Экономный врач пациенту не товарищ

В США к тюремному заключению приговорен стоматолог, который использовал скрепки при операциях на корневых каналах зубов. Таким образом, медик пытался сэкономить на расходных материалах. Чтобы пострадавшие не обращались в полицию, врач угрожал им расправой. Однако угрозы не спасли дантиста от наказания — ближайший год он проведет за решеткой.

Врач украл наркотик из желудка пациента

Экономных врачей стоит обходить стороной

Стоматолог Майкл Клэр в целях экономии на специальных штифтах из нержавеющих металлов, вместо них ставил своим пациентам канцелярские скрепки. Однако скупердяйство врачу скрыть не удалось — у некоторых клиентов обнаружились:

инфекции

заболевания зубов

заболевания полости рта

из-за занесенной скрепками заразы.

Пытаясь выйти сухим из воды, Клэр, работающий в штате Массачусетс, даже угрожал своим пациентам расправой в случае, если они подадут на него в суд.

Прокурор требовал для стоматолога от пяти до семи лет лишения свободы. Однако судья принял во внимание:

отсутствие судимостей у дантиста

а также некое психическое заболевание

и лишил его свободы всего на год, кроме того, после освобождения, Майклу Клэру придется осваивать новую специальность — врачебная практика для него отныне под запретом.

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Напомним, что попытка сэкономить дорого обошлась американкам, решившим прибегнуть к помощи пластического хирурга. В конце ноября прошлого года полиция Майами задержала мужчину, который придавал женским телам соблазнительные формы при помощи смеси цемента и суперклея.

Стоила такая операция всего 700 долларов. Задержали афериста после того, как его клиентка, мечтавшая увеличить ягодицы, почувствовала себя плохо.

Стоматолог Майкл Клэр в целях экономии на специальных штифтах из нержавеющих металлов, вместо них ставил своим пациентам канцелярские скрепки

Сразу после операции пациентка почувствовала:

сильную боль

симптомы гриппа.

Девушка обратилась в больницу, однако не решилась рассказать об истинных причинах недомогания.

Она была настолько смущена, что попросту сбежала из первых двух клиник. Только в третьей больнице американка все же рассказала о произошедшем и дала телефон пластического хирурга. Чтобы выяснить, какие вещества тот ввел несчастной, врачи попытались до него дозвониться, но безуспешно.

Однако правоохранительные органы все же смогли задержать мужчину. Ему предъявлены обвинения в:

ведении медицинской практики без лицензии причинении тяжких телесных повреждений.

За свои эксперименты Рон Моррис, который, кстати, и сам прошел через операцию по увеличению филейной части, заплатит штраф в 7,5 тысячи долларов и получит тюремный срок.

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Ситуация в России

У нас в стране ситуация не многим лучше. Напомним, что минувшим летом в Подмосковье была закрыта целая сеть клиник, в которой трудились граждане:

Таджикистана

и Узбекистана.

Гастарбайтеры не имели:

ни медицинского образования

ни, соответственно, лицензий.

Лечили в медицинских центрах практически от всего. Тут:

и гинекология

и офтальмология

и хирургия

и стоматология

и имплантология.

Всего около 20 направлений. Правда, ни одного дипломированного врача в клиниках, похоже, не было.

В интернете даже был собственный сайт сети "Голден Медикал Клаб". Фирма процветала, и, по оценкам следователей, ее руководство за время нелегальной деятельности получило как минимум 20 миллионов рублей.

В сентябре в Туле был вынесен приговор женщине, которая в один прекрасный день решила подработать в качестве стоматолога. Людмила Корешникова трудилась уборщицей в частной стоматологической клинике, в которую в феврале обратилась женщина с маленьким ребенком — у девятилетней девочки заболел молочный зуб.

Людмила, не долго думая, решила сыграть в врача, правда, попытка оказалась неудачной. Вместо больного зуба уборщица вырвала маленькой пациентке здоровый коренной зуб. Причем сделать это удалось лишь с третьего раза. К анестезии Корешникова решила не прибегать.

Выдернув ребенку здоровый зуб, уборщица взяла типовой бланк договора об оказании медицинской помощи в сфере стоматологии ООО "Сияние" с подписью директора:

собственноручно его заполнила

и поставила произвольный номер.

Этот договор она передала бабушке ребенка и получила с нее 150 рублей — плату за "операцию" без предоставления чека.

Уборщица выдернула зуб ребенку

После удаления зуба девочка лечилась у невролога и повторно обращалась к дантисту. Семья ребенка обратилась в суд. Санитарка была признана виновной в преступлении по двум статьям:

"самоуправство"

и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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