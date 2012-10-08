Виктор Риос Рулл и его коллеги из Университета Миннесоты в ходе исследования выяснили: выпускники колледжей живут в среднем на шесть лет дольше, чем необразованные, а богачи — на 3,8 года дольше бедняков. Они проанализировали влияние на жизнь четырех факторов: уровня образования, богатства, занятости и семейного положения.
Ученые составили своего рода модель выживания: они описали, какими характеристиками должен обладать человек в 50 лет, чтобы прожить дольше своих сверстников.
При этом они использовали данные исследования о здоровье в пенсионном возрасте (Health and Retirement Study), которое ежегодно проводит Университет Мичигана. В этом опросе приняли участие 26 тысяч американцев старше 50 лет. Исследователи использовали данные за 20 лет.
Читайте также: Пенсионерам приказано равняться на Швецию
Цифры показали следующее: выпускник колледжа, независимо от его достатка, живет на 6,1 года больше, чем тот, чье образование ограничилось лишь школой. Но не надо списывать богатство со счетов.
Согласно прогностическим расчетам на основании исследования, образованные люди, входящие в 10 процентов самых богатых в США, скорее всего, будет жить на 3,8 года больше, чем образованных граждане, относящиеся к 10 процентам наименее состоятельных жителей страны. Человек, работающий полный день или активно ищущий должность, проживает в среднем на 3,4 года больше своего неактивного безработного сверстника.
Семейное положение на продолжительность жизни влияет хотя и весьма заметно, но все же в меньшей степени.
Женатый белый мужчина в среднем живет на 2,5 года дольше холостого. Продолжительность жизни замужней женщины увеличивается чуть больше, чем на год. То есть ненамного, однако такая разница оказалась статистически достоверной. Женатый белый мужчина 50-ти лет с дипломом колледжа, да еще и некурящий, проживет в среднем на 11 лет больше своего холостого и активно дымящего сверстника, имеющего лишь школьный аттестат.
Человек, который на протяжении всей своей жизни входил в заветные 10 процентов самых богатых людей США, как правило, живет на 10,8 года 10 процентов беднейших американцев. Подчеркнем, что в этом сравнении образование уже не учитывалось, то есть изучалась вся совокупность, как высоко-, так и низкообразованных американцев.
Логично, что у большинства людей некоторые факторы изменяются с возрастом. Например, человек мог быть не всегда богат, и, естественно, не всегда был женат. Для того, чтобы понять влияние различных факторов, ученые учли несколько особенностей:
Оказалось, что чем дольше человек имел высокий социально-экономический статус, чем лучше у него была работа, финансовое состояние и образование, тем лучше у него здоровье. Причем две трети разницы в ожидаемой продолжительности жизни связаны с эффектом от образования и богатства.
Это лучше всего видно на примере образования: разница в ожидаемой продолжительности жизни между выпускниками колледжа и школ в момент выпуска составляет всего:
Затем у людей с худшим образованием здоровье ухудшается. Разница из-за этого фактора составляет:
Читайте также: Где и почему живут дольше всего?
За 18 лет ожидаемое увеличение продолжительности жизни для 50-летних выпускников колледжей выросло на:
За те же 18 лет разница в продолжительности жизни для тех, кто входит в 10 процентов самых богатых, выросла на 1,4 года для мужчин и на 0,7 года для женщин.
Разница в продолжительности жизни из-за семейного статуса выросла на 1 год для мужчин и на 1,5 года для женщин. Примечательно, что увеличение роли социально-экономических факторов произошло одновременно с ростом неравенства в США.
Если это действительно так, то эффект от роста неравенства намного более значительный, чем принято считать.
Последнее время статистика средней продолжительности жизни населения РФ, показывала плохие результаты. Ведь на продолжительность жизни населения влияет множество факторов, такие как экология, экономика, болезни и многое другое. В свою очередь, это негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.
