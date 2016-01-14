Особенности лечение онкологии за рубежом

Как в России обстоят дела с лечением онкологических заболеваний? Во сколько это может обойтись пациенту? Есть ли смысл уезжать на лечение за границу? На эти и другие вопросы Pravda.Ru отвечает кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Онкология: Болевые точки нашей медицины

Рак молодеет

— Владимир Игоревич, традиционно было принято считать, что рак — это болезнь старости. Но сейчас все чаще говорят, что онкология молодеет, и этому направлению необходимо уделять особое внимание. Вы — детский хирург, специализируетесь именно на детской онкологии. В самом деле рак сегодня молодеет?

— Действительно, сегодня существует даже специальность — детский онколог. Она выделена в отдельное направление, поскольку врач имеет дело с заболеваниями, имеющими свою специфику.

Зачастую у детей опухоли носят врожденный характер. А это предполагает свои особенности как в диагностике, так и в течении заболевания, и в лечении.

Самое главное, существует огромная разница в потенциальном результате.

При большинстве видов опухолей у детей удается добиваться длительной ремиссии, фактически, излечения. Поэтому положительная статистика по детской онкологии совершенно иная, нежели у взрослых пациентов.

Однако чтобы добиться этого положительного результата, требуется приложить массу усилий. Работа ведется комплексно, она включает в себя:

помощь специалистов,

использование соответствующего оборудования

использование лекарственных препаратов.

Иными словами, каждому выздоровлению предшествует длительный процесс лечения и реабилитации.

Диагностика онкологических заболеваний

— Какая, на ваш взгляд, сегодня самая большая проблема в области онкологии?

— Если говорить об онкологии в целом, то это ранняя диагностика. В нашей стране эта проблема стоит особенно остро.

К сожалению, значительный процент онкологических заболеваний диагностируются только на третьей или четвертой стадиях, что требует принципиального иного, более дорогостоящего лечения. Зачастую это высокотехнологичная медицинская помощь и серьезные операции. Но даже внушительные затраты не гарантируют в этих случаях благополучного исхода.

Шансы на выздоровление всегда выше, если "поймать" болезнь на более ранней стадии. Это касается всех — и детей, и взрослых.

Хочу подчеркнуть, что своевременная диагностика зависит не только от медицинских работников, но и от самого человека. Очень важно:

следить за своим здоровьем

регулярно проходить диспансеризацию

Для каждой возрастной категории разработаны определенные исследования, и нужно обязательно проходить, какими бы они неприятными они вам не казались.

Если речь идет о детях, то здесь ответственность во многом лежит на родителях. Необходимо обращать внимание на любые признаки, которые покажутся вам тревожными.

К сожалению, ситуацию зачастую усугубляет тот факт, что у детей очень многие онкологические заболевания развиваются бессимптомно. К примеру, при нефробластоме диагноз довольно часто ставится поздно как раз по причине отсутствия каких-либо выраженных признаков.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

В итоге о болезни узнают только тогда, когда опухоль определяется уже руками. Тем не менее, советую родителям как можно внимательнее наблюдать за своим ребенком.

Даже если у вас возникло хотя бы малейшее подозрение, лучше перестраховаться и сделать необходимые исследования. В частности, обычное скриннинговое ультразвуковое исследование может помочь избежать многих проблем и позволит своевременно поставить диагноз на ранней стадии.

Чем раньше врачи обнаружат болезнь, тем лучше будет результат лечения.

— Вы сказали, что болевая точка — это позднее диагностирование. Но ведь детей с самого рождения ежемесячно наблюдают педиатры. Когда ребенок становится старше, он проходит врачебную комиссию для детского сада, школы, да и диспансеризация у детей ежегодная. Неужели всех этих наблюдений недостаточно?

— Большинство опухолей у детей:

быстрорастущие

стремительно развивающиеся

Календарный год для онкологии — это значительный срок. Поэтому от педиатра, от врача так называемого первого контакта, зависит крайне многое.

Это также может быть и врач скорой помощи, и хирург, к которому пациент может попасть, к примеру, с болями в животе. Продолжать список можно и далее. Я хочу сказать, что у врача абсолютно любой специализации должна быть онкологическая настороженность.

Несмотря на активную информационную пропаганду,

у нас в стране по-прежнему нередки случаи, когда врачи первого контакта "пропускают" пациентов, причем даже с явными опухолями. Часто речь идет об опухолях наружной локализации, которые длительное время лечат как лимфаденит (воспалительное заболевание лимфатических узлов).

