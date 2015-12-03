Лечение диабета без лекарств

В гостях у Pravda. Ru основатели клуба "Прощай, диабет!" Борис Жерлыгин и Борис Грачев. Они не только сами избавились от диабета без помощи врачей и лекарств, но и помогают другим людям. С помощью уникальной методики возможно навсегда избавиться и от других болезней, перед которыми пасуют академики. В основе метода — спорт и здоровый образ жизни.

Борис Жерлыгин: «Сговор фармкомпаний и Минздрава напрямую связан со взлетом заболеваемости»

Лечение диабета немедикаментозными средствами

— Вы лечите диабет немедикаментозными средствами.

Борис Жерлыгин: Самое главное — мы вообще ничего не лечим.

Мы создали новое направление в здравоохранении, смысл которого состоит в развитии таких структур в клеточках, в которых образуется энергия.

Диабет исчезает сам. Развиваем мы это спортивными методами. Запретить нам никто не может. Никто же не запретит нам в горы сходить или в марафоне поучаствовать. Поэтому, если диабет исчез у кого-то — мы не виноваты.

— Для этого не нужна никакая лицензия.

Б.Ж.: Вообще никакая. Это спортивные методы. Если кому-то из наших одноклубников необходима медицинская помощь, тогда мы:

договариваемся с медицинским учреждением для прохождения обследования потом у нас он выполняет физические упражнения

А на физические упражнения никаких лицензий не надо.

— Вы разработали свой метод самостоятельно? Или у вас были предшественники?

Б.Ж.: В предшественниках вся спортивная школа Советского Союза.

Кстати, Борис Александрович Грачев (показывает на своего визави. — Ред.) тренировался у самого Владимира Петровича Куца — олимпийского чемпиона 1956 года в беге на 10 000 и 5 000 метров. Мы собрали все лучшее, что сделано в нашем спорте, и создали методики развития различных внутриклеточных структур и капилляров.

Даже клетки мозга можем развивать. Они улучшают свои функциональные возможности:

исчезают неврологические заболевания

проходит рассеянный склероз

проходит боковой амиотрофический склероз

Книга по рассеянному склерозу выйдет через несколько недель, а по боковому амиотрофическому — позже.

Принципы клуба "Прощай диабет"

— Получается, что название клуба "Прощай, диабет!" — несколько условное? Ведь это целый комплекс.

Б.Ж.: Это комплекс. Клуб "Прощай, диабет!" мы создали, потому что диабетом болеют очень много людей. К сожалению, большинство не знает, что от него можно избавиться. Избавиться можно элементарно. Борис Александрович расскажет, как он отказался от таблеток.

— Диабет в любой стадии лечится? Или чем раньше, тем лучше?

Борис Грачев: Можно вечно лечиться, но лучше избавиться. Самое главное, чтобы было желание много и тяжело работать. Постоянно работать.

— Обязательно нужен инструктор или достаточно обойтись пособием?

Б.Ж.: Можно и по пособиям.

Каждый человек имеет какие-то знания в области физиологии и физического развития. Если этих знаний достаточно, он может пользоваться пособиями. Мы уже создали методики дистанционного обучения.

Интернет позволяет, слава Богу. Но если человек в этом отношении неграмотен, ему, естественно, нужно заниматься с инструктором.

— Немаловажный вопрос — сколько это стоит?

Б.Ж.: Люди, у которых начальная стадия диабета, — это одно. Люди с тяжелейшими осложнениями — совершенно другое. Тут нужно платить и за клинику, и за тренировки.

У каждого человека это индивидуально. Самое главное — наш клуб уникален еще и тем, что до сих пор к нам можно попасть совершенно бесплатно. Если человек что-то бесплатно делает для общего движения "Прощай, диабет!".

Люди объединились с целью избавления от диабета, а мы распространяем информацию, что на сегодняшний день любой человек со вторым типом диабета может элементарно избавиться от него.

— Помните, песня была "Если я заболею, то к врачам обращаться не стану". Вот Борис Александрович обратился к друзьям. А как вы создали этот клуб?

Б. Ж.: "Правда.Ру", в том числе, писала в свое время об этом.

— У "Правды.Ру" есть англоязычная версия. Донесли ли мы информацию до зарубежного читателя? Были какие-то отклики?

Б. Ж.: Да, люди стали избавляться уже даже по той информации, о которой Правда. Ру сообщала.

Когда-то ваша газета написала о том, что издана брошюра. Потом на основании этой брошюры появилась тоненькая книжечка с добавлением картинок. В Америке человек, лет 10 болевший диабетом, приобрел эту брошюрку и сам вылечился.

