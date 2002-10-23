Как унять зубную боль у ребенка: эффективные методы и лекарственные препараты

По статистике как минимум треть малышей страдает от различных стоматологических заболеваний. Как помочь, если у ребенка болит зуб?
Острая зубная боль у ребенка может быть вызвана разными причинами. Вот самые распространенные из них:
Если у ребенка болит зуб, взрослые должны осмотреть ротовую полость — нередко испорченный зуб может заметить даже неспециалист. Возможно, вы обнаружите, что причина боли — в застрявшем между зубов или в кариозной полости кусочке пищи, его необходимо осторожно извлечь. Следует ограничить малыша в еде, чтобы
пища не оказывала воздействия на поврежденный зуб. Ребенку рекомендуется прополоскать рот едва теплым
эти растения снимают воспаление.
Разумеется, если у ребенка болит зуб — это повод немедленно обратиться к врачу. Сегодня существуют детские стоматологические клиники, работающие круглосуточно. Но что делать, если по каким-то причинам это невозможно сделать немедленно? В ваших силах помочь ребенку и немного уменьшить боль.
Облегчить страдания помогут детские обезболивающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, уже упоминавшееся полоскание теплым (не горячим!) раствором соды и настоями лекарственных трав. Но все это — временные меры. Если у ребенка болит зуб, нужно как можно быстрее записаться на прием к стоматологу.
Существуют специальные приспособления, которые помогают унять боль и зуд при прорезывании зубов у младенцев — например, специальные кольца-прорезыватели. Некоторые рекомендуют охлаждать их перед тем, как давать ребенку — холод оказывает дополнительный обезболивающий эффект. Можно также дать малышу погрызть охлажденный кусочек яблока или морковки. Кроме того, зубная боль при прорезывании зубов снимается специальными гелями-анестетиками, которые должен прописать врач.
Полоскания едва теплым раствором соды (1 ложка соды на стакан воды) могут принести некоторое облегчение. Повторять полоскание нужно каждые 10–15 минут.
Отвары трав также неплохо помогают снять воспаление. Кроме шалфея и ромашки, такой эффект оказывают настои
В аптеках можно найти специальные зубные капли — жидкий анестетик как раз для таких случаев. Смочите кусочек ваты этой жидкостью и сделайте компресс на больной зуб. Подобные капли содержат
Многие полагают, что такой же эффект даст аппликация из эфирного масла гвоздики. Важно учитывать, что у аллергиков все эти компоненты могут вызвать реакцию, хотя риск и невелик.
Уменьшить зубную боль можно при помощи массажа уха с той стороны, где находится больной зуб. Массировать нужно верхнюю часть ушной раковины на протяжении 5–7 минут.
Дайте малышу детские обезболивающие препараты — но внимательно прочитайте инструкцию к ним. Если в ней написано, что средство рассчитано на детей старшего возраста — не рискуйте.
Снять боль после удаления зуба помогут детские анальгетики, а также регулярное полоскание содовым раствором, как минимум — каждый раз после еды, так как частички пищи, попав в ранку, могут вызвать воспаление.
Чтобы избежать таких неприятных ситуаций и избавить ребенка от боли и страха, нужно регулярно водить его на осмотр в хорошую стоматологическую клинику, где врачи знают, как обращаться с малышами, как снять напряженность и превратить рутинный медицинский осмотр в веселую игру. Это очень важно — ведь если малыш с ранних лет не боится дантистов, он и в будущем будет относиться к ним спокойно.
Важно также уделять внимание профилактике стоматологических заболеваний. Диета ребенка должна быть богата продуктами, содержащими кальций, фосфор и витамин D, а вот употребление углеводов, особенно сладостей, лучше ограничить. Приучайте ребенка полоскать рот после еды и чистить зубы дважды в день. Зубные пасты для взрослых не подходят, нужно использовать специальную детскую пасту, разработанную для защиты хрупких молочных зубов.
Зубная боль или денталгия, — боль, которая возникает в зубе или тканях, непосредственно окружающих его. Обычно возникает в результате распада или заболеваний пульпы зуба, а также может быть связана с проблемами дёсен, челюсти, или травмой в связи с механическим повреждением зубов и т.п.. Также происходят случаи зубной боли, вызванные изменениями атмосферного давления (бароденталгия).
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