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Автор Петр Дерябин

Что влияет на продолжительность жизни: исследования ученых

Здоровье » Здравоохранение

Виктор Риос Рулл и его коллеги из Университета Миннесоты в ходе исследования выяснили: выпускники колледжей живут в среднем на шесть лет дольше, чем необразованные, а богачи — на 3,8 года дольше бедняков. Они проанализировали влияние на жизнь четырех факторов: уровня образования, богатства, занятости и семейного положения.

Почему Американцы живут дольше нас?

Образованные люди живут дольше

Ученые составили своего рода модель выживания: они описали, какими характеристиками должен обладать человек в 50 лет, чтобы прожить дольше своих сверстников.

При этом они использовали данные исследования о здоровье в пенсионном возрасте (Health and Retirement Study), которое ежегодно проводит Университет Мичигана. В этом опросе приняли участие 26 тысяч американцев старше 50 лет. Исследователи использовали данные за 20 лет.

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Цифры показали следующее: выпускник колледжа, независимо от его достатка, живет на 6,1 года больше, чем тот, чье образование ограничилось лишь школой. Но не надо списывать богатство со счетов.

Согласно прогностическим расчетам на основании исследования, образованные люди, входящие в 10 процентов самых богатых в США, скорее всего, будет жить на 3,8 года больше, чем образованных граждане, относящиеся к 10 процентам наименее состоятельных жителей страны. Человек, работающий полный день или активно ищущий должность, проживает в среднем на 3,4 года больше своего неактивного безработного сверстника.

Семейное положение на продолжительность жизни влияет хотя и весьма заметно, но все же в меньшей степени.

Женатый белый мужчина в среднем живет на 2,5 года дольше холостого. Продолжительность жизни замужней женщины увеличивается чуть больше, чем на год. То есть ненамного, однако такая разница оказалась статистически достоверной. Женатый белый мужчина 50-ти лет с дипломом колледжа, да еще и некурящий, проживет в среднем на 11 лет больше своего холостого и активно дымящего сверстника, имеющего лишь школьный аттестат.

Человек, который на протяжении всей своей жизни входил в заветные 10 процентов самых богатых людей США, как правило, живет на 10,8 года 10 процентов беднейших американцев. Подчеркнем, что в этом сравнении образование уже не учитывалось, то есть изучалась вся совокупность, как высоко-, так и низкообразованных американцев.

Женатые и богатые живут дольше. женатый долгожитель
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Логично, что у большинства людей некоторые факторы изменяются с возрастом. Например, человек мог быть не всегда богат, и, естественно, не всегда был женат. Для того, чтобы понять влияние различных факторов, ученые учли несколько особенностей:

  • разницу в уровне здоровья у тех, кто уже достиг 50 лет;
  • разницу в эволюции здоровья при изменении социально-экономического статуса;
  • разницу в уровне смертности между людьми с похожим здоровьем, но разным социально-экономическим статусом.

Оказалось, что чем дольше человек имел высокий социально-экономический статус, чем лучше у него была работа, финансовое состояние и образование, тем лучше у него здоровье. Причем две трети разницы в ожидаемой продолжительности жизни связаны с эффектом от образования и богатства.

Это лучше всего видно на примере образования: разница в ожидаемой продолжительности жизни между выпускниками колледжа и школ в момент выпуска составляет всего:

  • 1,7 года для мужчин
  • 1,1 года для женщин

Затем у людей с худшим образованием здоровье ухудшается. Разница из-за этого фактора составляет:

  • 4,7 года для мужчин
  • 4,9 года для женщин.

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За 18 лет ожидаемое увеличение продолжительности жизни для 50-летних выпускников колледжей выросло на:

  • 1,8 года для мужчин
  • на 1,7 года для женщин

За те же 18 лет разница в продолжительности жизни для тех, кто входит в 10 процентов самых богатых, выросла на 1,4 года для мужчин и на 0,7 года для женщин.

