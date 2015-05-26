Сможете ли вы наслаждаться обедом во время полета, если узнаете, что на вашем столике перед этим меняли подгузники ребенку, а столик после этого даже не продезинфицировали? А думали ли вы о том, сколько грязи остается на вашем багаже? Неудивительно, что в путешествиях многие заболевают. Правда, всю вину обычно сваливают на экзотические блюда.
Компания-производитель чистящих средств Aquaint заказала исследование, которое выявило факты вопиющей антисанитарии, касающейся практически всего, с чем сталкивается среднестатистический путешественник. К примеру, прежде чем ваш чемодан попадет в гостиничный номер, он успеет "пообщаться " с огромным количеством бактерий — вплоть до 80 миллионов.
Откуда они берутся? Пожалуйста:
обитают порядка десяти миллионов бактерий. Потрогав ваш багаж, они оставляют на нем бактериальный след, который впоследствии может дать о себе знать самым неприятным образом.
Зачастую в салоне самолета дела обстоят еще хуже, чем с вашим багажом.
В ходе исследования член экипажа одной из авиакомпаний, пожелавший по понятным причинам сохранить инкогнито, рассказал, что у уборщиков попросту нет времени на проведение тщательной уборки между полетами, потому что их заставляют управляться как можно быстрее в ущерб гигиене: "Я видел, как пассажиры меняют детям подгузники на откидных столицах, стригут ногти в салоне и даже мочатся в кресла.
Ковровые дорожки загажены донельзя, а в туалете дела еще хуже. Я всегда предлагал пассажирам:
Слова источника подтверждает и исследование, проведенное командой американской утренней программы The Today Show. В самолетах и аэропортах эти пытливые умы обнаружили огромное количество:
Рекордсменом по количеству вредоносных микроорганизмов стали коробки для обуви - на них обнаружили даже следы фекалий.
В самолете же самыми грязными местами являются откидные столики и ремни безопасности — чистят или меняют их крайне редко, а ведь за годы эксплуатации самолета эти ремни трогают тысячи рук.
Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить свое здоровье в полете:
Соблюдайте данные правила и ваш перелет пройдет без ущерба для вашего здоровья.
Читайте также:
Отдых в России лучше, но об этом не знают
Путешествия по России — удел богатых?
Прибыль авиакомпаний идет на снижение
John Hutchinson (Джон Хутчинсон)
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.