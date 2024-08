Колики у грудничка: как понять, что у малыша колики, что делать и как помочь?

Колики у грудничка: что делать, как помочь?

8:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С коликами у малышей сталкиваются многие родители: по данным педиатров, каждая шестая семья обращается к врачу по поводу колик у новорожденного. Опытные родители знают, что к трем–четырем месяцам проблема сойдет на нет. Но первое время надо как-то пережить: ежевечерние «концерты» способны измотать самые крепкие нервы. Как облегчить жизнь малышу и его родителям, читайте в нашем обзоре.

Когда и почему могут начаться колики у новорожденного

Обычно колики появляются через две–три недели после рождения. В 95% случаев это функциональные нарушения, то есть никакой серьезной патологии за ними не кроется. Проблема в незрелости пищеварительного тракта младенца, на который в первые месяцы жизни ложится огромная нагрузка. Помимо этого, ферментов для переваривания пищи вырабатывается недостаточно, что может привести к повышенному газообразованию, и не налажена нервная регуляция деятельности организма, из-за чего возможны спазмы. Если малыш неправильно берет грудь, захватывая только сосок, он может активно заглатывать воздух во время кормления, что впоследствии также способно вызвать кишечные боли. Относительно редкой причиной колик может стать непереносимость каких-либо продуктов, съеденных мамой, преходящая лактазная недостаточность (неспособность усваивать молочный сахар).

Но самой главной причиной, вызывающей колики у малыша, педиатры считают дисбиоз — нарушение баланса между кишечными микроорганизмами.

Для нормального пищеварения человеку нужны бифидо- и лактобактерии, так называемая нормальная микрофлора кишечника. Они вырабатывают вещества, регулирующие моторику и необходимые для правильной работы кишечника, а также выполняют еще множество полезных функций, включая стимуляцию иммунной системы. Младенец рождается со стерильным кишечником. Он получает некоторое количество бифидо- и лактобактерий, проходя через родовые пути, а затем — в процессе прикладывания к груди. В первые же дни жизни малыш контактирует со множеством микроорганизмов, как полезных, так и условно-патогенных.

Условно-патогенными микроорганизмы называются потому, что они не вызывают заболевание в нормальных условиях, но могут привести к нарушениям функции кишечника, если их окажется больше, чем полезной флоры.

Со временем, если малыш питается правильно, то есть материнским молоком или сбалансированной смесью, полезные бактерии в его кишечнике размножаются до нормальных количеств и начинают подавлять активность условно-патогенной флоры. Параллельно созревает и система нервной регуляции организма, в том числе и пищеварительная. Эти процессы продолжаются около трех месяцев, потому-то многие родители отмечают, что в три месяца малыша будто бы подменили — колики способны исчезнуть практически одномоментно.

Но до того из-за измененного микробного баланса нарушается процесс пищеварения и регуляции нормальной моторики, и ребенок страдает как от излишка газов, так и от спазмов. Усугубить это состояние могут такие причины, как:

недоношенность;

перенесенные инфекции;

прием антибиотиков, в том числе кормящей мамой;

позднее прикладывание к груди;

искусственное вскармливание.

Все эти факторы способствуют развитию дисбиоза и, как следствие, возникновению колик.

Как понять, что у ребенка колики

Первые две недели жизни малыша, как правило, проходят спокойно: большую часть времени новорожденный спит, просыпаясь только поесть. Проблемы начинаются примерно на третьей неделе жизни.

Днем все было как обычно, но вечером малыш вдруг начинает плакать без видимой причины.

Животик у него вздувается,

ножки крепко прижимаются к животу,

лицо краснеет.

Попытки дать грудь, чтобы успокоить, к успеху не приводят: ребенок делает несколько глотков, бросает сосок и начинает плакать еще сильнее. Это продолжается несколько часов, пока, наконец, у младенца не отойдут газы или не опорожнится кишечник. После этого малыш затихает и засыпает практически мгновенно. На следующий день он ведет себя как обычно — до вечера, когда все начинается снова.

Педиатры считают, что можно с уверенностью говорить о коликах, если подобные приступы начинаются на третьей неделе жизни и продолжаются каждый раз минимум три часа.

