Из омута игромании вытащит только... игроман

Практически каждый человек при определенных условиях может стать зависимым от какой-либо дурной привычки. От еды, алкоголя, наркотиков, секса, азартных игр, да мало ли от чего. А число патологически зависимых людей, то есть попросту больных, зависит от уровня насилия и агрессии в обществе. Чем сильнее давление среды на человека, тем больше будет его желание спрятаться от проблем, "убегая" в алкоголизм, наркоманию или игроманию.

алкоголизм

Но если степень давления среды нам часто трудно или невозможно контролировать, то найти способ вырваться из порочного круга вполне по силам. Для борьбы практически с любой формой зависимости пока не придумано ничего лучше и эффективнее сообществ людей, пострадавших от той или иной мании. Когда-то первыми стали анонимные алкоголики. А сегодня в России действуют группы самопомощи анонимных наркоманов, курильщиков, сексоголиков и даже анонимных должников. 10 лет назад появилась и первая группа анонимных игроков.

Владимир, один из создателей общества анонимных игроков (своих фамилий, да и настоящих имен эти люди предпочитают не называть) вспоминает о том времени так:

"Я играл почти 11 лет. Последние годы разными способами пытался "завязать", но все было бесполезно. И вот однажды врач в реабилитационном центре, где я проходил очередной курс лечения, посоветовал мне: "Хочешь остаться в живых, создавай общество анонимных игроков".

Первое время они собирались вдвоем с другом. Просто зажигали свечку и разговаривали о своей проблеме. Постепенно стали появляться другие люди. Соломон, который в обществе почти с самого начала, затрудняется сказать, сколько человек прошло через первую группу самопомощи за эти годы:

"Могу судить по количеству книжек-памяток, которые мы раздаем новичкам. Сначала отпечатали тираж 2000 экземпляров, потом еще тысячу".

анонимные сообщества

Очень скоро подобные общества появились не только в Москве, но и по всей России.

По мнению Олега Зыкова, врача-нарколога и президента благотворительного фонда "Нет алкоголизму и наркомании", тот факт, что у нас возникла подобная форма самопомощи, говорит о зрелости социума, которое доросло до понимания, что бороться с зависимостью можно вот таким "общественным" способом. Ну, а самым сложным для самих попавших в зависимость было понять, что у них серьезная проблема, а точнее, уже болезнь.

Все помнят, что в 90-е годы игровые залы и автоматы открывались буквально на каждом шагу — чуть ли не в больницах и детских садах. Последствия этого игорного бума не заставили себя ждать. В криминальных сводках стали регулярными сообщения о преступлениях на почве игромании: где-то напали на зал игровых автоматов, кто-то покончил жизнь из-за долгов. Соломон, анонимный игрок, вспоминает о том времени так:

"При малейших трудностях в жизни я стремился убежать в казино, где мне было хорошо и безопасно. Там не было никаких напоминаний о реальном мире, даже окон и часов. Так что о количестве суток, проведенных за игровым столом, я узнавал по количеству свежих носков, которые покупал по моей просьбе работник заведения".

игровые автоматы

Игромания — такая же серьёзная зависимость, как наркомания и алкоголизм

Долгое время в обществе не было никакой информации о том, что игромания — такая же серьезная зависимость, как наркомания и алкоголизм. Большинство людей, в том числе родственников игроманов, воспринимали их поведение как блажь или безволие. По мнению Олега Зыкова, "государство во многом само спровоцировало появление игровой зависимости под дымовой завесой борьбы с наркотиками". Дескать, пусть лучше играют.

Но очень скоро стало понятно, что последствия игровой зависимости ничуть не менее страшные, чем наркотической. И несмотря на мощное противодействие игрового лобби, государство все-таки пошло на полный запрет игровых заведений. Впрочем, сама проблема зависимости от этого никуда не делась. Остались букмекерские конторы, онлайн-казино, не говоря уж о нелегальных игровых залах. И вообще, по оценке Олега Зыкова, "нет проблемы игромании или другой любой зависимости, есть проблема личности". И если человек хочет скрыться от реального мира тем или иным образом, он всегда найдет, как это сделать.

Игромания

Более того, количество патологически зависимых людей всегда напрямую связано с уровнем насилия государства над личностью.

"Можно обнаружить связь между количеством людей, сидящих в тюрьмах, и уровнем наркотизации страны. По числу заключенных лидируют США и Китай, Россия на третьем месте. Соответственно, и уровень употребления наркотиков в этих странах очень высокий. Также, как и уровень любых других зависимостей", — уверен Олег Зыков.

В качестве позитивного примера он приводит Японию, где после второй мировой войны наблюдался очень высокий уровень зависимости от амфетаминов. Власти выяснили, что это напрямую связано с количеством людей, отбывающих тюремное наказание — многие впервые пробовали наркотики именно там.

Сегодня в Японии самый низкий показатель количества заключенных — 47 тысяч человек в стране с населением в 102 миллиона. Соответственно, там и самый низкий уровень потребления наркотиков. И это значит, что одним лишь запретом тех или иных "плохих" вещей проблему не решить. Человек всегда найдет замену. Неслучайно игроманы часто становятся алкоголиками и наоборот.

Каждый может сопротивляться зависимости

В каждом человеке заложена возможность сопротивляться негативным качествам среды. При определенных условиях ее можно уменьшить или даже уничтожить. А можно — развить. Когда человек заболеет гриппом или любой другой "обычной" болезнью, он знает, куда ему обратиться за помощью. Зависимые люди часто не имеют под рукой подобного алгоритма действий. И приходят к решению проблемы, когда уже пройдут, что называется, "все круги ада".

С 2010 года действует приказ Минздрава, обязывающий наркологические диспансеры оказывать помощь и лицам, страдающим от игровой зависимости. Но, по личному опыту анонимных игроков, часто это остается благим пожеланием на бумаге. Реально в Москве можно обратиться в 2-3 центра, в провинции часто нет и этого.

"Человек может освободиться от зависимости и начать жить без игры, но для этого он должен знать о технологиях решения его проблемы", — говорит руководитель отделения внебольничной помощи и реабилитации НИИ наркологии Тарас Дудко. И, прежде всего, о существовании групп самопомощи для зависимых людей.

Игровой автомат

Западные психиатры, специализирующиеся на лечении игровой зависимости, пришли к выводу, что при лечении в стационаре ремиссия возникает в 54 процентах случаев. А при посещении групп анонимных игроков — в 70-80 процентах. Видимо, сам факт того, что ты говоришь о своей проблеме с человеком, который понимает тебя как никто другой, оказывается лучшим лекарством.

Срывы, конечно, случаются. Но многие возвращаются на группы вновь.

"Когда я первый раз сорвался и пришел в казино, я вдруг понял, что больше не испытываю прежнего удовольствия от игры. Потому что знаю, что это болезнь", — говорит Соломон, анонимный игрок.

А лучшим признаком выздоровления, по его опыту, служит реакция человека на окружающий мир: "Когда я все время играл, мне казалось, что вокруг меня сплошные моральные уроды, которых я ненавидел. Как только уродов вокруг меня стало значительно меньше, я понял, что начал меняться сам. И это значит, что я не просто не играю — я двигаюсь вперед".

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