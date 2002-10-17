Нормы гемоглобина при беременности: как изменяется его уровень?

На развитие плода влияет огромное количество факторов. Низкий уровень гемоглобина у будущей мамы — один из них. По статистике примерно половина беременных сталкиваются с этой проблемой. В статье мы поговорим о том, каковы нормы гемоглобина при беременности и что делать, если гемоглобин понижен.

Гемоглобин — показатель, требующий особого контроля при беременности

Время ожидания ребенка — это девять месяцев не только радости, но и, к сожалению, двойной нагрузки на организм. Чтобы поддерживать нормальную работу всех внутренних систем и давать питание плоду, требуется большее количество различных элементов, в том числе и гемоглобина — сложного железосодержащего белка, неотъемлемого участника процесса переноса кислорода по кровеносной системе. Это связано, в первую очередь, с увеличением объема циркулирующей крови. До самых родов кровеносная система будущего малыша соединена с кровеносной системой матери. В организме женщины формируется как бы дополнительный круг кровообращения.

Во втором триместре снижается скорость образования эритроцитов, а накопленное организмом железо подходит к концу, в то время как плод развивается все интенсивнее. Потребность в гемоглобине увеличивается до полутора раз по сравнению с «небеременным» состоянием.

В третьем триместре организм готовится к родам и возможным кровопотерям при них, в то время как уже сформировавшийся плод требует все больше гемоглобина. В итоге траты железосодержащего белка достигают максимума, а его содержание в организме — минимума (от 100 грамм на литр).

За девять месяцев беременности тратится на 800–1200 мг железа больше, чем в нормальном состоянии. Из них около 500 мг идет на нужды плода. К концу третьего триместра будущей маме нужно около 6 мг железа в сутки, тогда как обычная потребность примерно 4,6 мг в сутки.

На протяжении всего срока беременности обычно фиксируют пониженное содержание гемоглобина (нормы приведены ниже), что отнюдь не всегда свидетельствует о дефиците белка. Однако при длительном снижении уровня ниже 105 грамм на литр у женщины может развиваться железодефицитное состояние (ЖДС), а затем и железодефицитная анемия (ЖДА).

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях. Молекулярная масса гемоглобина человека — около 66,8 кДа. Молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода. Один грамм гемоглобина может переносить до 1,34 мл кислорода. (Википедия)

Что влияет на дефицит железа при беременности?

Усугубить риск развития ЖДС могут следующие факторы:

малый промежуток между беременностями — организм не успеет восполнить недостаток железа в депо крови;

— организм не успеет восполнить недостаток железа в депо крови; токсикозы . Частая рвота снижает поступление в организм не только железа, но и других элементов;

. Частая рвота снижает поступление в организм не только железа, но и других элементов; многоплодная беременность . Расход железа растет в данном случае пропорционально;

. Расход железа растет в данном случае пропорционально; дисбактериоз ухудшает всасываемость микроэлемента.

Очень важно на протяжении всей беременности контролировать уровень гемоглобина в организме и своевременно принимать меры коррекции при необходимости.

Норма гемоглобина на разных сроках беременности

Если у женщин детородного возраста нормальным считается содержание гемоглобина в крови на уровне 120 грамм на литр, то во время беременности нормы меняются. Причем содержание гемоглобина в крови беременной зависит от триместра:

I триместр — 110 грамм на литр;

II триместр — 110 грамм на литр;

III триместр —105 грамм на литр (приведены нижние границы нормы).

Возросшие потребности в железе на ранних сроках беременности обычно покрываются запасами из депо крови. Именно поэтому в первом триместре железодефицитные состояния диагностируются редко. Ко второму триместру, как мы уже упоминали, если женщина не принимает препараты железа и не меняет рацион, запасы депо исчерпываются, что часто приводит к развитию анемии. Возможна, хотя со значительно меньшей вероятностью, и обратная ситуация — повышение уровня гемоглобина в крови.

