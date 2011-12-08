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Лечим простуду быстро и современными методами

Здоровье » Ваше здоровье

Многие обращаются к врачу, когда чувствуют себя уже совсем плохо и болезнь лишает их трудоспособности. Но начинать лечение простуды нужно с первых часов недомогания — от этого зависит скорость выздоровления. Если вовремя начать лечение, есть шанс остановить простуду до того, как она себя проявит во всей красе и вызовет неприятные симптомы.

Простуда
Простуда

Простуда редко начинается внезапно, обычно ей предшествует два-три дня недомогания (инкубационный период), быстрой утомляемости и снижения аппетита. Если внимательно прислушиваться к своему организму и вовремя начать лечение, есть шанс остановить простуду еще до того, как она вызовет неприятные симптомы.

Какие симптомы скажут вам о начале простудного заболевания? Прежде всего:

  • озноб,
  • боль в горле
  • и заложенность носа.

На этом этапе температура может быть в пределах нормы, но терморегуляция уже нарушена, отсюда и озноб. В это время организм начинает активно бороться с инфекцией, и от успешности этой борьбы зависит сохранение здоровья. Поэтому организму нужно помочь.

Поможет "Анаферон"

Помощь может выражаться в приёме лечебной дозы противовирусного препарата, например, "Анаферона". Это лекарство обладает комбинированным действием:

  1. Блокирует размножение вирусов, которые успели попасть в клетки организма.
  2. Поддерживает работу иммунитета, помогая увеличивать выработку защитных белков и клеток.

Лечебная доза "Анаферона" составляет семь таблеток в первые сутки (по таблетке каждые 30 минут в первые два часа и еще три таблетки в оставшуюся часть дня) и три таблетки в сутки в последующие дни. Лечение продолжается до полного устранения симптомов заболевания.

Кроме противовирусных препаратов, для повышения сопротивляемости организма при простуде используют витамин С (в ударной дозе — до 2 грамм в сутки) и цинк.

Пик заболевания

Стадию, при которой симптомы простуды становятся ярко выраженными, можно назвать пиком, или разгаром заболевания. В этот период наблюдаются:

  • повышенная температура,
  • боль в горле,
  • появление насморка,
  • астенизация (слабость, потеря или снижение аппетита, потливость).

На этой стадии также рекомендован прием противовирусного препарата в лечебной дозе. "Анаферон" принимают по одной таблетке три раза в день. Лечение продолжается до полного выздоровления.

Быстрое избавление от простуды без лекарств
Быстрое избавление от простуды 

Выраженность инфекционного заболевания может быть разной: от легкого недомогания, позволяющего вам вести привычный образ жизни, до тяжелого течения, сопровождающегося бактериальными осложнениями. Многие начинают лечить простуду дома, надеясь, что тепло и покой помогут быстрей поправиться, и в большинстве случаев это действительно помогает.

Осложнения вирусной инфекции

Осложнения происходят, когда к вирусам присоединяется еще и бактериальная инфекция. В этом случае в схему лечения добавляют антибиотики — они подавляют размножение бактерий. На вирусы антибиотики не действуют, поэтому нет смысла принимать антибиотик в самом начале заболевания — так можно только нанести удар по кишечной флоре (которую после курса антибиотиков придется восстанавливать).

Антибиотик должен назначаться врачом — только специалист способен оценить необходимость такого лечения. Не стоит по старой памяти покупать антибиотики, которые вы когда-то принимали. Лучше обратитесь к врачу, и он поможет подобрать подходящее современное средство, которое справится с осложнением простуды.

Здоровье — самое ценное, что есть у человека. Поэтому берегите себя, не стремитесь к трудовым подвигам во время простуды и лечитесь. При любых сомнениях обращайтесь к врачу.

Имеются противопоказания. Перед применением просьба проконсультироваться с врачом или ознакомиться с инструкцией по применению.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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