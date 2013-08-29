"Модернизация" здравоохранения по западным образцам с целью оптимизировать расходы начала приносить удивительные результаты. Столичная служба оказания неотложной медицинской помощи получила Приказ 3764 от 7 августа 2013 года, в котором медикам запретили госпитализировать пациентов в опасных для жизни состояниях. Список таких заболеваний впечатляет.
Список заболеваний, при которых московский пациент госпитализации не подлежит, настолько страшен, что врачи иронизируют: хотели сделать, как на Западе, чтобы пациенты не использовали "скорую", как перевозку. Надо было расширять список состояний, при которых "скорая" не повезет, включая:
Ведь при данных состояниях "скорая" никаких лечебных мероприятий не проводит, только довозит до больницы.
Впрочем, и без аппендицита перечень заболеваний, при которых служба скорой помощи обязана оставить больного умирать дома, впечатляет:
|Болезнь
|Симптомы
|Гипертонический криз — даже если человеку стало плохо на улице (об этом в Приказе сделано специальное замечание)
|это состояние, при котором происходит резкое выраженное повышение артериального давления до цифр равных 180/120 мм рт ст или больше.
|Хроническая сердечная недостаточность
|это патологическое состояние организма, выделенное в отдельное заболевание, сопровождающееся дефицитом кровоснабжения тканей и органов в организме.
и многие другие. Напомним, что высокое давление (к которому привыкли относиться наплевательски, как к неизбежной норме жизни) — не просто болезнь, а основной фактор риска для инсульта.
Если вовремя не помочь человеку с "давлением" и не поместить его под наблюдение врачей, вполне вероятно, что бригаде "03" придется посетить его повторно, уже с инсультом.
Если пациент доживет до приезда "скорой", основание для его госпитализации будет неоспоримо. Конечно, если не издадут новый Приказ, обязывающий больных с инсультом добираться своим ходом в стационар.
Продолжим знакомиться со списком. Запрещено госпитализировать пациентов с любыми болезнями:
Даже если это инфекция. Даже если поражено все тело. Даже если у пациента:
Ну и что, что эти заболевания приводят к сепсису — т. е. заражению крови? Ну и что, что из-за промедления пациент может лишиться:
Тем более что случаи уже есть.
Запрещено госпитализировать и пациентов с болезнями:
Если из-за непрофессионализма врача-стоматолога у больного началось кровотечение (или опять же флегмона или абсцесс) — человека спасать не будут. Приказ не разрешает.
А еще в списке заболеваний, за счет которых решили разгружать стационары:
Можно возразить: запрет на госпитализацию прямо обозначен лишь при:
Но и травмы бывают разные, в том числе опасные для жизни. Практикующий врач замечает: "Насчет ушибов — сурово. Можно отказать и при множественных ушибах, затем — токсический шок. Дома уже, потом. Ушибы — некорректный термин, известны очень коварные ушибы мягких тканей".
Что касается длинного списка жизнеугрожающих состояний, при которых "скорую" обязали оставлять пациентов дома… В Приказе действительно стоит другая формулировка — "обеспечить динамическое наблюдение с активом в ЛПУ". Но что такое "актив в ЛПУ"?
На практике это рекомендация больному посетить врача районной поликлиники. Да, предполагается, что врач каким-то образом придет к пациенту на дом, даже если человеку стало плохо ночью или в выходной день.
Но в действительности эта схема не отработана, и родственникам придется "своим ходом" везти пациента в неотложном состоянии в частную поликлинику. При условии, что хоть одна из частных клиник в это время работает. Дальнейшее зависит от финансовых возможностей семьи и профессионализма врачей.
В состоянии, опасном для жизни, человека оставляют без помощи. Бесплатной для пациента помощи врача, которую Конституция России гарантирует каждому. Единственное, что остается людям:
Шансы на жизнь и здоровье прямо пропорциональны… денежным средствам пациента.
Не забыли в Приказе и самую важную деталь: санкции. Наказания и разъяснительные беседы для тех врачей "скорой", которые посчитали человеческую жизнь выше требований документа №3764.
Замглавврачей, заведующим и старшим врачам вменили в обязанность "обеспечить неукоснительное исполнение" Приказа. Как именно обеспечивать, не сказано. Получается, что к "провинившемуся" сотруднику "скорой" можно применять любые меры.
Более того, все руководители подстанций скорой помощи должны заставить всех своих сотрудников:
Не просто прочесть этот приказ, но и расписаться в том, что ознакомились с документом, поняли его и будут "неукоснительно исполнять" все его требования. Привлечь врача или фельдшера "скорой" к ответственности за… лечение людей? Теперь это нетрудно.
Кстати, с 1 января 2014 года начнет действовать новый, общероссийский порядок оказания скорой медицинской помощи. В столице есть хотя бы круглосуточные частные клиники. А как выжить пациенту:
Лучшего ответа на постоянные требования Президента РФ улучшить демографическую ситуацию, видимо, нынешние организаторы здравоохранения не придумали.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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