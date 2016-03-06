Самые коварные болезни толстого кишечника

Почему современный человек все чаще сталкивается с заболеваниями толстой кишки? Как избежать развития злокачественных опухолей? И какие болезни кишечника наиболее распространены сегодня в России и мире? Об этом рассказал директор Федерального государственного центра колопроктологии доктор медицинских наук Юрий Шелыгин.

"Проблемы с желудком стали "болезнью цивилизации"

Факторы роста заболеваний толстой кишки

— Сейчас все чаще говорят о росте заболеваний толстой кишки. Почему так происходит?

— Толстая кишка несет очень много функций.

Это не только орган, который эвакуирует толстокишечное содержимое, но и орган, где находится важная лаборатория по синтезу очень многих веществ, крайне полезных для организма. Эти вещества синтезируют микроорганизмы, которые находятся в толстой кишке. В настоящий момент определяется более 8 тысячи организмов, которые взаимодействуют между собой.

Может быть, одним из возможных факторов роста заболеваний является:

применение современных сельскохозяйственных технологий

применение животноводческих технологий

Например, употребление в выращивании:

крупного рогатого скота

птицеводстве

различных антибиотиков. Потому что мы все-таки понимаем, что животные болеют и теоретически это может накапливаться в мясе. Мы знаем, что иногда применяют гормональные препараты.

Если мы говорим о каких-то злокачественных заболеваниях толстой кишки, то совершенно отчетливо наблюдается рост заболеваемости в тех регионах, где:

развита промышленность

есть проблемы с экологией

есть проблемы с качеством воды

И это наблюдается не только в нашей стране, но и во многих странах мира.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

Если, положим, произошла авария в Японии на атомной электростанции, может быть, это и растворится в водных просторах, но мы вместе с тем, наверное, не сможем отследить, что попадет в рыбу, а потом попадет к нам на стол.

И тут речь идет не только о злокачественных заболеваниях, но и о доброкачественных заболеваниях толстой кишки, они достаточно многочисленны, и наблюдается этот рост во всех промышленных, развитых странах, в том числе и в нашей.

— А что говорит статистика? На каком месте сейчас находятся заболевания толстой кишки?

— Конечно, наиболее частым заболеванием является:

геморрой

трещины заднего прохода

и во многом это связано с нарушением стула.

Мы знаем, что очень большое количество людей, чаще всего пожилые и прекрасная половина человечества, страдают нарушением стула, в частности в виде запоров. И, конечно, эти факторы влияют на появление такого заболевания, как геморрой. В равной мере этому способствует и наличие поносов.

И у женщины фактором риска, конечно же, являются:

роды

тяжелый физический труд

Плохая экология играет решающую роль в развитии заболеваний толстой кишки

Конечно, в настоящее время разработано много различных методов консервативной терапии, но у части больных, примерно у 30 процентов, все это в конечном итоге приводит к очень непростому хирургическому вмешательству.

В этом же ряду находится болезнь Крона, которая еще более тяжелая, потому что поражает:

толстую кишку

отделы желудочно-кишечного тракта

пищеварительную систему

а может поразить любой отдел желудочно-кишечного тракта и вызвать более тяжелые осложнения, в том числе с развитием:

свищей

абсцессов

Разумеется, речь сейчас идет и о злокачественных заболеваниях.

Если мы говорим о раке толстой кишки, то во всем мире сейчас рак толстой кишки занимает и у женщин, и у мужчин третье место по частоте среди злокачественных заболеваний.

— Можно ли сказать, что болезни толстой кишки и конкретно дивертикулярная болезнь — это болезнь цивилизованных людей?

— Если мы говорим о дивертикулярной болезни, абсолютно точно доказано, что это именно последствия современной диеты, потому что преобладает все-таки западный тип питания. Это распространено по всему миру и, соответственно, это приводит к изменению эластичности ткани.

В чем заключается дивертикулярная болезнь?

Нарушается структура кишечной стенки, расползаются мышечные слои, и между ними происходит выпячивание слизистой оболочки подслизистого слоя. Таким образом, происходит грыжевидное выпячивание изнутри наружу, и поскольку там может возникать воспаление, то в конечном итоге это может привести к очень серьезным осложнениям. Чаще всего это воспаление, то есть дивертикулит.

