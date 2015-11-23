Как отличить хорошее средство для лечения ОРВИ и гриппа от пустышки?

Вместе с первым снегом и холодами риск заболеть ОРВИ и гриппом существенно возрос. Люди судорожно закупаются лекарствами и ищут любые пути для того, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. На этом фоне остро встал вопрос правильного выбора противовирусных препаратов. Но как правильно выбрать действенное средство?

Грипп: профилактика, симптомы, лечение

Мы решили узнать об этом у Павла Андреевича Воробьева, доктора медицинских наук, профессора, заместителя председателя формулярного комитета РАМН, президента межрегионального общества фармакоэкономических исследований.

Влияние рекламы на покупную способность пациента

— Павел Андреевич, не секрет, что в нашей стране доверие к врачам, к сожалению, подорвано. Человек при недомогании скорее сразу пойдет в аптеку за лекарством, нежели запишется на прием к врачу. От этого самостоятельное лечение часто похоже на эксперименты с собственным организмом. Как вы считаете, это серьезная проблема?

— Да, конечно, очень серьезная. Если говорить прямо, то в нашей стране существуют огромные просчеты в системе здравоохранения, которые приводят к настоящему беспорядку.

Пока во всем мире люди получают лекарства по рецептам, у нас человек может пойти в аптеку и купить что душе угодно — от антибиотиков до гормональных препаратов.

Как следствие, 85 процентов людей, подхвативших вирус, принимают решение о выборе препарата для лечения ОРВИ самостоятельно, минуя заключение врача.

— Получается, тем, кто не был на приеме у врача, можно продать все что угодно, говоря прямо, просто обмануть?

- Скажу вам больше — именно так и происходит.

Сейчас отечественный рынок захлестнуло огромное количество препаратов, которым приписывают чудодейственные свойства в лечении ОРВИ. Человеку плохо, он приходит в аптеку, читает красивое описание на упаковке и покупает препарат в надежде как можно быстрее стать здоровым.

В такие моменты он меньше всего задумывается о том, доказан ли эффект препарата, руководствуясь простой логикой: "Ну раз в аптеке продают, значит, это хорошее лекарство, оно обязательно поможет".

Хочу развеять это заблуждение — на отечественном рынке противовирусных препаратов практически нет лекарств, эффект которых был бы научно доказан.

К тому же сейчас в моде препараты, которые не борются с вирусом, а стимулируют иммунитет. Но в мире этой группы препаратов просто не существует! Подобные лекарства:

никогда не испытывались

по ним не было проведено клинических исследований

мы даже не ручаемся за то, безопасны ли они

На отечественном рынке противовирусных препаратов практически нет лекарств, эффект которых был бы научно доказан

При особом рвении и у мятных леденцов можно нафантазировать лечебные свойства, но медицина — это все же серьезная наука.

О принципе лечения Кагоцелом и Арбидолом

— Как же тогда правильно выбрать противовирусный препарат? Например, 21 октября на пресс-конференции "Ответственное отношение к самолечению сегодня" много говорилось о важности доказательной базы препарата. Как узнать, что препарат действительно прошел необходимые исследования?

— Чаще всего это написано на упаковке, но фразы "прошел исследования" недостаточно. Например, если взять тот же "Кагоцел", который сейчас активно рекламируется и подается как эффективный препарат для борьбы с вирусами, то все не так безоблачно:

те исследования, которые проводились, малочисленны и недостаточны для качественной оценки эффективности значит, его эффект не доказан с научной точки зрения, равно как до сих пор не доказана его безопасность.

Не секрет, что препарат создан на основе контрацептива, поэтому существует риск воздействия на репродуктивную функцию организма.

Производители также заявляют, что "Кагоцел" помогает даже при запоздалом лечении, но с научной точки зрения это невозможно:

на 3-4 день заболевания происходит размножение вирусов

и активное распространение по организму болезнетворного агента, поэтому противовирусные средства не способны перебороть эффективно простуду

Терять время при борьбе с вирусами нельзя ни в коем случае — это грозит серьезными осложнениями.

Кагоцел создан на основе контрацептива, поэтому существует риск воздействия на репродуктивную функцию организма

Также сейчас очень популярны препараты, стимулирующие иммунитет. Как они работают и какой от них эффект — загадка.

Например, существует препарат, который якобы делают из печени одной и той же утки, пойманной в Америке. Оказалось, что печень именно этой утки содержит какие-то вещества, на основе которых получается очень действенное средство для стимулирования иммунитета. Звучит красиво, но существуют ли какие-нибудь научные исследования на этот счет?

Именно поэтому нужно выбирать препараты, по которым существует доказательная база.

Например, сейчас появилось российское исследование "Арбитр", которое демонстрирует эффективность "Арбидола" в ряде случаев, но большинство лекарств не проходит никаких проверок, и это проблема. Некоторые производители идут на хитрость, не афишируя плохие результаты по итогам клинических испытаний.

Так что могу предложить только тщательно взвешивать все, что вы читаете о препарате. Говорить о настоящей эффективности можно только тогда, когда препараты проходят:

рандомизированные слепые исследования

сравниваются контрольные группы

— Как сделать так, чтобы обезопасить себя от неэффективных лекарств?

— Понятно, что нужно обязательно узнавать, доказан ли эффект препарата с научной точки зрения, но на самом деле вопрос намного шире.

Когда мы говорим об ответственном самолечении, мы должны понимать, что оно не терпит хаоса. Людям необходимо следовать определенным стандартам лечения, у них должны быть надежные источники информации, и это не дружеские советы. Человеку очень сложно отличить правду от вымысла, а описание реального эффекта от рекламы.

Тот же интернет может как существенно облегчить выбор препарата, так и окончательно запутать человека. Очевидно, что самолечение должно подчиняться законной нормативно-правовой базе, нужно выпускать справочники, которые будут доступно объяснять эффективность того или иного препарата, а

в рекламе необходимо использовать только проверенные данные, а не громкие слова, которые за собой ничего не имеют.

85 процентов пациентов решение о выборе лекарственных препаратов для лечения ОРВИ принимают самостоятельно 10 процентов по рекомендации провизора/фармацевта 20 процентов по совету врача.

В годы пандемии препарат АРБИДОЛ взлетел в популярности у населения, хотя на том этапе у препарата было мало доказательной базы. Просто тогда был ажиотаж и лечиться реально было нечем. Препаратом запасались впрок.

Мы много говорили, что доказательств эффективности этого препарата недостаточно. Что изменилось за эти годы? Действующее вещество препарата "Арбидол" ВОЗ включила в АТХ классификацию препаратов прямого противовирусного действия.

Получены промежуточные итоги клинического исследования АРБИТР, в своих исследованиях компания стала следовать:

мировым нормам

мировым стандартам

Мы считаем, что это верный курс, все усилия в этом направлении можно только приветствовать.

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