На сегодняшний день онкологическая настороженность врачей первого звена — огромная проблема всего российского здравоохранения, не только педиатрии. Важно не только вовремя суметь распознать угрозу, но и:

как можно оперативнее поставить правильный диагноз

начать лечение

На Западе это занимает буквально сутки-трое, у нас же счет идет на недели.

— Бытует мнение, что если среди родственников онкологических заболеваний не было, значит можно быть спокойным.

— Это не совсем так, хотя наследственность при многих опухолях действительно прослеживается. От онкологии никто не застрахован.

— Насколько наши региональные клиники оснащены всем необходимым оборудованием и что делается в этом направлении?

— Начиная с 2011 года ситуация начала кардинально меняться, кто бы что бы ни говорил. Безусловно, модернизация в регионах идет разными темпами, но средства на развитие медицины были выделены колоссальные.

В большинстве случаев детская онкология эффективно лечится и в России

И уже сам субъект определял собственные приоритеты. Для одной территории это были современные онкологические клиники, другие делали упор на педиатрию, к примеру. Но, безусловно, в каждом регионе есть онкологический центр, правда, уровень у всех разный.

В той же Якутии областная детская больница выгодно отличается и своим оснащением, и специалистами, а вот местный онкодиспансер производит скорее удручающее впечатление. В здании отсутствует даже лифт. Как перевозить пациентов? Для меня это был, конечно, шок.

В то же время не могу не отметить, что за последние годы в регионах было приобретено много высокотехнологичного оборудования. Трудно себе представить, чтобы в том или ином субъекте страны не было:

компьютерной

или магнитно-резонансной томографии

Многие территории уже и позитронно-эмиссионной томографией не удивить.

Сейчас, конечно, темпы переоснащения снизились, но тем не менее, работа по модернизации продолжается. У любого доктора сегодня есть возможность:

произвести исследование

поставить правильный диагноз

Хотя, конечно, нет предела совершенству и нам пока далеко до развитых стран Европы. В основном это касается гистологических служб — патологической анатомии, патогистологии. Но все-таки ситуация у нас очень серьезно улучшилась за последние годы, это совершенно точно.

Лечение рака за границей

— Почему, если кто-то заболел, действует убеждение, что необходимо срочно собирать всем миром деньги, обращаться в благотворительные фонды и непременно ехать лечиться за границу?

— Я сам в свое время был руководителем благотворительного фонда и знаю эту проблему изнутри.

Безусловно, бывают случаи, когда действительно есть необходимость пройти лечение где-то за границей. Особенно когда дело касается применения каких-то уникальных методик. Но таких историй немного, они достаточно редки.

В большинстве случаев эффективно лечиться можно и в России. Но такую возможность многие родители даже не пытаются использовать.

Если говорить о детской онкологии, то мы имеем замечательные федеральные центры очень высокого уровня. К примеру, Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, который находится в Москве, на Ленинском проспекте. Это абсолютно европейского уровня клиника. Я сам там неоднократно проходил обучение и знаю этих врачей.

Более того, профессора из Германии работают там на штатной основе, приезжая раз в две недели. И все протоколы лечения те же самые.

Все протоколы лечения заграницей и в России — одинаковы

Ведь онкология очень стандартизированное направление медицины. Если поставлен точный диагноз, он подтвержден в так называемой реверсной лаборатории и не вызывает сомнений, то лечение будет совершенно одинаковым что в Москве, что в Нью-Йорке.

— То есть роли не играет, кто тобой будет заниматься: кандидат медицинских наук или именитый профессор?

— Абсолютно. Безусловно, некоторые нюансы есть.

Американский протокол несколько отличается от европейского, но эта разница не принципиальная, сама стратегия лечения абсолютно одинакова. Задача медицинского сообщества, министерства состоит в том, чтобы лечение в том же Берлине не отличалось от лечения в Москве, Орле или любом другом российском городе.

Конечно, в каждом случае необходимо учитывать историю болезни. Если это какой-то стандартный случай, 1-2 стадия, если заболевание протекает без:

особенностей

осложнений

это лечение должно проводиться в регионе. Этого больного нет необходимости посылать ни в:

Москву

Германию

Израиль

Но бывают и случаи, когда мы направляем больных в федеральный центр. И таких ситуаций немало, поскольку возможности регионального центра могут быть ограничены.

Примеры же того, когда даже в Москве, на федеральном уровне не могут справиться с заболеванием, крайне редки. В конце концов, насколько я знаю, в министерстве здравоохранения есть механизм направления пациентов на лечение за границу за федеральные средства.

— Это делается по запросу лечащего врача или родители сами должны обратиться с такой просьбой?

— Скорее это должен быть запрос федерального центра.

— То есть вы рекомендуете всем, кому, не дай Бог, поставили такой диагноз, все-таки лечиться в России?