Он может осложняться чем угодно в конечно итоге:

формированием абсцессов

прорывом в брюшную полость

перитонитом

На сегодняшний день, если мы говорим о России, то осложнения дивертикулярной болезни стоят как четвертая причина экстренных оперативных вмешательств, в целом. Это явно связано именно с:

употреблением рафинированных углеводов

ожирением

— А ГМО-продукты влияют на это?

— Трудно сказать, потому что они появились относительно недавно. Но с моей точки зрения, не могут не влиять, конечно, какие-то генетические изменения в продуктах, и, наверное, рано или поздно это даст какое-то отрицательное влияние. Но требуется очень продолжительный период времени, чтобы вывести такие закономерности.

Симптомы заболеваний толстой кишки

— Каковы симптомы этих болезней? На что нужно человеку обратить внимание?

— Человек понимает свои закономерности, как действует его кишечник, и вдруг замечает, что изменился тип деятельности кишечника. Например, был нормальный стул, и вдруг появилась склонность к задержкам стула, запорам. Это уже может свидетельствовать о том, что что-то не в порядке с кишечником.

Если изменился тип деятельности кишечника стоит обратиться к врачу

Когда появляются поносы — это тоже может быть симптом как:

злокачественной болезни

язвенного колита

Также примесь крови может быть как при:

геморрое

при язвенном колите

при болезни Крона

может быть одним из осложнений дивертикулярной болезни

профузной болезнью

Кроме того, кровь является симптомом злокачественной болезни — рака толстой кишки. Когда появляются сильные боли, то это может свидетельствовать или об осложнении, если мы говорим с вами о дивертикулярной болезни, или о крупной опухоли, которая суживает просвет кишки и, по сути дела, нарушает пассаж кишечного содержимого к подкишечнику, то есть вызывает явления нарушения проходимости.

Конечно, это уже поздние симптомы болезни, и тут уже нужно пулей лететь к врачу. Человек может видеть сам, что у него выпадают какие-то узлы, наружные или внутренние, и он решает, что у него геморрой и можно особо не торопиться к врачу.

Но геморрой при этом не исключает существование других более опасных болезней, в частности и новообразований. Поэтому появление любого рода симптомов должно служить поводом для обращения к врачу.

Особенно, если человек старше 40 лет, он должен все время думать о риске новообразования.

И самое главное, если мы говорим о злокачественных заболеваниях толстой кишки, то их возможно предупредить. Эти заболевания легко диагностировать еще на этапе доброкачественного полипа. А доброкачественный полип не требует полосной операции, это возможно удалить через колоноскоп, это не сопровождается никакими болевыми ощущениями и абсолютно точно препятствует развитию рака.

Потому что все формы рака, даже если мы говорим о наследственных формах, у которых есть синдром Линча, все равно проходят стадию доброкачественного полипа. Поэтому наша судьба, наша жизнь в наших руках.

— А если у человека молчащий рак?

— В этом случае одним из первых симптомов является анемия.

— Проктологическое обследование не входит в обязательную диспансеризацию? Как часто его надо проводить?

— Мы вошли в профилактические осмотры, и там мы включены именно в обязательные осмотры, и есть нормативы.

Если мы говорим о частоте обследования толстой кишки, то по нормам, которые у нас приняты, человек после 40 лет должен каждые пять лет, если у него осложнен семейный анамнез, проходить обследование всей толстой кишки.

То есть должно быть выполнено:

или рентгенологическое исследование

или колоноскопия

Если какая-то не совсем благополучная наследственность, если у кровных родственников, особенно если у нескольких в семье:

имелись злокачественные заболевания толстой кишки

или у женщин молочной железы

тут есть некий перекрест, то обязательно каждые два года обследование толстой кишки.

— Но люди зачастую боятся боли при проведении этой процедуры.

— Мы даем право выбора пациенту. Если он предпочитает делать под анестезией, ради Бога, это все доступно. Но я бы сказал, что это достаточно безболезненно в руках опытных специалистов — тех, которые делают около 7-10 колоноскопий в день.

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