Лечебный гипноз: что можно вылечить гипнотерапией

Споры о воздействии гипноза на организм человека ведутся не первое столетие. Действительно ли гипноз способен исцелять болезни? Как работает метод гипноза? И что есть транс? На эти вопросы Pravda. Ru ответил известный гипнотизер, создатель и руководитель Московской школы гипноза, автор множества книг по теории и практике гипноза Геннадий Гончаров.

Гипнотизёр: землян ждет "Золотой век"

— Геннадий Аркадьевич, есть ученые, которые уверены, что гипнотическое состояние — это атавизм, который достался нам от животных для того, чтобы в случае опасности бессознательно среагировать. А в обыденной, повседневной жизни это не обязательное свойство, которое не стоит использовать часто. Что вы на это можете ответить?

— Я могу ответить, что есть и другие ученые, которые считают, что гипнотическое или трансовое состояние делает человека богочеловеком, что без транса человек не совсем развит.

Как способ концентрации сознания подобные техники существуют много тысяч лет. Это было и во времена пирамид, и есть даже соответствующие изображения. Это было и в Индии, и в Китае, и в Японии.

Сейчас это тоже не менее востребовано, так как люди испытывают колоссальные информационные перегрузки. Происходит:

выгорание личности хроническая усталость

и подобные техники работают, может быть, даже лучше новых.

— Наверное, вам часто говорят, что редко встречают человека с документально подтвержденными сверхъестественными способностями. В 1992 году в Токио вы стали лучшим гипнотезером мира. Скажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать там? Что-то хотели себе доказать или другим?

— В Токио у меня была возможность выбора из пяти тысяч человек. Я воспользовался тестом и ко мне на сцену вышел бывший борец сумо. Прежде чем я начал с ним работать, мы проводили с ним определенные тесты. У него на руке был прибор наподобие часов, и на большой экран выносились данные:

гемоглобин

скорость распространения пульсовой волны

количество лейкоцитов

все, что можно было вывести.

И я отправил его в пятилетний возраст. То есть я внушил ему, что ему пять лет. По-японски — "го, таро тян", маленький пятилетний мальчик. И он пел песенки про желтые тюльпаны, рисовал.

Он нарисовал довольно красивую кошку. Есть снимок, как он сидит, играет в песочек. Он не хотел даже выходить из этого состояния. Я отправил его в пятилетний возраст, и все его показатели изменились, они стали, как у пятилетнего ребенка.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

В токийском университете было 200 участников, и я думаю, что японцы просто пытались найти различные секреты, чтобы потом использовать, как это обычно в Японии принято делать.

Талантливых людей приглашают, все это документально фиксируют, и потом в какой-то мере это используют для новейших технологических разработок. Но что было, то было, показатели изменились и стали, как у пятилетнего ребенка. По сути, мне удалось изменить само время. Никогда это никто не делал в истории человечества.

Было очень легко работать, так как человек был очень гипнабельным, легко поддающимся, он вошел в глубокое состояние. Причем, он абсолютно не помнил, что происходило с ним, и только приборы фиксировали эти изменения.

Это как раз высшая стадия, она называется сомнамбулическая стадия. Остальные 199 участников демонстрировали это все на себе.

Йоги были, китайские мастера ушу — очень сильные конкуренты, надо признаться.

Этот конкурс был очень сильным. Но я работал с японцем, не с собой, с неподготовленным человеком, и жюри это учло. Так я получил гран-при в Токио.

И еще я ему сделал подарок, что в течение шести месяцев у него будет постгипнотическое внушение, эти показатели будут сохраняться.

Калиновая ночь и удар молнии

— Геннадий Аркадьевич, я читала, что ваши способности проявились, когда в дерево, под которым вы стояли, попала молния. Такие истории довольно часто можно услышать от людей, которые обладают способностями. Чем вы это объясняете?

— Я длительное время занимаюсь медитацией, и активно стал заниматься медитацией как раз после того случая с молнией. И во время медитации я задаю вопрос и вижу ответ. Это называется Высшая ступень аутогенной тренировки, то есть работа с образами, визуализация. Если ты:

хорошо расслабился

погрузился в глубокое медитативное состояние отрешенности

вошел в состояние релакса

и сознание становится чистым, словно лист бумаги

ты можешь задать вопрос, что надо сделать, чтобы моя дочь поступила в МГУ, например, или что надо сделать, чтобы вылечить больное колено, или что надо сделать, чтобы язва зарубцевалась, или какой-то другой вопрос.