Что делать, если у новорожденного колики

Прежде всего нужно убедиться, что малыш сосет правильно и захватывает не только сосок, но и ареолу — околососковый кружок. Если это не так, нужно слегка нажать пальцем на подбородок малыша, чтобы тот рефлекторно открыл рот и захватил грудь правильно. Если переучить малыша самостоятельно не получается, можно обратиться к специалисту по грудному вскармливанию — они есть в большинстве крупных городов.

Даже когда ребенок сосет правильно, какое-то количество воздуха все равно попадает в желудок. Поэтому после кормления малыша нужно подержать «столбиком», устроив его головку у себя на плече, чтобы не падала, и осторожно похлопать по спинке. Обычно бывает достаточно пяти–десяти минут, чтобы младенец срыгнул излишки воздуха.

В течение дня рекомендуется несколько раз делать малышу массаж живота плавными мягкими движениями по часовой стрелке. Это стимулирует работу кишечника и отхождение газов. С этой же целью хорошо выкладывать малыша на животик, но не на твердую поверхность (так младенцу может быть некомфортно, ведь тонус мышц-сгибателей у него выше, чем разгибателей, и распрямить ножки ему трудно), а маме на колени, поперек, чтобы согнутые ножки ребенка находились сбоку в естественном полусогнутом положении.

Во время приступа колик можно положить ребенку на животик нагретую пеленку или опустить самого младенца в теплую (но не горячую) ванну, чтобы снять спазм. Уменьшить продолжительность приступа поможет газоотводная трубочка: как правило, после отхождения газов малыш чувствует себя лучше и засыпает.

Разово облегчить состояние могут средства с симетиконом, который способствует выведению газов. Однако эти препараты, точно так же как популярная у старшего поколения укропная вода или более модный фенхель, лишь снимают симптомы, но не устраняют главную причину колик — дисбиоз.

Как улучшить микрофлору кишечника малыша

Для восстановления нормального состава микрофлоры кишечника существуют специальные средства, которые называются пробиотиками. Это препараты, которые содержат живые культуры полезных бактерий. Важно, чтобы при коррекции дисбиоза использовались культуры как лактобактерий, так и бифидобактерий, поскольку для нормального пищеварения необходимы и те и другие, а соотношение разных видов микроорганизмов у каждого малыша индивидуально. Причем это соотношение зависит от множества факторов, учесть которые просто невозможно, и потому невозможно «навскидку» сделать вывод о том, каких именно бактерий недостает. Не поможет в этом и анализ кала на дисбиоз. Дело в том, что в попавших в лабораторию образцах соотношение микроорганизмов не такое же, как в реальных условиях кишечника. Именно поэтому для лечения нарушений баланса микрофлоры и его профилактики лучше всего использовать комплексные средства, содержащие

и молочнокислые,

и бифидобактерии.

Младенческие колики — это не болезнь, а временное нарушение нормальных функций кишечника в период адаптации организма малыша к новой для него среде. Основной причиной колик современные педиатры считают нарушение микробного баланса. Поэтому кроме традиционных мер: массажа животика, тепла и газоотводных трубочек — нужны средства, помогающие восстановить нормальное состояние микрофлоры кишечника. Важно, чтобы такие препараты содержали и бифидо-, и лактобактерии: оба эти вида микроорганизмов необходимы для поддержания правильной работы пищеварительной системы малыша.

Уточнения

Ко́лика (от лат. colica, др.-греч. κολική (νόσος) «кишечная болезнь») — приступы острой боли, быстро следующие один за другим. Выделяют следующие виды колик: почечную, печёночную, кишечную. Колика — статья из Большой советской энциклопедии. Колика, у человека // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Младе́нческая ко́лика — распространённый поведенческий синдром у детей возрастом от 2 недель до 4 месяцев жизни, характеризующийся приступами чрезмерно интенсивного и длительного плача. Колики появляются, как правило, в вечернее время, без какой-либо видимой причины. Alexandrovich I, Rakovitskaya O, Kolmo E, et al. The effect of fennel (Foeniculum vulgare) seed oil emulsion in infantile colic: a randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health Med. 2003;9:58-61. Статья о применении альтернативных способах лечения при коликах.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Тюкалова Наталья Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.

Специалисты

Клиники