Заболевания печени: какие бывают и как за нее надо бороться

Поражение печени: что это такое и как с этим бороться?

10:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный ритм жизни с постоянными стрессами, несбалансированное питание, плохая экология негативно влияют на здоровье жителей современных мегаполисов, оказывая отравляющий эффект на весь организм в целом, в том числе и на печень. Именно эта железа одной из первых попадает «под удар», который наносят вредные привычки, нездоровый образ жизни и распространенные инфекции. Давайте разберемся, как и из-за чего происходит поражение клеток печени, а также рассмотрим методы лечения подобных заболеваний.

Типы, причины и стадии поражения печени

Насколько важной железой для нашего организма является печень? Ответить на этот вопрос можно, если вспомнить о тех функциях, которые она выполняет. Всего их более 70, но самыми значимыми являются предотвращение интоксикации организма, помощь кишечному пищеварению и участие в обменных процессах. Логично, что эти функции не будут выполнены в полном объеме, если клетки печени поражены той или иной болезнью. Какие же причины могут вызвать подобные негативные эффекты?

Лекарственное поражение печени

Например, лекарственная болезнь органа развивается

из-за приема гепатотоксичных препаратов.

Это довольно распространенная причина заболеваний печени, так как около 10% всех побочных действий медикаментозных препаратов связаны с влиянием именно на нее.

Токсические заболевания

Токсические заболевания поражают печень после отравления различными

бытовыми и производственными химикатами,

радиационным излучением,

природными ядами, содержащимися в ядовитых грибах или растениях.

Употребление алкоголя

Поражения печени может вызвать и чрезмерное употребление алкоголя. Это объясняется высоким содержанием этанола в подобных напитках. Он отравляет клетки печени, вызывая их отмирание.

В 40% случаев алкогольное поражение переходит в цирроз печени.

Вирусные заболевания печени

К вирусным заболеваниям печени относятся многие виды гепатитов — A, B, C, D и E. Данные типы вирусов попадают в организм с

продуктами питания,

водой,

через кровь или другие биологические жидкости.

Более 170 миллионов людей в мире страдают гепатитом C, 350 миллионов — гепатитом B.

Наследственные хронические болезни

Наследственные хронические болезни печени вызваны нарушением генетического кода. В этом случае болезнь преследует человека всю его жизнь. Тем не менее, часто подобные заболевания поддаются лечению. К этому типу поражений относятся гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона и другие.

Аутоиммунные заболевания печени

Реже встречают аутоиммунные заболевания печени — их причина кроется в сбое работы антител или киллерных клеток, которые начинают уничтожать здоровые ткани организма.

Паразитарные причины

Болезни печени вызывает и наличие в этой железе каких-либо паразитов. Они становятся причиной воспаления, нарушения обменных процессов и даже некроза клеток. Наиболее распространенными паразитами, обитающими в печени, считают

описторхис,

фасциолу,

клонорхис

и трихомонаду.

Жировая дистрофия печени

Жировая дистрофия печени возникает из-за нарушения обмена веществ и избыточного веса (в 65% процентах случаев). Здоровые клетки при этом перерождаются в жировую ткань, теряя свои свойства и функционал.

Печень — самая крупная железа нашего организма и самый тяжелый внутренний орган. У здорового 30-летнего человека ее вес составляет 1,5 кг, а у малыша в утробе на 8–10 неделе вес печени — половина веса всего плода.

Одно из наиболее страшных и серьезных заболеваний печени — рак. Он характеризуется наличием злокачественных новообразований или метастазов в этой железе. Их появление может быть последствием вирусного гепатита или цирроза. Каждый год рак печени уносит жизни более миллиона людей по всему миру.

Практически все поражения печени отличаются последовательным прохождением следующих стадий.

Первичная — воспаление железы вследствие различных причин, может протекать как на фоне имеющегося стеатоза печени, так и без него.

вследствие различных причин, может протекать как на фоне имеющегося стеатоза печени, так и без него. Второй стадией является фиброз.

И третья стадия —цирроз — необратимый процесс замены живых клеток печени на грубую соединительную ткань, который может трансформироваться в рак печени.

Своевременное диагностирование всех перечисленных заболеваний и состояний во многом облегчает процесс последующего лечения.

Как понять, что нашей печени нужна помощь?