Именно поэтому, власти бросили все силы, для того чтобы изменить ситуацию и увеличить продолжительность жизни населения. И с первых месяцев действия указа, исходя их данных Росстата, была видна положительная динамика.
Все же, эксперты уверяют, что так быстро программа не могла показать такие результаты. Более того, они считают, что данные показатели, это всего лишь манипуляция цифрами, для того чтобы подогнать данные под нужный шаблон. Поэтому многие не доверяют такой статистике, и уверены, что сегодняшняя продолжительность жизни населения, на 3 года ниже указанного показателя.
|РЕЙТИНГ
|СТРАНА
|ИНДЕКС (ЛЕТ)
|1
|Гонконг
|84,7
|2
|Япония
|54,5
|3
|Швейцария
|83,6
|4
|Сингапур
|83,5
|5
|Италия
|83,4
|6
|Испания
|83,4
|7
|Австралия
|83,3
|8
|Исландия
|82,9
|9
|Израиль
|82,8
|10
|Южная Корея
|82,8
|11
|Швеция
|82,7
|12
|Франция
|82,5
|13
|Мальта
|82,4
|14
|Канада
|82,3
|15
|Норвегия
|82,3
|16
|Греция
|82,1
|17
|Ирландия
|82,1
|18
|Люксембург
|82,1
|19
|Нидерланды
|82,1
|20
|Новая Зеландия
|82,1
|21
|Португалия
|81,9
|22
|Андорра
|81,8
|23
|Финляндия
|81,7
|24
|Бельгия
|81,5
|25
|Австрия
|81,4
|26
|Германия
|81,2
|27
|Словения
|81,2
|28
|Великобритания
|81,2
|29
|Кипр
|80,8
|30
|Дания
|80,8
|31
|Лихтенштейн
|80,5
|32
|Коста-Рика
|80,1
|33
|Катар
|80,1
|34
|Чили
|80
|35
|Чехия
|79,2
|36
|Барбадос
|79,1
|37
|Ливан
|78,9
|38
|Соединённые Штаты Америки
|78,9
|39
|Куба
|78,7
|40
|Эстония
|78,6
|41
|Мальдивы
|78,6
|42
|Албания
|78,5
|43
|Польша
|78,5
|44
|Хорватия
|78,3
|45
|Панама
|78,3
|46
|Доминика
|78,1
|47
|Объединённые Арабские Эмираты
|77,8
|48
|Уругвай
|77,8
|49
|Оман
|77,6
|50
|Словакия
|77,4
|51
|Турция
|77,4
|52
|Босния и Герцеговина
|77,3
|53
|Бахрейн
|77,2
|54
|Колумбия
|77,1
|55
|Антигуа и Барбуда
|76,9
|56
|Таиланд
|76,9
|57
|Эквадор
|76,8
|58
|Черногория
|76,8
|59
|Шри-Ланка
|76,8
|60
|Алжир
|76,7
|61
|Китай
|76,7
|62
|Венгрия
|76,7
|63
|Аргентина
|76,5
|64
|Иран
|76,5
|65
|Марокко
|76,5
|66
|Перу
|76,5
|67
|Тунис
|76,5
|68
|Сент-Люсия
|76,1
|69
|Малайзия
|76
|70
|Румыния
|75,9
|71
|Сербия
|75,8
|72
|Бразилия
|75,7
|73
|Бруней
|75,7
|74
|Литва
|75,7
|75
|Македония
|75,7
|76
|Кувейт
|75,4
|77
|Вьетнам
|75,3
|78
|Латвия
|75,2
|79
|Гондурас
|75,1
|80
|Мексика
|75
|81
|Саудовская Аравия
|75
|82
|Армения
|74,9
|83
|Болгария
|74,9
|84
|Маврикий
|74,9
|85
|Беларуссия
|74,6
|86
|Сент-Китс и Невис
|74,6
