Дата рождения влияет на здоровье и карьеру

О том, что цифры влияют на нашу жиз﻿нь, астрологи говорят давно. Их исследования утверждают, что между датой рождения человека и его здоровьем, счастьем и карьерой существует прямая связь. Собственно, до недавнего времени они и считались главными специалистами в ответах на вопрос, что нас ждет в будущем. Теперь к ним присоединились и ученые.

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Как цифры влияют на нашу жизнь

Тем временем серьезные ученые также занялись исследованием влияния даты рождения человека на его жизнь. Предрасположенность к:

избыточному весу

сахарному диабету

болезням сердечно-сосудистой системы

или аллергиям

— наряду с другими факторами — похоже, тоже зависит от месяца рождения. И даже то, будем ли мы робкими или оптимистичными, левшами или правшами, будет ли у нас много детей и внуков, частично решается уже в роддоме.

Еще в 1950-е годы австрийскому врачу бросилось в глаза, что большая часть его пациентов, больных раком, родилась в определенные месяцы. Это пробудило у него любопытство. Он проанализировал данные по почти 3 тысячам случаев смерти от онкологии.

Результат подтвердил его предположение: тот, кто родился с мая по август, имел гораздо меньший риск заболеть раком, чем все прочие. Более поздние исследования показали аналогичные результаты.

Тот, кто, напротив, появляется на свет осенью, хотя и не празднует день рождения под жаркими лучами солнца, зато встречает его в компании:

многочисленных друзей

родственников

и потомков.

Рожденные осенью достигают самого преклонного возраста, установили ученые из Института демографических исследований имени Макса Планка.

Для этого они проанализировали данные более чем миллиона человек, которые умерли в период с 1968 по 1998 год в:

Австрии

Дании

США

Австралии

и на момент своей смерти были старше 50 лет. В южном полушарии все сдвигается: австралийцы-долгожители появляются на свет в основном во втором квартале, с апреля по июнь — то есть тоже осенью, но австралийской.

Тот, кто родился с мая по август, имел гораздо меньший риск заболеть раком, чем все прочие.

Зимний день рождения, похоже, повышает риск некоторых "болезней цивилизации". Исследователи из университетов Бристоля и Эдинбурга обследовали 4286 женщин в возрасте от 60 до 79 лет, которые родились в период с 1919 по 1940 год в 23 различных городах Великобритании. Они установили, что у дам, которые родились зимой, чаще отмечаются:

высокий уровень холестерина

снижение легочной функции

повышенная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у обследованных женщин, появившихся на свет в наиболее холодные месяцы года, был выше примерно на 24 процента.

Счастливчики рождаются на свет летом

Месяц, в котором человек появился на свет, влияет и на другие факторы — например на:

его рост

и оптимизм.

Так, исследование Венского университета, проведенное на материале более 500 тысяч призывников, показало, что рожденные весной выше тех, кто родился в другие времена года. Левши предпочитают появляться на свет с сентября по февраль, а весенние дети чаще бывают робкими.

Счастливчики появляются на свет летом - об этом свидетельствует исследование ученых Хертфордшира. В рамках опроса, в котором приняли участие 40 тысяч человек, профессор психологии исследовал связь между месяцем рождения и взглядами на жизнь.

Рожденные летом, кажется, ухватили за хвост птицу счастья — по крайней мере, они сами так думают. Их самооценка была выше, оптимизм — сильнее, а взгляд на жизнь — более позитивным, чем у людей, которые родились осенью и зимой.

Однако это не имеет ничего общего со:

знаками зодиака

и астрологией.

Ученые объясняют причины абсолютно материалистическими вещами:

климатом

питанием

инфекциями

гормонами

другими факторами окружающей среды,

которые воздействуют на младенцев во время беременности и первых месяцев жизни.

Счастливчики появляются на свет летом — об этом свидетельствует исследование ученых Хертфордшира

Факторы, влияющие на ребенка на этой фазе, имеют долговременное воздействие на:

физическое

умственное

и эмоциональное развитие.

Месяц рождения, судя по всему, влияет на пристрастия и на антипатии и, возможно, представляет собой независимый фактор риска для определенных болезней или, наоборот, повышает устойчивость к некоторым заболеваниям. Но не каждый, который родился в "месяц риска", действительно заболевает.

Исследователи из университета Цюриха, выяснившие, что люди часто умирают в день своего рождения из-за:

сердечных приступов

падений

или даже самоубийств

также отметили, что причинами столь печальных событий является пресловутый человеческий фактор.

Оказывается, в знаменательный день именинники расслабляются, испытывают сильные эмоции и позволяют себе больше, чем в обычные дни. Но если в этом исследовании все сводится к эмоциональной нагрузке на организм, то ученые из Канады установили связь карьерного роста и даты рождения.

Ученые из Школы бизнеса Саудер при Университете Британской Колумбии (Ванкувер) провели исследование, доказавшее, что рожденные летом имеют меньше шансов стать руководителями. Они изучили биографии 375 руководителей из 500 компаний в период с 1992 по 2009 год.

Исследование показало, что дети, появившиеся на свет в:

июне

июле

реже всего становятся директорами. Больше всего оказалось начальников, рожденных в:

марте

апреле

12,5 и 10,7 процентов соответственно. Объяснение этого явления тоже носит вполне научный характер.

По мнению специалистов, "летние" дети отстают от своих сверстников в учебе из-за того, что в классе являются самыми младшими. Дети старшего возраста с более сформированными навыками обучения проявляют себя лучше, чем все остальные. Их успех в начальной школе способствует тому, что на протяжении всей жизни они стремятся превосходить окружающих.

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Выходит, что распределение детей по возрасту в школе оказывает влияние на их успехи в течение всей жизни. Да и вообще, на развитие человека воздействует вся совокупность:

физиологических

и социальных

факторов. В принципе, оптимального месяца рождения не существует. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но предупрежден — значит, вооружен. Тот, кто о них знает, имеет возможность наилучшим образом использовать свои шансы, а также оказывать противодействие возможным рискам.

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