Разница в продолжительности жизни из-за семейного статуса выросла на 1 год для мужчин и на 1,5 года для женщин. Примечательно, что увеличение роли социально-экономических факторов произошло одновременно с ростом неравенства в США.

Если это действительно так, то эффект от роста неравенства намного более значительный, чем принято считать.

Продолжительности жизни в России

Последнее время статистика средней продолжительности жизни населения РФ, показывала плохие результаты. Ведь на продолжительность жизни населения влияет множество факторов, такие как экология, экономика, болезни и многое другое. В свою очередь, это негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Именно поэтому, власти бросили все силы, для того чтобы изменить ситуацию и увеличить продолжительность жизни населения. И с первых месяцев действия указа, исходя их данных Росстата, была видна положительная динамика.

Все же, эксперты уверяют, что так быстро программа не могла показать такие результаты. Более того, они считают, что данные показатели, это всего лишь манипуляция цифрами, для того чтобы подогнать данные под нужный шаблон. Поэтому многие не доверяют такой статистике, и уверены, что сегодняшняя продолжительность жизни населения, на 3 года ниже указанного показателя.

Уровень продолжительности жизни в странах мира

 РЕЙТИНГ  СТРАНА  ИНДЕКС (ЛЕТ)
 1  Гонконг  84,7
 2  Япония  54,5
 3  Швейцария  83,6
 4  Сингапур  83,5
 5  Италия  83,4
 6  Испания 83,4 
 7  Австралия 83,3 
 8  Исландия  82,9
 9  Израиль  82,8
 10  Южная Корея  82,8
 11  Швеция  82,7
 12 Франция  82,5
 13 Мальта   82,4
 14 Канада  82,3
 15 Норвегия  82,3
 16 Греция  82,1
 17 Ирландия 82,1 
 18  Люксем­бург  82,1
 19  Нидер­ланды  82,1
 20  Новая Зелан­дия  82,1
 21  Порту­галия  81,9
 22  Андорра  81,8
 23  Финлян­дия  81,7
 24  Бельгия  81,5
 25  Австрия 81,4 
 26  Германия  81,2
 27  Словения  81,2
 28  Великобритания 81,2 
 29  Кипр  80,8
 30  Дания 80,8 
 31  Лихтен­штейн 80,5 
 32  Коста-Рика  80,1
 33  Катар  80,1
 34  Чили  80
 35  Чехия  79,2
 36  Барбадос 79,1 
 37  Ливан  78,9
 38  Соеди­нён­ные Штаты Америки  78,9
 39  Куба  78,7
 40  Эстония 78,6 
 41  Мальдивы  78,6
 42  Албания  78,5
 43  Польша  78,5
 44  Хорватия  78,3
 45  Панама 78,3 
 46  Доминика  78,1
 47  Объе­динён­ные Арабские Эмираты  77,8
 48  Уругвай 77,8 
 49  Оман 77,6 
 50  Словакия  77,4
 51 Турция 77,4
 52  Босния и Герцего­вина 77,3 
 53  Бахрейн  77,2
 54  Колумбия 77,1 
 55  Антигуа и Барбуда 76,9 
 56  Таиланд  76,9
 57  Эквадор  76,8
 58  Черногория  76,8
 59  Шри-Ланка 76,8 
 60  Алжир  76,7
 61  Китай  76,7
 62  Венгрия 76,7 
 63  Аргентина  76,5
 64  Иран  76,5
 65  Марокко  76,5
 66  Перу 76,5 
 67  Тунис  76,5
 68  Сент-Люсия 76,1 
 69  Малай­зия 76 
 70  Румыния  75,9
 71  Сербия 75,8 
 72  Брази­лия 75,7 
