Как унять зубную боль у ребенка: эффективные методы и лекарственные препараты

Как унять зубную боль у ребенка

7:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По статистике как минимум треть малышей страдает от различных стоматологических заболеваний. Как помочь, если у ребенка болит зуб?

Почему у ребенка может болеть зуб

Острая зубная боль у ребенка может быть вызвана разными причинами. Вот самые распространенные из них:

Прорезывание . Зубная боль, отек десен и высокая температура часто сопровождают прорезывание первых зубов у детей младшего возраста.

. Зубная боль, отек десен и высокая температура часто сопровождают прорезывание первых зубов у детей младшего возраста. Кариес . Эмаль молочных зубов очень тонкая и хрупкая, она быстро разрушается под воздействием бактерий. Боль может возникать даже на ранних стадиях, когда дырки еще нет, особенно при контакте с холодным или горячим. Если же в зубе уже образовалась кариозная полость, боль будет еще сильнее, а зуб начнет реагировать также на сладкое или физическое воздействие (например, будет усиливаться при жевании).

. Эмаль молочных зубов очень тонкая и хрупкая, она быстро разрушается под воздействием бактерий. Боль может возникать даже на ранних стадиях, когда дырки еще нет, особенно при контакте с холодным или горячим. Если же в зубе уже образовалась кариозная полость, боль будет еще сильнее, а зуб начнет реагировать также на сладкое или физическое воздействие (например, будет усиливаться при жевании). Пульпит . Если кариес не лечить, рано или поздно он доберется до пульпы — внутренней мягкой ткани зуба. Боль при пульпите очень сильная, она возникает внезапно, без явных причин и может продолжаться очень долго. Пульпит — это не только больно, но и опасно — воспаление может распространиться на челюсть.

. Если кариес не лечить, рано или поздно он доберется до пульпы — внутренней мягкой ткани зуба. Боль при пульпите очень сильная, она возникает внезапно, без явных причин и может продолжаться очень долго. Пульпит — это не только больно, но и опасно — воспаление может распространиться на челюсть. Боль после удаления зуба . Болезненные ощущения в первые часы и даже дни после удаления или лечения зуба — норма. Эта боль снимается приемом обезболивающих, рекомендованных врачом. Ткань десны восстанавливается очень быстро, и в норме вскоре после неприятной процедуры удаления зуба отек спадает, а боль проходит. Но, увы, не всегда — если боль очень сильная, отек не спадает несколько дней, у ребенка поднимается температура и появляется неприятный запах изо рта, значит, что-то пошло не так и необходимо отправиться на прием к стоматологу.

. Болезненные ощущения в первые часы и даже дни после удаления или лечения зуба — норма. Эта боль снимается приемом обезболивающих, рекомендованных врачом. Ткань десны восстанавливается очень быстро, и в норме вскоре после неприятной процедуры удаления зуба отек спадает, а боль проходит. Но, увы, не всегда — если боль очень сильная, отек не спадает несколько дней, у ребенка поднимается температура и появляется неприятный запах изо рта, значит, что-то пошло не так и необходимо отправиться на прием к стоматологу. Другие причины. Маленький ребенок не всегда может правильно и точно описать свои ощущения. Иногда малыш жалуется на зубную боль, но на самом деле у него болит ухо, голова или челюсть. Возможно, дело в невралгии. Если стоматолог не обнаружил никаких проблем с зубами, нужно срочно проконсультироваться с терапевтом.

Что делать, если у ребенка болит зуб

Если у ребенка болит зуб, взрослые должны осмотреть ротовую полость — нередко испорченный зуб может заметить даже неспециалист. Возможно, вы обнаружите, что причина боли — в застрявшем между зубов или в кариозной полости кусочке пищи, его необходимо осторожно извлечь. Следует ограничить малыша в еде, чтобы

горячая,

холодная,

сладкая

или соленая

пища не оказывала воздействия на поврежденный зуб. Ребенку рекомендуется прополоскать рот едва теплым

раствором соды,

отваром ромашки, шалфея или дубовой коры —

эти растения снимают воспаление.