В зависимости от конкретного заболевания симптомы поражения печени могут быть различными. Среди наиболее характерных можно выделить боли или тяжесть в области правого подреберья. Так как в самой печени нет болевых рецепторов, дискомфорт и неприятные ощущения связаны с увеличением железы в размерах и воздействием на печеночную оболочку (глиссонову капсулу), снабженную нервными окончаниями. Также признаками болезней служат

повышенная утомляемость и слабость,

горечь во рту,

ухудшение состояния кожного покрова,

желтуха,

нарушение пищеварения,

похудание и другие.

Появление нескольких подобных симптомов должно насторожить потенциального пациента — в таких случаях лучше сразу обратиться к врачу. Специалист назначит необходимые диагностические процедуры и, исходя из характера патологии, подберет соответствующее лечение.

На пути к здоровой печени: основные подходы к лечению

Инфекционные и вирусные поражения печени требуют медикаментозного вмешательства. Жировую дистрофию лечат специальными диетами, но в большинстве случаев необходима комплексная терапия, включающая также и лекарственные препараты.

Давайте рассмотрим самые распространенные подходы в рамках лечения поражений печени.

Диета и коррекция образа жизни при болезнях печени

Питание играет очень важную роль в лечении и профилактике заболеваний печени. Ведь даже когда вы здоровы, лишняя нагрузка на железу является нежелательной, не говоря уже о состоянии болезни. Диета основана на ограничении употребления жирной пищи и увеличении процента растительных продуктов в ежедневном меню. Являясь ценнейшим источником всех необходимых витаминов и антиоксидантов, она не только «разгружает» печень, но и оказывает на нее благотворное влияние. Помимо этого, при любом из заболеваний печени необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения.

Общеукрепляющая терапия

Под этим словосочетанием подразумевают целый комплекс мер, направленных на поддержание сил организма, повышение его защитных способностей. Сюда входят лечебная физкультура и прием специальных витаминов для укрепления здоровья. Они помогают организму восстановить свои защитные механизмы и начать самостоятельно бороться с болезнью. Часто общеукрепляющую терапию назначают для реабилитации после уже перенесенного заболевания или его острой формы. В случае с болезнями печени могут прописать такие витамины, как аскорбиновая и никотиновая кислоты, тиамин, рибофлавин, пиридоксин. Стоит помнить, что эти вещества нередко вызывают аллергию.

Фитотерапия

Лекарственные растения являются естественным источником множества полезных веществ. Благодаря своей природе, они лучше усваиваются организмом и вызывают меньше побочных эффектов, чем синтетические медикаменты. Однако стоит помнить о том, что эффективность растений, как правило, не доказана и они тоже способны вызывать те или иные нежелательные реакции. Поэтому, фитотерапия должна рассматриваться исключительно в качестве вспомогательного лечения и проводится под контролем опытного врача.

Авторские методики

Некоторые специалисты разрабатывают собственные способы лечения печени. В основном они касаются очистительных процедур. Их опасность заключает в том, что многие из них не изучены, апробированы на малом количестве пациентов и не признаются официальной медициной. Чтобы не подвергать свое здоровье дополнительному риску без гарантии эффекта, следует доверять официальным методам лечения, включенным в стандарты и клинические рекомендации.

Лекарственные препараты для оказания помощи печени

Основными группами препаратов для лечения печени и желчевыделительной системы являются

гепатопротекторы,

противовирусные,

холелитические и желчегонные лекарства.

Гепатопротекторы защищают клетки печени от разрушения, помогают им восстанавливаться и нормализуют обмен веществ в гепатоцитах.

Антивирусные лекарства призваны подавлять действие инфекции и бороться с болезнетворными микроорганизмами.

Холелитические препараты применяют для лечения желчекаменной болезни. Они способствуют растворению и выводу камней, образовавшихся в желчном пузыре.

Как мы уже говорили, благодаря способности железы к регенерации, поврежденные клетки могут восстанавливаться со временем. Тем не менее, не стоит надеяться, что выздоровление наступит само по себе. С поражениями печени различного характера важно и нужно бороться. Возникновение любой патологии свидетельствует о том, что печени требуется помощь, поэтому необходимо неукоснительно выполнять все указания врача, начиная от изменения рациона питания и заканчивая приемом соответствующих медикаментов.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.

Гепатомегали́я — патологическое увеличение размеров печени.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии

Специалисты

Клиники