Что влияет на продолжительность жизни: исследования ученых

Виктор Риос Рулл и его коллеги из Университета Миннесоты в ходе исследования выяснили: выпускники колледжей живут в среднем на шесть лет дольше, чем необразованные, а богачи — на 3,8 года дольше бедняков. Они проанализировали влияние на жизнь четырех факторов: уровня образования, богатства, занятости и семейного положения.

Почему Американцы живут дольше нас?

Образованные люди живут дольше

Ученые составили своего рода модель выживания: они описали, какими характеристиками должен обладать человек в 50 лет, чтобы прожить дольше своих сверстников.

При этом они использовали данные исследования о здоровье в пенсионном возрасте (Health and Retirement Study), которое ежегодно проводит Университет Мичигана. В этом опросе приняли участие 26 тысяч американцев старше 50 лет. Исследователи использовали данные за 20 лет.

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Цифры показали следующее: выпускник колледжа, независимо от его достатка, живет на 6,1 года больше, чем тот, чье образование ограничилось лишь школой. Но не надо списывать богатство со счетов.

Согласно прогностическим расчетам на основании исследования, образованные люди, входящие в 10 процентов самых богатых в США, скорее всего, будет жить на 3,8 года больше, чем образованных граждане, относящиеся к 10 процентам наименее состоятельных жителей страны. Человек, работающий полный день или активно ищущий должность, проживает в среднем на 3,4 года больше своего неактивного безработного сверстника.

Семейное положение на продолжительность жизни влияет хотя и весьма заметно, но все же в меньшей степени.

Женатый белый мужчина в среднем живет на 2,5 года дольше холостого. Продолжительность жизни замужней женщины увеличивается чуть больше, чем на год. То есть ненамного, однако такая разница оказалась статистически достоверной. Женатый белый мужчина 50-ти лет с дипломом колледжа, да еще и некурящий, проживет в среднем на 11 лет больше своего холостого и активно дымящего сверстника, имеющего лишь школьный аттестат.

Человек, который на протяжении всей своей жизни входил в заветные 10 процентов самых богатых людей США, как правило, живет на 10,8 года 10 процентов беднейших американцев. Подчеркнем, что в этом сравнении образование уже не учитывалось, то есть изучалась вся совокупность, как высоко-, так и низкообразованных американцев.

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Логично, что у большинства людей некоторые факторы изменяются с возрастом. Например, человек мог быть не всегда богат, и, естественно, не всегда был женат. Для того, чтобы понять влияние различных факторов, ученые учли несколько особенностей:

разницу в уровне здоровья у тех, кто уже достиг 50 лет;

разницу в эволюции здоровья при изменении социально-экономического статуса;

разницу в уровне смертности между людьми с похожим здоровьем, но разным социально-экономическим статусом.

Оказалось, что чем дольше человек имел высокий социально-экономический статус, чем лучше у него была работа, финансовое состояние и образование, тем лучше у него здоровье. Причем две трети разницы в ожидаемой продолжительности жизни связаны с эффектом от образования и богатства.

Это лучше всего видно на примере образования: разница в ожидаемой продолжительности жизни между выпускниками колледжа и школ в момент выпуска составляет всего:

1,7 года для мужчин

1,1 года для женщин

Затем у людей с худшим образованием здоровье ухудшается. Разница из-за этого фактора составляет:

4,7 года для мужчин

4,9 года для женщин.

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За 18 лет ожидаемое увеличение продолжительности жизни для 50-летних выпускников колледжей выросло на:

1,8 года для мужчин

на 1,7 года для женщин

За те же 18 лет разница в продолжительности жизни для тех, кто входит в 10 процентов самых богатых, выросла на 1,4 года для мужчин и на 0,7 года для женщин.

Разница в продолжительности жизни из-за семейного статуса выросла на 1 год для мужчин и на 1,5 года для женщин. Примечательно, что увеличение роли социально-экономических факторов произошло одновременно с ростом неравенства в США.

Если это действительно так, то эффект от роста неравенства намного более значительный, чем принято считать.

Продолжительности жизни в России

Последнее время статистика средней продолжительности жизни населения РФ, показывала плохие результаты. Ведь на продолжительность жизни населения влияет множество факторов, такие как экология, экономика, болезни и многое другое. В свою очередь, это негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Именно поэтому, власти бросили все силы, для того чтобы изменить ситуацию и увеличить продолжительность жизни населения. И с первых месяцев действия указа, исходя их данных Росстата, была видна положительная динамика.

Все же, эксперты уверяют, что так быстро программа не могла показать такие результаты. Более того, они считают, что данные показатели, это всего лишь манипуляция цифрами, для того чтобы подогнать данные под нужный шаблон. Поэтому многие не доверяют такой статистике, и уверены, что сегодняшняя продолжительность жизни населения, на 3 года ниже указанного показателя.

Уровень продолжительности жизни в странах мира