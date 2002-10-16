Ударно-волновая терапия (УВТ): все о методе, показания и противопоказания

Многие из нас отчего-то с пренебрежением относятся к такому направлению медицины, как физиотерапия. Мол, без лекарств и без скальпеля помочь серьезно больному человеку нельзя, а весь эффект от прогреваний, сеансов электрофореза и прочих манипуляций — скорее, психологический. Но это не так: очень часто именно благодаря помощи физиотерапевта и применению современных методик из его арсенала, пациент забывает о симптомах хронического недуга и возвращается к активной жизни, минуя операционный стол или аптеку.
Ярким примером эффективного физиотерапевтического подхода является ударно-волновая терапия (УВТ).
Это сравнительно новый метод, но с каждым годом завоевывающий все больший авторитет как среди больных, так и среди врачей. Короткий курс, состоящий из нескольких сеансов, позволяет достичь заметного прогресса, а при некоторых заболеваниях — даже избежать хирургического лечения. Давайте выяснять, как "устроена" УВТ и кому она в состоянии помочь.
Ударно-волновая терапия основана на воздействии, которое способны оказывать низкочастотные акустические волны на ткани человеческого тела. Впервые о применении этого метода в медицине врачи задумались еще в начале XX века, но только спустя 80 лет нашли способ использовать свойства УВТ для лечения больных с мочекаменной болезнью: импульсы, беспрепятственно проходя через кожу и другие мягкие структуры, разрушали камни в почках.
В дальнейшем медики нашли и другие области применения УВТ. Если с ее помощью можно дробить камешки — почему бы не попробовать воздействовать на кости? Оказалось, что никакого вреда акустические волны опорно-двигательному аппарату не причиняют, напротив — под влиянием такого раздражения в области воздействия улучшается кровообращение и, как следствие, быстрее заживают переломы, активизируется синтез волокон хрящей и связок. При этом если УВТ применяется в области пораженного артрозом сустава, можно рассчитывать на приятный "побочный" эффект — разрушение отложений кальция в его полости и, как следствие, замедление патологического процесса.
После того как методика успешно "прижилась" в урологии и ортопедии, ее к себе на вооружение взяли эндокринологи: они выяснили, что с помощью УВТ можно облегчать страдания больных с сахарным диабетом, у которых нередко развиваются незаживающие язвы в области стоп и голеней. А еще спустя несколько лет процедурой заинтересовались кардиологи: воздействие акустических волн продемонстрировало целебный эффект для больных со стенокардией. Под влиянием физиотерапии в сердечной мышце активизируется рост новых кровеносных сосудов, что в некоторых случаях отменяет потребность в таких серьезных вмешательствах, как коронарное стентирование и аортокоронарное шунтирование.
С 2010 года ударно-волновая терапия начала применяться для лечения синдрома хронической тазовой боли и эректильной дисфункции: по данным некоторых исследований, лечебный курс оказывается эффективен при этих патологиях в 80% случаев.
Для генерации акустических волн в УВТ используется специальный аппарат, напоминающий пневматический пистолет со специальным аппликатором на конце (в зависимости от модели прибора и зоны воздействия внешний вид устройства может иметь свои особенности).
Ударно-волновую терапию применяют и советуют
Круг заболеваний, при которых может помочь эта методика, очень широк:
На самом деле, перечень патологий, при которых УВТ оказывается эффективна, гораздо шире, и с каждым годом врачи открывают все новые и новые возможности этого метода. Если вы страдаете заболеваниями костно-мышечной системы — обязательно уточните у своего доктора, имеет ли смысл пройти сеансы ударно-волновой терапии в рамках лечения или профилактики обострений недуга.
Поскольку УВТ подразумевает достаточно активное воздействие на ткани организма, при некоторых состояниях проводить сеансы не рекомендуется — во избежание нежелательных побочных эффектов.
