О чем скажет уровень глюкозы в крови?

Употребляя те или иные продукты, мы часто задумываемся о том, как они повлияют на наше здоровье и самочувствие. Вместе с едой мы получаем множество полезных веществ, в том числе и углеводы – основные источники энергии. К ним относится и глюкоза.

Глюкоза в крови человека

Одной из задач каждой клетки организма является способность усваивать глюкозу – это вещество поддерживает наше тело и органы в тонусе, являясь источником энергии, регулирующим все обменные механизмы. Гармоничное распределение сахара в крови целиком и полностью зависит от работы поджелудочной железы, которая выбрасывает в кровь специальный гормон – инсулин. Именно он «определяет», какое количество глюкозы будет усвоено организмом человека. С помощью инсулина клетки перерабатывают сахар, постоянно снижая его количество и взамен получая энергию.

На концентрацию сахара в крови могут повлиять характер пищи, употребление алкоголя, физические и эмоциональные нагрузки. Среди патологических причин основной является развитие сахарного диабета – это происходит из-за сбоя в работе поджелудочной железы.

Количество сахара в крови измеряется в миллимолях на 1 литр (ммоль/л).

Показатели крови, отражающие содержание глюкозы в организме

В различных ситуациях могут понадобиться разные виды исследований на сахар в крови. Давайте подробнее остановимся на тех процедурах, которые назначаются чаще всего.

Анализ крови, взятой натощак

Этот анализ является одним из самых распространенных видов исследования концентрации глюкозы в организме. Врач заранее предупреждает пациента о том, что в течение 8–12 часов перед процедурой нельзя употреблять пищу, а пить можно только воду. Поэтому чаще всего такой анализ назначают на раннее утро. Также перед забором крови нужно ограничить физические нагрузки и не подвергать себя воздействию стрессов.

Анализ на сахар «с нагрузкой»

Он предполагает проведение сразу двух заборов крови. Сдав кровь на голодный желудок, вам потребуется подождать 1,5-2 часа, а затем пройти повторную процедуру, предварительно приняв около 100 г (в зависимости от массы тела) глюкозы в таблетках или в виде сиропа. В результате врач сможет сделать вывод о наличии или предрасположенности к диабету, нарушении толерантности к глюкозе или нормальном уровне сахара в крови.

Анализ на гликированный гемоглобин

Для того чтобы получить данные о содержании сахара в крови за последние три месяца, назначают анализ на гликированный гемоглобин. Эта процедура не предполагает ограничений, связанных с питанием, эмоциональным состоянием или физическими нагрузками. При этом результат получается достоверным. Для исследования используется капиллярная кровь, то есть материал забирают из пальца. Данный вид анализов назначается для выявления предрасположенности к сахарному диабету или для контроля течения уже диагностированного заболевания.

Замер количества фруктозамина в крови

Он проводится для контроля течения сахарного диабета. Это вещество появляется в результате реакции глюкозы с белками крови, а его количество в организме становится показателем недостатка или переизбытка сахара. Анализ способен выявить, насколько быстро углеводы подвергались расщеплению на протяжении 1–3 недель. Данное исследование проводят натощак, перед процедурой нельзя пить чай или кофе – допускается употребление лишь обычной воды. Материал для анализа берут из вены.

Ученые из Испании провели интересный эксперимент, в ходе которого умственная активность испытуемых измерялась после употребления кофе с сахаром и без него, а также после отдельных инъекций глюкозы. Оказалось, что лишь смесь кофеина и сахара имеет значительное влияние на скорость работы нашего мозга.

Анализ на С-пептид

Для выявления диабета врачи часто применяют анализ на С-пептид. На самом деле поджелудочная железа сначала вырабатывает проинсулин, который, накапливаясь в различных тканях, при необходимости расщепляется на обычный инсулин и так называемый C-пептид. Так как оба вещества выбрасываются в кровь в одинаковом количестве, то по концентрации C-пептида в клетках можно судить об уровне сахара в крови. Правда здесь есть небольшая тонкость – количество инсулина и C-пептида одинаковое, но срок жизни клеток этих веществ разный. Поэтому их нормальным соотношением в организме считают 5:1. Забор венозной крови для исследования проводится натощак.