— Конечно, если это возможно. В России лечение ничем не хуже, чем за границей. К сожалению, многие люди не доверяют отечественной медицине. Особенно, когда речь идет о детской онкологии.

— А почему, как вы думаете?

— Это происходит, в том числе, из-за того негативного образа, который создается в средствах массовой информации.

Мы постоянно слышим, как все плохо в нашей стране. А ведь у нас очень большой человеческий потенциал. Я знаю людей, которые работают в том же центре Димы Рогачева или в НИИ Детской онкологии на Каширке. Это врачи, которые полностью отдают себя работе. В ущерб своим собственным семьям работают едва ли не круглыми сутками, при этом получая весьма скромную зарплату. И все для того, чтобы вылечить детей.

За границей такого отношения нет. Повторюсь, большинству пациентов можно помочь дома, в российских больницах. Уровень отечественной медицины действительно высок.

Бесплатная медицина

— Давайте поговорим о финансовой составляющей. Мы, дети Советского Союза, привыкли к тому, что у нас медицина всегда была бесплатной. Почему сейчас за лечение онкологии приходится платить?

— Когда собирают средства, часто непонятно на что они идут, особенно если ребенок лечится в федеральном центре.

Конечно, есть больницы, где родственникам приходится покупать очень многое. Я считаю, что это безобразие, и такого быть не должно. Я сейчас не говорю про частные клиники. В коммерческих больницах лечатся люди, у которых есть на это средства. Но таких немного.

У обычных граждан со средним доходом или даже ниже среднего такой возможности нет. Допустим, человек получает зарплату в регионе порядка 20 тысяч рублей в месяц, и вдруг в этой семье заболевает ребенок. Родители должны:

ехать в Москву

проходить обследование, зачастую платное

приобретать какие-то вспомогательные материалы

Хотя у врача практически всегда есть возможность организовать процесс так, чтобы обследование или лечение было бесплатным. Здесь многое зависит и от:

конкретной региональной больницы

и от конкретного главного врача.

— То есть опять пресловутый человеческий фактор?

— Да, возможности такие есть.

Хочется, чтобы люди понимали: когда речь идет о сборе средств на лечение, зачастую эти деньги вовсе не для оплаты медицинских услуг, это помощь семье, которая, конечно, тоже очень необходима. Проживание даже одного из родителей при больнице или в гостинице влетает в копеечку. Период пребывания маленького пациента в клинике, как правило, довольно длительный.

Кроме того, маме надо самой питаться. Не говоря уже о том, что зарплату она в это время не получает. Для подобного сопровождения пациентов, наверное, и нужны какие-то благотворительные сборы. Но само лечение должно быть бесплатным.

Большинство семей в России, особенно в депрессивных регионах, каковой, к примеру, считается Орловская область, имеют невысокий доход. Для них жизненно важно, чтобы лечение осуществлялось за государственный счет.

Если чего-то нет, то это вопрос, конечно, и к:

федеральным лечебным учреждениям

и к департаменту здравоохранения региона

Во-многом именно от них зависит будет ли лечение бесплатным для пациента. Каждый человек, по Конституции, имеет право на получение бесплатной медицинской помощи. Особенно это важно, если речь идет о лечении онкологии, которое является крайне затратным.

Для нашей страны это базовые вещи, которые не должны зависеть от кризиса.

Медицина — то, на чем нельзя экономить. Позиция государства на этот счет предельно жесткая. Недавно глава правительства Дмитрий Медведев подписал программу государственных гарантий на 2016 год, в которой появились серьезные новеллы, касающиеся предельных сроков ожидания медицинской помощи.

— Я поняла, что медицина у нас все-таки бесплатная. Но если кому-то из родственников или самому больному пришлось столкнуться с тем, что предлагают заплатить за медицинские услуги, жалобу куда писать?

— В Росздравнадзор и в страховую компанию.

По полису ОМС пациент имеет право на определенную программу госгарантий. Сейчас мы очень часто говорим на различных площадках, что страховые компании у нас недостаточно активны именно в части защиты прав пациента.

Президент в своем ежегодном послании особо подчеркнул, что страховой принцип медицины должен развиваться именно в таком направлении, чтобы страховые медицинские организации не просто накладывали штрафные санкции на больницы, а действовали, прежде всего, в интересах пациента.

Росздравнадзор — это орган, специально созданный для защиты прав пациента. У него действует горячая линия, на которую всегда можно позвонить. Электронные обращения с сайта рассматриваются точно так же, как на бумажных носителях.

Сейчас возможностей у пациента отстоять свои законные права очень много.

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