До 80% мужчин страдают от выпадения волос. Первые признаки алопеции (облысения) могут появляться уже к 25-ти годам. Почему это происходит?
Прежде чем бить тревогу, следует знать, что выпадение волос — явление абсолютно естественное. И мужчины, и женщины постоянно теряют волосы, поскольку раз в 3–5 лет происходит обновление волоса. Но как узнать, в вашем случае выпадение волос — это норма или уже отклонение?
Традиционно лысина ассоциируется с приближающейся старостью. Все бы ничего, но 6 из 10 мужчин начинают лысеть уже к 25-ти годам. Очевидно, что о старости в этом случае говорить рано и причины выпадения волос в другом.
Именно генетически мужчине передается андрогенозависимый тип фолликулов — то есть, сильно чувствительных к тестостерону. Получается, что мужчина обречен на облысение с рождения, но проявляется склонность к выпадению волос лишь в том возрасте, когда тестостерон трансформируется в дигидротестостерон. Последний нарушает синтез белка и приводит к дистрофии волосяной луковицы. Такие «зависимые» фолликулы обычно расположены в лобной и теменной областях.
Эти зоны и оказываются впоследствии лишенными волосяного покрова. Подобный тип облысения называют андрогензависимым, или наследственным. Интенсивность облысения индивидуальна. Если чувствительность луковиц к гормонам высокая, то мужчина может буквально лет за пять стать лысым. Если низкая, то процесс облысения растягивается на всю жизнь.
Например,
Все они приводят к очаговому облысению, когда у мужчины на голове или даже бровях и бороде появляются проплешины. Такая алопеция называется симптоматической. Она также возникает после травм или при нарушении питания. Кстати, стресс также может стать причиной этого вида облысения, поскольку порой приводит к гормональным нарушениям, сбоям в организме.
Особенность данного типа облысения в том, что его можно остановить, если устранить источник проблемы.
Среди мужчин также встречается себорейная алопеция — этот тип облысения связан с болезненным состоянием кожи головы. Происходит нарушение работы сальных желез и повышенное салоотделение. Однако считается, что одна только себорея не может быть причиной выпадения волос.
Это может быть и работа на вредных предприятиях, и облучение, и прием медикаментов (особенно бесконтрольный).
Опять же, при устранении фактора облысение можно остановить.
Как же остановить выпадение волос у мужчин? Существует огромное количество средств, многие из которых способны помочь даже без обращения к врачу.
Самые простые и доступные каждому — это средства народной медицины. Например, маски на основе свежего лука.
Рецепт укрепляющей маски для волос:
1 луковица
1 ст. л. майонеза
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. меда
Лук измельчить (можно в блендере), сок отжать, смешать с остальными ингредиентами и втереть в кожу головы. Держать в течение часа, укрыв голову полиэтиленом и теплой тканью.
Похожую маску можно приготовить из кефира, коньяка, меда, репейного масла (1 ст. л.), лукового сока (2 ст. л.) и морской соли. Аналогично перемешать и держать час, утеплив голову.
В качестве народных средств также популярны настойка жгучего перца или крупная соль. Последней можно даже делать массаж головы:
Главное — чтобы волосы не были чересчур истонченными, иначе можно нанести еще больший вред. При
также нельзя проводить такие манипуляции.
Справедливости ради отметим, что не все доверяют народным методам. Таким мужчинам можно посоветовать использовать либо
косметические средства (шампуни, кондиционеры, спреи, маски, в состав которых будут входить витамины, минералы, пантенол и пр.),
либо лекарственные.
Лекарственные средства делятся на средства внешнего воздействия (наружного применения) и внутреннего. На первых стадиях алопеции считаются эффективными препараты с содержанием миноксидила —
Чтобы оценить эффект, препарат необходимо использовать как минимум три месяца. Также следует учесть, что после прекращения использования волосы могут снова начать выпадать. И еще помните: миноксидил не помогает в тех случаях, когда алопеция вызвана инфекцией, гормональными нарушениями или авитаминозом.
Если причина выпадения волос в недостатке витаминов или минералов, то можно начать принимать препараты:
Если в организме не хватает железа, и это становится причиной выпадения волос, то рекомендуются
Поскольку причины выпадения волос могут быть самыми разными, эффективный курс лечения сможет подобрать только врач. Поэтому перед началом любого курса стоит проконсультироваться со специалистом.
Если вы хотите не просто устранить симптомы, а желаете решить проблему раз и навсегда, необходимо прибегнуть к косметологическим и медицинским методам.
Одним из самых простых методов лечения считаются физиотерапевтические процедуры.
Так, например, озонотерапия (воздействие озоном) оказывает положительное влияние на кожу голову, насыщает клетки кислородом, улучшает кровообращение и выводит токсины и вредные вещества. Кроме того, благодаря озонотерапии уменьшаются воспаления, отеки, уничтожаются грибки и бактерии. Все это улучшает рост волос.
Озонотерапия может проводиться:
Инъекции не очень приятны, по времени занимают минут 20. Требуется минимум 2 сеанса (а лучше 6), чтобы был результат. Обработка зоны составом считается менее эффективной, зато нетравматична.
Другой метод — лазеротерапия — также безоперационный способ, который считается достаточно эффективным как раз при наследственном облысении. Дает хорошие результаты при совместном использовании с миноксидилом. Восстанавливается волосяной покров как с косметической точки зрения (увеличивается густота волос, улучшается их состояние), так и с физиологической (пробуждаются спящие фолликулы).
Еще одна распространенная процедура — это мезотерапия, то есть введение в кожу головы инъекций. Метод очень эффективен и при этом практически безболезнен. Подойдет в тех случаях, когда выпадение волос вызвано гормональными нарушениями, неправильным питанием, облучением, себореей. Один курс рассчитан на 8–10 сеансов, оценить первые результату удастся только после прохождения всех процедур. Для достижения лучшего эффекта понадобится посетить несколько сеансов в течение года.
В последние время также обрела популярность PRP-терапия, которая считается одним из самых безопасных и эффективных методов лечения выпадения волос. Проводится она следующим образом:
Вся процедура длится около часа, на восстановление требуется до трех суток. Благодаря этому методу улучшается работа сальных желез (что особенно важно, например, при себорейной алопеции), активизируются спящие фолликулы, останавливается отмирание фолликулов. Как правило, требуется до 10 сеансов, чтобы получить желаемый результат.
Однако стоит понимать, что все перечисленные методы имеют определенные ограничения. Кроме того, не с каждым видом алопеции могут справиться данные процедуры, даже несмотря на всю их эффективность. Многое зависит от состояния здоровья мужчины, от стадии облысения, от вида алопеции.
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Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.
Что делать, если остановить облысение не удается?
Если перечисленные выше способы не помогают, то стоит всерьез задуматься о трансплантации волосяных фолликулов. Не стоит бояться этой процедуры, поскольку сегодня существуют практически безболезненные способы восстановления волос. К таким относится, например, малоинвазивная трансплантация волосяных фолликулов HFE. Процедура не предполагает ни разрезов, ни швов, после нее, как правило, не требуется реабилитация, не остается отеков, не болит голова.