Повышенный уровень гемоглобина — повод для беспокойства

Уровень гемоглобина считается повышенным при показателях от 150 грамм на литр. Причинами повышения могут стать

гормональные сдвиги,

обезвоживание,

сердечная недостаточность,

дыхательные нарушения,

дефицит фолиевой кислоты и т.д.

Повышенный уровень гемоглобина приводит к увеличению вязкости крови и может вызвать замедление кровообращения у матери и у ребенка, а значит, привести к расстройству питания тканей. К наиболее опасным последствиям высокого гемоглобина относится тромбоз.

В качестве мер, призванных нормализовать уровень гемоглобина, беременным рекомендуют в первую очередь пересмотреть рацион (есть меньше мяса, перейти на овощи, из которых железо усваивается в меньшей степени), скорректировать график приема витаминов и больше пить.

Чем опасен низкий уровень гемоглобина для будущей мамы и малыша

Диагностированная у будущей мамы анемия может быть выражена в легкой степени (уровень гемоглобина в пределах 110–91 грамм на литр), среднетяжелой — 90–81 грамм на литр и тяжелой, когда уровень гемоглобина падает ниже 80 грамм на литр.

Стабильно пониженный гемоглобин при беременности также несет угрозу женщине и ребенку. У будущей матери может сформироваться плацентарная недостаточность. Как следствие — плод будет испытывать недостаток кислорода (гипоксия плода), что приведет к задержке развития.

В некоторых случаях возникает угроза прерывания беременности или преждевременных родов. В послеродовом периоде у женщин с низким уровнем гемоглобина повышается риск инфекционных осложнений и низкой выработки молока. Именно поэтому уровень гемоглобина в крови во время беременности необходимо регулярно оценивать, сдавая кровь на общий анализ. Последний обычно назначают один раз в каждом триместре. Если врач отмечает отклонения от нормы, то анализы могут назначать несколько раз за триместр. В случаях тяжелой анемии женщина может проходить обследование до двух раз в месяц.

Как повысить гемоглобин при беременности

Если женщине, ожидающей ребенка, поставлен диагноз «анемия», ее состояние нуждается в обязательной корректировке. При назначении лечения врачи учитывают степень анемии, сколько времени осталось до родов, насколько вероятно развитие осложнений у матери и ребенка. Как правило, для повышения уровня гемоглобина назначаются препараты, содержащие соли двухвалентного или трехвалентного железа. Первые более эффективны, однако могут вызывать побочные реакции. В некоторых случаях проводится терапия, направленная на стимулирование выработки собственного гемоглобина.

При легкой и среднетяжелой форме анемии лечение дает результат на третий–пятый день. Однако прием препаратов необходимо продолжать в течение еще 4–6 месяцев.

Во многих странах препараты железа назначают всем беременным женщинам, учитывая, что на первых порах дефицит железа в организме может не проявляться и не обнаруживаться в анализах. А запасы железа в депо при этом истощаются. Для профилактики железо рекомендуется принимать в составе витаминно-минеральных комплексов, которые могут также содержать:

витамины B1, B2, B6, В12, фолиевую и пантотеновую кислоты, цинк, способствующие нормализации процессов кроветворения;

витамин C, медь для лучшего всасывания железа;

рибофлавин, помогающий лучшему усвоению железа;

аскорбиновую кислоту — важный компонент при усвоении железа и преобразовании трехвалентного железа в двухвалентное.

Также беременным и кормящим женщинам рекомендуется включать в свой рацион продукты, богатые железом и элементами, которые способствуют его лучшему усвоению. В частности, это мясо кролика, говядина, субпродукты, крупы.

Анемия во время беременности не только негативно сказывается на состоянии женщины, но и представляет опасность для ребенка и протекания беременности в целом. Практика показывает, что большинство беременных женщин сталкиваются с проблемой низкого уровня гемоглобина, поэтому проводить профилактику дефицита железа с наступлением беременности необходимо, а при назначении лечения следует выполнять все рекомендации врача.

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