То есть главное правильно задать вопрос, и ответ приходит в виде ярких красочных образов. Так же и с цифрами.

В детстве я рос в Белоруссии и меня воспитывала бабушка и прививала ведическую культуру.

У нас говорилось, что Перун ударил — не молния, не гром. В Белоруссии есть такое место, оно называется Булаты, и время называется Калиновая ночь, это когда в конце сентября приходят грозы, перед Бабьим летом. И начинаются эти грозы где-то в 6 вечера и до 12 ночи.

И весь вечер:

полыхала молния

шел сильный дождь

и каждую ночь это повторялось в течение недели. И вот бабушка очень боялась этого времени. Она:

закрывала в доме все ставни

закрывала все окна

закрывала печку и заслонку

Для меня это было так удивительно. Я же был мальчишкой, для меня это, наоборот, было интересно.

И вот когда не было бабушки дома (она мне строго-настрого пригрозила не выходить из дома), я вышел из дома, встал под дуб около нашего дома (дуб до сих пор растет, огромный, большой, 200-летний) и в него ударила молния, и этот разряд прошел по мне.

Я помню только треск этого разрываемого дерева. Очевидно, я потерял сознание. Потом я осознал, что:

лежу на земле идет дождь я открываю глаза, но ничего не вижу ничего не слышу

Я как-то замолился, боялся, что меня бабушка будет ругать, обратился к Богу, к высшему разуму, может быть. И ко мне вернулось:

зрение

слух

и они даже обострились. То есть до сих пор у меня очень острый слух, я даже чуть-чуть слышу в инфразвуке, в ультрафиолете вижу.

Гипноз имеет власть не над всеми

- Как получается, что не все люди поддаются гипнозу?

— Примерно 10 процентов являются высоко гипнабельными людьми. Это не есть плохо, это вообще признак таланта. Эта гипнабельность идет по родовой линии:

либо по материнской

либо по отцовской

Иногда это концентрируется и проявляется в виде таланта. Человек может стать великим писателем, великим музыкантом, великим художником. Как бы собирает энергию своего рода, своей родовой ветви, и это может проявиться. А в непроявленном состоянии это проявляется как некая высокая чувствительность.

А у 80 процентов примерно средняя степень. Это норма, но можно повысить гипнабельность, как можно ее и понизить с помощью определенных тренировок.

У 80% людей примерно средняя степень гипнабельности

Но вообще ценность в том, чтобы повысить гипнабельность, как йоги это делают, чтобы влиять на самого себя. И в этом моя задача — научить людей, чтобы они могли:

влиять на себя

влиять на свое здоровье

могли влиять на то, чтобы разогнать свою кровь

укрепить иммунитет

Гипноз лечит зависимости

— А какие болезни можно лечить гипнозом?

— Естественно, это не панацея, потому что панацеи нет.

Просто это очень хорошее средство для людей, у которых ослаблен иммунитет, у которых какие-то проблемы с нервной системой, со сном. Во-первых, различного рода зависимости. А зависимостей насчитывается около 400.

Это такие зависимости как:

пищевая

алкогольная

табакокурение

эмоциональная

любовная

компьютерная и многие другие.

Я не буду их перечислять до бесконечности.

И здесь даже не гипноз, а само трансовое состояние, подобное состояние блаженства, релакса, настолько целебно, что это невозможно описать. Оно, по сути, устраняет практически причины всех болезней.

— Вы верите в то, что люди изменятся, начнут больше следить за свои здоровьем, правильно питаться, совершенствоваться духовно?

— Несмотря на то, что сейчас железный век, век деградации, есть некие данные, что золотой век может наступить в ближайшее время. И люди на 100 лет образумятся. Правда, это мало для истории, но для нас это будет достаточно. Хотя бы для наших детей, для наших внуков, ближайшего поколения.

А может быть мы еще сможем соприкоснуться с началом золотого века, когда люди станут добрее, лучше, чище, перестанут рубить деревья, перестанут разорять Москву, как это сейчас происходит.

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