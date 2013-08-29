"Скорой" запретили госпитализировать пациентов при смерти

"Модернизация" здравоохранения по западным образцам с целью оптимизировать расходы начала приносить удивительные результаты. Столичная служба оказания неотложной медицинской помощи получила Приказ 3764 от 7 августа 2013 года, в котором медикам запретили госпитализировать пациентов в опасных для жизни состояниях. Список таких заболеваний впечатляет.

Список заболеваний, при которых московский пациент госпитализации не подлежит, настолько страшен, что врачи иронизируют: хотели сделать, как на Западе, чтобы пациенты не использовали "скорую", как перевозку. Надо было расширять список состояний, при которых "скорая" не повезет, включая:

острый аппендицит,

острый панкреатит,

маточное кровотечение

Ведь при данных состояниях "скорая" никаких лечебных мероприятий не проводит, только довозит до больницы.

Впрочем, и без аппендицита перечень заболеваний, при которых служба скорой помощи обязана оставить больного умирать дома, впечатляет:

Болезнь Симптомы Гипертонический криз — даже если человеку стало плохо на улице (об этом в Приказе сделано специальное замечание) это состояние, при котором происходит резкое выраженное повышение артериального давления до цифр равных 180/120 мм рт ст или больше. Хроническая сердечная недостаточность это патологическое состояние организма, выделенное в отдельное заболевание, сопровождающееся дефицитом кровоснабжения тканей и органов в организме.

и многие другие. Напомним, что высокое давление (к которому привыкли относиться наплевательски, как к неизбежной норме жизни) — не просто болезнь, а основной фактор риска для инсульта.

Если вовремя не помочь человеку с "давлением" и не поместить его под наблюдение врачей, вполне вероятно, что бригаде "03" придется посетить его повторно, уже с инсультом.

Если пациент доживет до приезда "скорой", основание для его госпитализации будет неоспоримо. Конечно, если не издадут новый Приказ, обязывающий больных с инсультом добираться своим ходом в стационар.

Продолжим знакомиться со списком. Запрещено госпитализировать пациентов с любыми болезнями:

кожи

и подкожной клетчатки.

Даже если это инфекция. Даже если поражено все тело. Даже если у пациента:

флегмона

или абсцесс.

Ну и что, что эти заболевания приводят к сепсису — т. е. заражению крови? Ну и что, что из-за промедления пациент может лишиться:

руки

или ноги (или их части)?

Тем более что случаи уже есть.

Запрещено госпитализировать и пациентов с болезнями:

зубов

полости рта.

Если из-за непрофессионализма врача-стоматолога у больного началось кровотечение (или опять же флегмона или абсцесс) — человека спасать не будут. Приказ не разрешает.

В состоянии, опасном для жизни, человека оставляют без помощи

А еще в списке заболеваний, за счет которых решили разгружать стационары:

болезнь Лайма,

все виды вирусного гепатита (а в их числе — и болезнь),

острый отит,

острая задержка мочи,

гематурия (кровь в моче),

ревматическая лихорадка с вовлечением сердца,

ряд инфекционных болезней — даже при температуре выше 39 (об этом в Приказе тоже сделана специальная пометка).

Можно возразить: запрет на госпитализацию прямо обозначен лишь при:

ушибах

и ссадинах мягких тканей.

Но и травмы бывают разные, в том числе опасные для жизни. Практикующий врач замечает: "Насчет ушибов — сурово. Можно отказать и при множественных ушибах, затем — токсический шок. Дома уже, потом. Ушибы — некорректный термин, известны очень коварные ушибы мягких тканей".

Что касается длинного списка жизнеугрожающих состояний, при которых "скорую" обязали оставлять пациентов дома… В Приказе действительно стоит другая формулировка — "обеспечить динамическое наблюдение с активом в ЛПУ". Но что такое "актив в ЛПУ"?

На практике это рекомендация больному посетить врача районной поликлиники. Да, предполагается, что врач каким-то образом придет к пациенту на дом, даже если человеку стало плохо ночью или в выходной день.

Но в действительности эта схема не отработана, и родственникам придется "своим ходом" везти пациента в неотложном состоянии в частную поликлинику. При условии, что хоть одна из частных клиник в это время работает. Дальнейшее зависит от финансовых возможностей семьи и профессионализма врачей.

Нет денег — умирай?

В состоянии, опасном для жизни, человека оставляют без помощи. Бесплатной для пациента помощи врача, которую Конституция России гарантирует каждому. Единственное, что остается людям:

платная медпомощь,

платные стационары.

Шансы на жизнь и здоровье прямо пропорциональны… денежным средствам пациента.

Не забыли в Приказе и самую важную деталь: санкции. Наказания и разъяснительные беседы для тех врачей "скорой", которые посчитали человеческую жизнь выше требований документа №3764.

Замглавврачей, заведующим и старшим врачам вменили в обязанность "обеспечить неукоснительное исполнение" Приказа. Как именно обеспечивать, не сказано. Получается, что к "провинившемуся" сотруднику "скорой" можно применять любые меры.

Более того, все руководители подстанций скорой помощи должны заставить всех своих сотрудников:

не просто прочесть этот приказ,

но и расписаться в том, что ознакомились с документом,

поняли его

и будут "неукоснительно исполнять" все его требования.

Не просто прочесть этот приказ, но и расписаться в том, что ознакомились с документом, поняли его и будут "неукоснительно исполнять" все его требования. Привлечь врача или фельдшера "скорой" к ответственности за… лечение людей? Теперь это нетрудно.

Шансы на жизнь и здоровье прямо пропорциональны… денежным средствам пациента

Кстати, с 1 января 2014 года начнет действовать новый, общероссийский порядок оказания скорой медицинской помощи. В столице есть хотя бы круглосуточные частные клиники. А как выжить пациенту:

на даче

в селе?

Лучшего ответа на постоянные требования Президента РФ улучшить демографическую ситуацию, видимо, нынешние организаторы здравоохранения не придумали.

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