Созданы методики дистанционного обучения избавления от диабета

— Медики не верят?

Б. Ж.: Медикам приказано не верить. Наши врачи и чиновники постоянно берут взятки от зарубежных фармацевтических гигантов.

Б.Г.: Нужно соблюдать правила спортивной техники безопасности.

Если вы не занимались никогда в жизни бегом, и побежите, то сто метров пробежите и все. Ногу подвернете, в лучшем случае. Нужны подготовительные упражнения, пешеходные прогулки.

Есть виды спорта, которыми в первую очередь можно заниматься:

плавание

ходьба

бег

лыжи

Б.Ж.: Диабет второго типа по сравнению с рассеянным склерозом лечится на порядок легче.

— Диабет цветочки еще.

Б.Ж.: Конечно. Диабет — это вообще полная ерунда. У меня самого есть предрасположенность к диабету и в свое время я журналистам предлагал: "Хотите, на ваших глазах я заболею диабетом, а потом излечусь". Борис Александрович понимает, как это сделать.

Б.Г.: Неделю походить в "Макдональдс" — завтрак, обед, ужин и запивать колой.

— Что могли бы посоветовать людям, которые сейчас впервые об этом услышали?

Б.Ж.: Прежде всего зайти на сайт Правды. Ру, найти наши старые упоминания, наверняка это осталось в интернете?

— Конечно.

Б.Ж.: Почему бы новое что-то не написать? Когда-то мы с Правдой. Ру разговаривали только о диабете. Повторю, создано новое направление в здравоохранении, смысл которого в том, что можно в организме развивать практически любые:

ткани

органы

внутриклеточные структуры

Если правильно все подобрано, человек выздоравливает. Избавляется от того заболевания, которые медики до сих пор считают неизлечимыми.

Есть гены, которые запускают развитие заболевания, а есть гены, которые запускают развитие каких-то новых структур, или тех же капилляров, то есть, это разные гены. Так вот, если эти гены молчат, то тогда включаются те. А если мы включили эти, а те не включаются, вот ведь как интересно.

Начальные стадии диабета излечиваются развитием миелина

Сами врачи признают, что на:

15-20 % все зависит от наследственности 15-20 % от экологии 10% от уровня здравоохранения

а все остальное — 50 или 60 процентов — от образа жизни. Здоровье человека от медицины зависит очень мало. Природа ничего же напрасного не создает, согласны?

— В общем, да.

Б.Ж.: Я, кстати, давно предлагал журналистам провести журналистское расследование. Собрать какую-то группу, лучше всего с рассеянным склерозом, когда человек парализованный лежит, и даже в таком состоянии его можно поднять. При рассеянном склерозе поражается:

мозг

миелиновая оболочка

импульсы не проходят

Так вот дело-то в том, что мозг способен создавать новые связи у лежачих больных.

Начальные стадии вообще излечиваются элементарно, просто развитием миелина. Вот моя рука, представьте, это нерв, а вокруг нее намотано несколько сотен слоев оболочки, как изолента. И по ней импульс проходит. Если миелин разрушился — импульс не идет, человек не может ни руками, ни ногами шевелить, извините, под себя ходит. Все это излечимо.

Кстати, по профилактике детского диабета и рассеянного склероза, а также некоторых других аутоиммунных заболеваний, я уже 18 лет даю финансовые гарантии, отвечая всем своим имуществом.

Как предотвратить диабет

— Почему люди обращаются к вам за помощью уже тогда, когда приспичило? Легче ведь предотвратить болезнь.

Б.Ж.: Если заниматься профилактикой, то

наше здравоохранение будет на порядок дешевле и на несколько порядков эффективнее, потому что люди болеть не будут. Но это не выгодно тем людям, которые сейчас возглавляют здравоохранение. Они хотят и дальше пилить бюджет.

— Вы хотите уменьшить конкурс в медицинские вузы?

Б.Ж.: Конкурс большой, а мы лидируем по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот как их учат и чему? Диабет повреждает сердечно-сосудистую систему, а мы-то делаем из бывших диабетиков марафонцев.

Б.Г.: Я могу провести такой забег. Собрать всех, кому помог Дедов со своей компанией, и фору даю тем, кому до сорока лет — минуту на десятку, от сорока до пятидесяти — две, от шестидесяти — три, а своим ровесникам, после семидесяти и старше, — пять минут на десятку. Вызов брошен.

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