|87
|Белиз
|74,5
|88
|Ямайка
|74,4
|89
|Иордания
|74,4
|90
|Никарагуа
|74,3
|91
|Гватемала
|74,1
|92
|Парагвай
|74,1
|93
|Доминикана
|73,9
|94
|Маршалловы Острова
|73,9
|95
|Палестина
|73,9
|96
|Багамские Острова
|73,8
|97
|Палау
|73,7
|98
|Грузия
|73,6
|99
|Тринидад и Тобаго
|73,4
|100
|Сейшельские Острова
|73,3
|101
|Казахстан
|73,2
|102
|Самоа
|73,2
|103
|Сальвадор
|73,1
|104
|Азербайджан
|72,9
|105
|Кабо-Верде
|72,8
|106
|Соломоновы Острова
|72,8
|107
|Ливия
|72,7
|108
|Гренада
|72,4
|109
|Россия
|72,4
|110
|Сент-Винсент и Гренадины
|72,4
|111
|Бангладеш
|72,3
|112
|Северная Корея
|72,1
|113
|Венесуэла
|72,1
|114
|Украина
|72
|115
|Египет
|71,8
|116
|Молдова
|71,8
|117
|Сирия
|71,8
|118
|Суринам
|71,6
|119
|Узбекистан
|71,6
|120
|Бутан
|71,5
|121
|Индонезия
|71,5
|122
|Кыргызстан
|71,3
|123
|Боливия
|71,2
|124
|Филиппины
|71,1
|125
|Таджикистан
|70,9
|126
|Тонга
|70,8
|127
|Ирак
|70,5
|128
|Непал
|70,5
|129
|Вануату
|70,3
|130
|Сан-Томе и Принсипи
|70,2
|131
|Гайана
|69,8
|132
|Монголия
|69,7
|133
|Камбоджа
|69,6
|134
|Индия
|69,4
|135
|Ботсвана
|69,3
|136
|Тимор-Лешти
|69,3
|137
|Руанда
|68,7
|138
|Кирибати
|68,1
|139
|Туркменистан
|68,1
|140
|Микронезия
|67,8
|141
|Сенегал
|67,7
|142
|Лаос
|67,6
|143
|Фиджи
|67,3
|144
|Пакистан
|67,1
|145
|Мьянма
|66,9
|146
|Мадагаскар
|66,7
|147
|Джибути
|66,6
|148
|Кения
|66,3
|149
|Эфиопия
|66,2
|150
|Габон
|66,2
|151
|Йемен
|66,1
|152
|Эритрея
|65,9
|153
|Судан
|65,1
|154
|Танзания
|65
|155
|Мавритания
|64,7
|156
|Афганистан
|64,5
|157
|Конго
|64,3
|158
|Папуа - Новая Гвинея
|64,3
|159
|Коморские Острова
|64,1
|160
|Южная Африка
|63,9
|161
|Гана
|63,8
|162
|Малави
|63,8
|163
|Гаити
|63,7
|164
|Либерия
|63,7
|165
|Замбия
|63,5
|166
|Намибия
|63,4
|167
|Уганда
|63
|168
|Нигер
|62
|169
|Гамбия
|61,7
|170
|Бенин
|61,5
|171
|Буркина Фасо
|61,2
|172
|Бурунди
|61,2
|173
|Гвинея
|61,2
|174
|Зимбабве
|61,2
|175
|Ангола
|60,8
|176
|Того
|60,8
|177
|Демократическая Республика Конго
|60,4
|178
|Мозамбик
|60,2
|179
|Свазиленд
|59,4
|180
|Камерун
|58,9
|181
|Мали
|58,9
|182
|Экваториальная Гвинея
|58,4
|183
|Гвинея-Бисау
|58
|184
|Южный Судан
|57,6
|185
|Кот-д'Ивуар
|57,4
|186
|Сомали
|57,1
|187
|Нигерия
|54,3
|188
|Сьерра-Леоне
|54,3
|189
|Чад
|54
|190
|Лесото
|53,7
|191
|Центрально-Африканская Республика
|52,8
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.