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Автор Петр Дерябин

Гигиена в авиапутешествии: как не подхватить заразу

Здоровье » Здравоохранение

Сможете ли вы наслаждаться обедом во время полета, если узнаете, что на вашем столике перед этим меняли подгузники ребенку, а столик после этого даже не продезинфицировали? А думали ли вы о том, сколько грязи остается на вашем багаже? Неудивительно, что в путешествиях многие заболевают. Правда, всю вину обычно сваливают на экзотические блюда.

Гигиена в путешествии. Что взять?

Антисанитария в самолете

Компания-производитель чистящих средств Aquaint заказала исследование, которое выявило факты вопиющей антисанитарии, касающейся практически всего, с чем сталкивается среднестатистический путешественник. К примеру, прежде чем ваш чемодан попадет в гостиничный номер, он успеет "пообщаться " с огромным количеством бактерий — вплоть до 80 миллионов.

Откуда они берутся? Пожалуйста:

  • на руках таксистов
  • сотрудников багажного отделения
  • персонала авиакомпании
  • носильщиков отеля

обитают порядка десяти миллионов бактерий. Потрогав ваш багаж, они оставляют на нем бактериальный след, который впоследствии может дать о себе знать самым неприятным образом.

Зачастую в салоне самолета дела обстоят еще хуже, чем с вашим багажом.

В ходе исследования член экипажа одной из авиакомпаний, пожелавший по понятным причинам сохранить инкогнито, рассказал, что у уборщиков попросту нет времени на проведение тщательной уборки между полетами, потому что их заставляют управляться как можно быстрее в ущерб гигиене: "Я видел, как пассажиры меняют детям подгузники на откидных столицах, стригут ногти в салоне и даже мочатся в кресла.

Ковровые дорожки загажены донельзя, а в туалете дела еще хуже. Я всегда предлагал пассажирам:

  • протереть свои откидные столики и другие поверхности дезинфицирующими салфетками
  • не ходить в салоне босиком
  • обрабатывать руки санитарным гелем после туалета
Грязные секреты авиапутешествий. авиаперелет
В самолетах и аэропортах огромное количество вредоносных микроорганизмов

Слова источника подтверждает и исследование, проведенное командой американской утренней программы The Today Show. В самолетах и аэропортах эти пытливые умы обнаружили огромное количество:

  • вирусов простуды
  • вирусов гриппа
  • кишечную палочку
  • листерию
  • стафилококк

Рекордсменом по количеству вредоносных микроорганизмов стали коробки для обуви - на них обнаружили даже следы фекалий.

В самолете же самыми грязными местами являются откидные столики и ремни безопасности — чистят или меняют их крайне редко, а ведь за годы эксплуатации самолета эти ремни трогают тысячи рук.

Советы, чтобы уберечь свое здоровье в полете

Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить свое здоровье в полете:

  1. Проведите мини-уборку. Захватите в полет дезинфицирующие салфетки и протрите откидной столик, карман под ним, шторку иллюминатора, подлокотники и крепления ремня безопасности. В этих местах болезнетворные бактерии могут сохранить жизнеспособность как минимум неделю.
  2. Пейте как можно больше воды. Конечно, не в таких количествах, чтобы весь полет бегать в туалет, но в достаточных для того, чтобы ваши губы не стягивало — это один из главных признаков обезвоживания. Старайтесь не пить газированную воду, поскольку в условиях стресса (а полет — это именно стресс для организма) она сослужит плохую службу кишечнику.
  3. Дезинфицируйте руки до и после туалета. Особенно важна эта мера в том случае, если у вас нет доступа к горячей воде с мылом. Через туалеты в самолетах, аэропортах, круизных судах и отелях проходит множество людей, поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Вот немного статистики: по результатам исследования, проведенного Aquaint в 2014 году, выяснилось, что у 26 процентов жителей Великобритании на руках присутствуют остатки фекалий.
  4. Не ходите в самолете босиком. Ковры в салонах чистятся крайне нерегулярно, при этом для бактерий это весьма гостеприимная среда.
  5. Используйте увлажняющий спрей для носа. На высоте влажность гораздо ниже, поэтому слизистая носоглотки пересыхает. Сухость в носу и горле нарушает работу естественной "дренажной системы" организма, и бактерии и вирусы беспрепятственно попадают в желудок.
  6. Пользуйтесь собственными пледами и подушками. Стюардесса одной из авиакомпаний говорит, что в эконом-классе чистые пледы и подушки доставались только тем пассажирам, которым посчастливилось лететь первым за день рейсом. Другие пассажиры, летевшие позже, вынуждены были довольствоваться пледами, в которые до них уже успели, как минимум, от души покашлять.
  7. Протрите свой багаж. Прежде чем распаковывать чемоданы, протрите их дезинфицирующими салфетками, уделяя особое внимание ручке, колесам и нижней части.

Соблюдайте данные правила и ваш перелет пройдет без ущерба для вашего здоровья.

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