Уровень глюкозы и сопутствующих характеристик: норма концентрации в крови

Для правильной трактовки результатов анализа на содержание сахара в крови нужно знать, какие показатели считаются нормальными.

Для анализа натощак оптимальные показатели находятся в границах 3,9–5 ммоль/л у взрослых, 2,78–5,5 ммоль/л у детей и 4–5,2 ммоль/л у беременных женщин.

Содержание сахара при проведении забора крови «с нагрузкой» для взрослых здоровых людей верхняя граница нормы смещается до 7,7 ммоль/л, а для беременных женщин до 6,7 ммоль/л.

Результат анализа на гликированный гемоглобин представляет собой соотношение этого вещества к свободному гемоглобину в крови. Нормальным показателем для взрослых людей считают диапазон от 4% до 6%. Для детей оптимальное значение – 5–5,5%, а для беременных женщин – от 4,5% до 6%.

Если говорить об анализе на фруктозамин, то у взрослых мужчин и женщин показателем, свидетельствующим о патологии, является превышение границы в 2,8 ммоль/л, у детей эта граница немного ниже – 2,7 ммоль/л. Для беременных женщин максимальное значение нормы возрастает пропорционально сроку вынашивания плода.

Для взрослых людей нормальным уровнем С-пептида в крови является 0,5–2,0 мкг/л.

Причины повышения и понижения глюкозы

На уровень сахара в крови влияют продукты питания. Помимо них причиной дисбаланса может стать ваше психологическое состояние – стресс или чрезмерно бурные эмоции – они значительно повышают содержание глюкозы. А снизить его помогают регулярные физические нагрузки, работа по дому, пешие прогулки.

Однако содержание глюкозы в крови может измениться и под воздействием патологических факторов. Например, виной повышенного уровня сахара помимо сахарного диабета могут стать заболевания

желудочно-кишечного тракта,

поджелудочной железы и печени,

а также гормональные сбои.

Можно ли нормализовать концентрацию сахара?

Самой распространенной болезнью, вызванной нарушением баланса глюкозы в крови, является сахарный диабет. Для того чтобы избежать пагубных последствий переизбытка сахара, пациенты должны постоянно следить за уровнем этого вещества, удерживая его в границах нормы.

При любых нарушениях концентрации сахара в крови следует соблюдать рекомендации врача и принимать специальные медикаментозные препараты. К тому же следует знать, какие продукты способны оказать тот или иной эффект на содержание глюкозы в организме – в том числе это полезно при незначительных нарушениях баланса сахара и для профилактики диабета.

На сегодняшний день сахарный диабет не является однозначно смертельным заболеванием. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительный прогноз – к 2030 году эта болезнь вполне может занять седьмое место в рейтинге самых распространенных причин смерти.

Снизить глюкозу в крови помогают различные диеты. Например, рекомендуют организовать свое питание так, чтобы в него входили ягоды и листья черники, огурцы, гречка, капуста и другие.

Чтобы повысить уровень сахара в организме, следует употреблять

сахар,

мед,

выпечку,

овсяную кашу,

арбузы,

дыни,

картофель

и другие продукты с высоким содержанием глюкозы и крахмала.

Следить за уровнем глюкозы в крови очень важно не только диабетикам, но и тем, кто просто заботится о своем здоровье. Предотвратить развитие заболевания гораздо проще, чем поддерживать нормальное количество сахара в организме при появлении даже первых симптомов патологии. Поэтому чем раньше вам станет известно о предрасположенности к тому или иному заболеванию, связанному с дисбалансом глюкозы, тем проще будет избежать негативных последствий.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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