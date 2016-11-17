Лечебное голодание: польза или вред?

Сегодня среди прочих диет популярно лечебное голодание. Так ли это безвредно для человеческого организма? Действительно ли голодание способствует выведению шлаков? Об этом Pravda. Ru рассказал доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент Эдуард Туманов.

Утомленные бредом: Медики советуют отказаться от вредных диет

Лечебное голодание — бессмысленно

— Майя Плисецкая на вопрос о диетах рекомендовала простой метод: "Не жрать". Что вы можете сказать о лечебном голодании?

— Я все время говорю, что надо меньше есть, не делать из еды культа, потому что, на самом деле:

ожирение

истощение

носят одно название — это дистрофия, просто это разные варианты дистрофии.

— Но, в целом, голодание бессмысленно? И как должен питаться человек, который хочет быть здоровым и стройным?

— Голодание не только бессмысленно. Голодание разрушает организм очень стремительно.

В прошлом году мои хорошие знакомые попросили меня побеседовать с их дочерью, которая в очередной раз села на голодание, причем голодание довольно жесткое — включается только минеральная вода в определенных количествах.

Девочка уже дважды лечилась от анорексии в психиатрическом стационаре. И родители, напуганные перспективой третьей госпитализации в психиатрический стационар, попросили меня с ней побеседовать. Я понимал, что дело это абсолютно бесперспективное, но из уважения к родителям согласился побеседовать с девочкой.

На девочку смотреть страшно:

волосы секутся

ногти слоятся

угревая сыпь на теле

остистые отростки, как у динозавра

Но девочка стремится еще к идеалу, ей надо сбросить сколько-то килограммов, чтобы быть совсем красивой. У нее уже, правда, как у того же динозавра:

коленки внутрь вывернуты

суставы разболтанные в результате недоедания

но тем не менее, она стремится к совершенству.

Фото: Fotodom. ru/DP

И ключевая фраза, которую она сказала:

"Эдуард Викторович, понимаете, в голодании самое тяжелое — это первые двое суток выдержать, а потом, когда шлаки выходят, такая легкость в теле появляется".

Шлаков в организме нет!

— И что же это за легкость?

— А тут все очень банально и объяснимо. Во-первых, касательно шлаков, у нас в организме шлаков нет.

Спешу разочаровать многочисленных слушателей, я и снаружи, и изнутри видал больше тысячи кишечников за свою жизнь, и нигде шлаков не видел. У нас не доменная печь и отходов металлургического производства нет.

А те продукты обмена, которые появляются в организме, мой организм достаточно успешно выводит. Поэтому что такое шлаки никто в медицине не знает, это термин натуропатов и иже с ним. То есть кишечник не забивается.

Мы сейчас не говорим про патологические состояния, когда происходит поражение кишечника, допустим, вследствие:

тромбоза

или роста опухолей

Мы эти патологические состояния не будем рассматривать, а у здорового человека шлаков нет. У нас эпителий регенерирует раз в сутки. Кишечник покрыт мощным слоем слизи.

В организме шлаков нет

К слизи попробуйте что-нибудь приклеить — надо же обезжирить сперва. И куда все будет скатываться? В просвет кишечника, естественно.

Поэтому шлаки — это глупость несусветная. Для тех, кто не понимает: мне очень нравятся эти плакаты, когда нарисован кишечник, повороты кишечника, и там написано "места зашлакованности".

Все дело в том, что этих углов кишечника у живого человека нет. Это понятие немножко виртуальное, потому что кишечник постоянно перистальтирует, этот угол перемещается все время то немножко туда, то немножко сюда, то немножко вверх, то немножко вправо, то немножко влево.

— А откуда же тогда берется это чудесное чувство легкости, которое наступает в процессе голодания?

— А вот тут интересно.

Все дело в том, что как только человек садится на голодание, резко замедляется продвижение пищевых масс по кишечнику, потому что организм в панике.

Потому что один говорит: "Надо принимать пищу". А другой говорит: "А пища не поступила". Поэтому:

скорость эвакуации желудочно-кишечного содержимого резко замедляется

организм начинает забирать все по максимуму

Так формируется каловый камень, который потом надо будет выводить. То есть чудо голодания всегда связано еще с клизмлением, то есть обязательно надо клизмы ставить.

Далее, первые сутки-двое организм будет жить за счет запасов тех питательных веществ, которые еще есть в кишечнике, и за счет запасов гликогена, который есть:

в печени

в мышцах

Но со временем это истощится. Гликоген уйдет. А организму нужна энергия для выживания.

И самый простой, самый эффективный, самый энергетически оптимальный путь в этой ситуации, когда надо резко и фактически из ниоткуда взять энергию — это расщепление собственных мышц. Жир будет расщепляться в последнюю очередь, в первую очередь начнут расщепляться мышцы.

И процесс этот называется неоглюкогенез, но он не совсем совершенен. В ходе глюкогенеза образуется довольно много побочных продуктов, которые называются кетоновые тела, развивается состояние, которое называется кетоацидоз.

Кетоновые тела токсически действуют на центральную нервную систему

Вы никогда не общались с людьми, которые голодают четвертые-пятые сутки? У них довольно:

тяжелое дыхание

неприятный запах изо рта

потому что эти кетоновые тела начинают, в том числе, испаряться через легкие. Это же токсические вещества, и организм начинает выводить их через:

кожу

легкие

с мочой

с калом

Но кетоновые тела также токсически действуют на нашу центральную нервную систему.

— То есть ощутимая легкость — это элемент отравления?

— Да.

Бедному токсикоману, чтобы получить свой токсикоманский кайф, надо как минимум две вещи: тюбик БФ и полиэтиленовый пакет, — а у голодающего все с собой. И поэтому он и стремится еще раз повторить голодание, потому что он, как токсикоман, подсаживается на это состояние.

По большому счету, он, может быть, даже не отдает себе отчет, он не понимает, почему он стремится голодать вновь, но он опять уходит в голодание, чтобы опять получить те чувства интоксикации, которые он испытывал в этом состоянии.

— То есть, по сути, это форма токсикомании, с которой никто не борется, потому что никто не понимает, что это токсикомания?

— Нет, врачи понимают.

— А вы рассказали это той девушке? Что она вам ответила?

— Она находится под токсическим эффектом. У нее критическое восприятие жизни резко снижено. Ей что рассказывай, что не рассказывай, ее пока не выведешь из этого состояния, рассказывать бессмысленно.

Попробуйте наркоману, который находится под кайфом, объяснить, что колоться плохо. Или алкоголику, который хорошо принял на грудь, расскажите, что это плохо. Надо сперва человека вывести из этого состояния, а потом уже попытаться с ним беседовать.

Читайте также:

Булимия - это просто обжорство или серьезная болезнь

Эпидемия ожирения неумолимо захватывает весь мир