного поражения, а от того, каким нагрузкам эта печень подвергается. А используя:

  • алкоголь
  • пищевые излишества

можно довести себя до:

  • рака
  • цирроза печени

Человеческое здоровье от медицины зависит только на 10%. Остальное — это:

  • качество питания
  • режим труда
  • полноценного отдыха
  • экологии

Так что, надрываться на работе, экономить на всем, влезать в долги ради приобретения единственно спасительного импортного лекарства, как в случае с гепатитами, — наверное, не самое лучшее решение.

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