 73  Бруней  75,7
 74  Литва  75,7
 75  Македония 75,7 
 76  Кувейт  75,4
 77  Вьетнам  75,3
 78  Латвия 75,2 
 79  Гондурас 75,1 
 80  Мексика  75
 81  Саудов­ская Аравия  75
 82  Армения 74,9 
 83  Болгария  74,9
 84  Маврикий  74,9
 85  Беларуссия 74,6 
 86  Сент-Китс и Невис  74,6
 87  Белиз  74,5
 88  Ямайка 74,4 
 89  Иордания  74,4
 90  Никарагуа  74,3
 91  Гвате­мала  74,1
 92  Парагвай 74,1 
 93  Домини­кана 73,9 
 94  Маршал­ловы Острова 73,9 
 95  Палестина 73,9 
 96  Багам­ские Острова 73,8 
 97  Палау 73,7 
 98  Грузия  73,6
 99  Трини­дад и Тобаго 73,4 
 100  Сейшель­ские Острова  73,3
 101  Казах­стан  73,2
 102  Самоа  73,2
 103  Сальва­дор  73,1
 104  Азербай­джан  72,9
 105  Кабо-Верде 72,8 
 106  Соломо­новы Острова 72,8 
 107  Ливия 72,7 
 108  Гренада  72,4
 109  Россия 72,4 
 110  Сент-Винсент и Гренадины 72,4 
 111  Бангла­деш 72,3 
 112  Север­ная Корея  72,1
 113  Вене­суэла 72,1 
 114  Украина  72
 115  Египет  71,8
 116  Молдова  71,8
 117  Сирия  71,8
 118  Суринам  71,6
 119  Узбеки­стан  71,6
 120  Бутан  71,5
 121  Индо­незия 71,5 
 122  Кыргыз­стан 71,3 
 123  Боливия  71,2
 124  Филип­пины  71,1
 125  Таджики­стан  70,9
 126  Тонга 70,8 
 127  Ирак 70,5 
 128  Непал  70,5
 129  Вануату  70,3
 130  Сан-Томе и Принсипи  70,2
 131  Гайана 69,8 
 132  Монголия 69,7 
 133  Камбоджа  69,6
 134  Индия  69,4
 135  Ботсвана  69,3
 136  Тимор-Лешти  69,3
 137  Руанда 68,7 
 138  Кирибати 68,1 
 139  Туркмени­стан  68,1
 140  Микро­незия  67,8
 141  Сенегал  67,7
 142  Лаос  67,6
 143  Фиджи  67,3
 144  Пакистан 67,1 
 145  Мьянма 66,9 
 146  Мада­гаскар  66,7
 147  Джибути  66,6
 148  Кения  66,3
 149  Эфиопия  66,2
 150  Габон  66,2
 151  Йемен  66,1
 152  Эритрея  65,9
 153  Судан 65,1 
 154  Танзания 65 
 155  Маври­тания 64,7 
 156  Афгани­стан  64,5
 157  Конго 64,3 
 158  Папуа - Новая Гвинея  64,3
 159  Комор­ские Острова  64,1
 160  Южная Африка  63,9
 161  Гана  63,8
 162  Малави  63,8
 163  Гаити  63,7
 164  Либерия  63,7
 165  Замбия  63,5
 166  Намибия  63,4
 167  Уганда  63
 168  Нигер  62
 169  Гамбия  61,7
 170  Бенин  61,5
 171  Буркина Фасо  61,2
 172  Бурунди  61,2
 173  Гвинея  61,2
 174  Зимбабве  61,2
 175  Ангола  60,8
 176  Того  60,8
 177  Демо­крати­ческая Респу­блика Конго  60,4
 178  Мозамбик  60,2
 179  Свази­ленд 59,4 
 180  Камерун  58,9
 181  Мали  58,9
 182  Экватори­альная Гвинея  58,4
 183  Гвинея-Бисау  58
 184  Южный Судан  57,6
 185  Кот-д'Ивуар  57,4
 186  Сомали  57,1
 187  Нигерия  54,3
 188  Сьерра-Леоне  54,3
 189  Чад  54
 190  Лесото  53,7
 191  Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика  52,8
Темы школа америка здоровье богатство долгожитель образование исследование продолжительность жизни
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