Разумеется, если у ребенка болит зуб — это повод немедленно обратиться к врачу. Сегодня существуют детские стоматологические клиники, работающие круглосуточно. Но что делать, если по каким-то причинам это невозможно сделать немедленно? В ваших силах помочь ребенку и немного уменьшить боль.

Облегчить страдания помогут детские обезболивающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, уже упоминавшееся полоскание теплым (не горячим!) раствором соды и настоями лекарственных трав. Но все это — временные меры. Если у ребенка болит зуб, нужно как можно быстрее записаться на прием к стоматологу.

Чем снять зубную боль у ребенка

При прорезывании зубов

Существуют специальные приспособления, которые помогают унять боль и зуд при прорезывании зубов у младенцев — например, специальные кольца-прорезыватели. Некоторые рекомендуют охлаждать их перед тем, как давать ребенку — холод оказывает дополнительный обезболивающий эффект. Можно также дать малышу погрызть охлажденный кусочек яблока или морковки. Кроме того, зубная боль при прорезывании зубов снимается специальными гелями-анестетиками, которые должен прописать врач.

При кариесе и пульпите

Полоскания едва теплым раствором соды (1 ложка соды на стакан воды) могут принести некоторое облегчение. Повторять полоскание нужно каждые 10–15 минут.

Отвары трав также неплохо помогают снять воспаление. Кроме шалфея и ромашки, такой эффект оказывают настои

мелиссы,

зверобоя,

чабреца,

мяты,

ежевики,

коры осины

и корня цикория.

В аптеках можно найти специальные зубные капли — жидкий анестетик как раз для таких случаев. Смочите кусочек ваты этой жидкостью и сделайте компресс на больной зуб. Подобные капли содержат

успокаивающий настой валерианы,

камфара, оказывающую бактерицидное действие,

мятное масло, обладающее легким обезболивающим эффектом.

Многие полагают, что такой же эффект даст аппликация из эфирного масла гвоздики. Важно учитывать, что у аллергиков все эти компоненты могут вызвать реакцию, хотя риск и невелик.

Уменьшить зубную боль можно при помощи массажа уха с той стороны, где находится больной зуб. Массировать нужно верхнюю часть ушной раковины на протяжении 5–7 минут.

Дайте малышу детские обезболивающие препараты — но внимательно прочитайте инструкцию к ним. Если в ней написано, что средство рассчитано на детей старшего возраста — не рискуйте.

После удаления зуба

Снять боль после удаления зуба помогут детские анальгетики, а также регулярное полоскание содовым раствором, как минимум — каждый раз после еды, так как частички пищи, попав в ранку, могут вызвать воспаление.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций и избавить ребенка от боли и страха, нужно регулярно водить его на осмотр в хорошую стоматологическую клинику, где врачи знают, как обращаться с малышами, как снять напряженность и превратить рутинный медицинский осмотр в веселую игру. Это очень важно — ведь если малыш с ранних лет не боится дантистов, он и в будущем будет относиться к ним спокойно.

Важно также уделять внимание профилактике стоматологических заболеваний. Диета ребенка должна быть богата продуктами, содержащими кальций, фосфор и витамин D, а вот употребление углеводов, особенно сладостей, лучше ограничить. Приучайте ребенка полоскать рот после еды и чистить зубы дважды в день. Зубные пасты для взрослых не подходят, нужно использовать специальную детскую пасту, разработанную для защиты хрупких молочных зубов.

Уточнения

Зубная боль или денталгия, — боль, которая возникает в зубе или тканях, непосредственно окружающих его. Обычно возникает в результате распада или заболеваний пульпы зуба, а также может быть связана с проблемами дёсен, челюсти, или травмой в связи с механическим повреждением зубов и т.п.. Также происходят случаи зубной боли, вызванные изменениями атмосферного давления (бароденталгия).

Зубна́я фея (нем. Zahnfee, англ. tooth fairy) — сказочный персонаж, традиционный для англоязычных стран. Зубная фея, как гласит легенда, даёт ребёнку небольшую сумму денег (или иногда подарок) вместо выпавшего у ребёнка молочного зуба, положенного под подушку, иногда может принимать облик родителей, чтоб ребёнку было спокойнее, если он вдруг проснётся.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Макарова Татьяна Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.

Специалисты

Клиники