Ударно-волновая терапия противопоказана при:
Как правило, УВТ не назначают подросткам до момента завершения формирования скелета, а также ослабленным после болезней людям, которые могут тяжело переносить физиотерапию. В ситуации, когда у врача есть сомнения в целесообразности процедуры, он может предложить отложить ее на некоторое время или заменить более безопасным (в данном случае) методом лечения.
Важное свойство ударно-волновой терапии заключается в том, что этот эффект от сеансов в большинстве случаев не заставляет себя ждать. Буквально после 2-5 визитов к физиотерапевту вы сможете ощутить результат целебного воздействия акустических волн.
Так, больные, страдающие от боли и скованности в суставах, отмечают утихание неприятных ощущение и увеличение подвижности пораженной конечности. Если УВТ назначена для лечения долго незаживающих травм или ран — результат при визуальном осмотре или прохождении диагностического обследования подтвердит врач. Пациенты со стенокардией отмечают уменьшение приступов боли за грудиной при физической нагрузке и в покое. Как следствие — даже один курс УВТ способен уменьшить потребность в приеме обезболивающий или противовоспалительных препаратов и даже снять вопрос об обязательном оперативном лечении. Некоторые больные в буквальном смысле слова встают на ноги — результат УВТ повышает настроение и придет силы для дальнейшей борьбы с болезнью.
За счет чего достигаются эти замечательные эффекты? В зоне воздействия улучшается кровообращение и обмен веществ, происходит разрушение и вымывание минеральных отложений, синтезируются естественные химические соединения, направленные на уменьшение воспаления и боли, растут новые сосуды. Иными словами, УВТ ускоряет естественные восстановительные процессы в организме, сокращая время лечения и реабилитации.
Ударно-волновая терапия проводится в амбулаторных условиях, в кабинете физиотерапевта. В назначенное время вам нужно будет прийти на сеанс, захватив с собой заключение врача и соответствующие медицинские документы (рентгеновские и МРТ-снимки, выписки, результаты анализов и т. д.). Специалист произведет осмотр и выберет оптимальный режим лечения. Он нанесет на участок воздействия специальный гель, улучшающий прохождение акустической волны, приложит к коже наконечник УВТ-аппарата и начнет сеанс.
В зависимости от типа процедуры, вида заболевания и вашей индивидуальной чувствительности, вы можете ощутить легкий дискомфорт или даже болевые импульсы. Однако "бывалые" пациенты отмечают, что с каждым последующим сеансом интенсивность неприятных ощущений уменьшается, тогда как эффект от лечения, напротив, возрастает.
Продолжительность одного сеанса составляет не более 15-20 минут. После процедуры кожа в зоне воздействия может покраснеть, а болевые ощущения на следующий день после визита в клинику будут напоминать состояние после интенсивной физической тренировки. Второй сеанс следует повторить через 3-7 дней, когда организм адаптируется к новому опыту. Затем последуют еще 3-5 процедур с равными промежутками между ними. По показаниям врача курс УВТ можно повторять раз в полгода-год до достижения желаемых результатов.
Врачи-физиотерапевты часто шутят: ударно-волновая терапия не оставила равнодушным ни одного больного, все в нее влюблены. Однако в этой шутке есть большая доля правды — многие пациенты, которые в течение продолжительного времени страдали от отсутствия видимого прогресса в лечении, наконец-то замечают, что их усилия привели к ощутимому результату.
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Возможности этого метода сегодня открыты каждому. Со вниманием отнеситесь к выбору клиники и лечащего врача, специализирующегося на данной методике, — и тогда в скором будущем вы сами с удовольствием порекомендуете ее своим друзьям и знакомым.
Ударно-волновая терапия сокращённо УВТ (англ. Extracorporeal shockwave therapy, сокращённо ESWT) — метод экстракорпорального кратковременного воздействия на костную и соединительную ткани акустическими импульсами значительной амплитуды низкой частоты (16—25 Гц в спектре инфразвука), применяемый некоторыми физиотерапевтами и ортопедами для лечения воспалительных болезней (в том числе как разновидность литотрипсии).
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