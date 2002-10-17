На развитие плода влияет огромное количество факторов. Низкий уровень гемоглобина у будущей мамы — один из них. По статистике примерно половина беременных сталкиваются с этой проблемой. В статье мы поговорим о том, каковы нормы гемоглобина при беременности и что делать, если гемоглобин понижен.
Время ожидания ребенка — это девять месяцев не только радости, но и, к сожалению, двойной нагрузки на организм. Чтобы поддерживать нормальную работу всех внутренних систем и давать питание плоду, требуется большее количество различных элементов, в том числе и гемоглобина — сложного железосодержащего белка, неотъемлемого участника процесса переноса кислорода по кровеносной системе. Это связано, в первую очередь, с увеличением объема циркулирующей крови. До самых родов кровеносная система будущего малыша соединена с кровеносной системой матери. В организме женщины формируется как бы дополнительный круг кровообращения.
Во втором триместре снижается скорость образования эритроцитов, а накопленное организмом железо подходит к концу, в то время как плод развивается все интенсивнее. Потребность в гемоглобине увеличивается до полутора раз по сравнению с «небеременным» состоянием.
В третьем триместре организм готовится к родам и возможным кровопотерям при них, в то время как уже сформировавшийся плод требует все больше гемоглобина. В итоге траты железосодержащего белка достигают максимума, а его содержание в организме — минимума (от 100 грамм на литр).
За девять месяцев беременности тратится на 800–1200 мг железа больше, чем в нормальном состоянии. Из них около 500 мг идет на нужды плода. К концу третьего триместра будущей маме нужно около 6 мг железа в сутки, тогда как обычная потребность примерно 4,6 мг в сутки.
На протяжении всего срока беременности обычно фиксируют пониженное содержание гемоглобина (нормы приведены ниже), что отнюдь не всегда свидетельствует о дефиците белка. Однако при длительном снижении уровня ниже 105 грамм на литр у женщины может развиваться железодефицитное состояние (ЖДС), а затем и железодефицитная анемия (ЖДА).
Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях. Молекулярная масса гемоглобина человека — около 66,8 кДа. Молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода. Один грамм гемоглобина может переносить до 1,34 мл кислорода. (Википедия)
Усугубить риск развития ЖДС могут следующие факторы:
Очень важно на протяжении всей беременности контролировать уровень гемоглобина в организме и своевременно принимать меры коррекции при необходимости.
Если у женщин детородного возраста нормальным считается содержание гемоглобина в крови на уровне 120 грамм на литр, то во время беременности нормы меняются. Причем содержание гемоглобина в крови беременной зависит от триместра:
Возросшие потребности в железе на ранних сроках беременности обычно покрываются запасами из депо крови. Именно поэтому в первом триместре железодефицитные состояния диагностируются редко. Ко второму триместру, как мы уже упоминали, если женщина не принимает препараты железа и не меняет рацион, запасы депо исчерпываются, что часто приводит к развитию анемии. Возможна, хотя со значительно меньшей вероятностью, и обратная ситуация — повышение уровня гемоглобина в крови.
Уровень гемоглобина считается повышенным при показателях от 150 грамм на литр. Причинами повышения могут стать
Повышенный уровень гемоглобина приводит к увеличению вязкости крови и может вызвать замедление кровообращения у матери и у ребенка, а значит, привести к расстройству питания тканей. К наиболее опасным последствиям высокого гемоглобина относится тромбоз.
В качестве мер, призванных нормализовать уровень гемоглобина, беременным рекомендуют в первую очередь пересмотреть рацион (есть меньше мяса, перейти на овощи, из которых железо усваивается в меньшей степени), скорректировать график приема витаминов и больше пить.
Диагностированная у будущей мамы анемия может быть выражена в легкой степени (уровень гемоглобина в пределах 110–91 грамм на литр), среднетяжелой — 90–81 грамм на литр и тяжелой, когда уровень гемоглобина падает ниже 80 грамм на литр.
Стабильно пониженный гемоглобин при беременности также несет угрозу женщине и ребенку. У будущей матери может сформироваться плацентарная недостаточность. Как следствие — плод будет испытывать недостаток кислорода (гипоксия плода), что приведет к задержке развития.
В некоторых случаях возникает угроза прерывания беременности или преждевременных родов. В послеродовом периоде у женщин с низким уровнем гемоглобина повышается риск инфекционных осложнений и низкой выработки молока. Именно поэтому уровень гемоглобина в крови во время беременности необходимо регулярно оценивать, сдавая кровь на общий анализ. Последний обычно назначают один раз в каждом триместре. Если врач отмечает отклонения от нормы, то анализы могут назначать несколько раз за триместр. В случаях тяжелой анемии женщина может проходить обследование до двух раз в месяц.
Если женщине, ожидающей ребенка, поставлен диагноз «анемия», ее состояние нуждается в обязательной корректировке. При назначении лечения врачи учитывают степень анемии, сколько времени осталось до родов, насколько вероятно развитие осложнений у матери и ребенка. Как правило, для повышения уровня гемоглобина назначаются препараты, содержащие соли двухвалентного или трехвалентного железа. Первые более эффективны, однако могут вызывать побочные реакции. В некоторых случаях проводится терапия, направленная на стимулирование выработки собственного гемоглобина.
При легкой и среднетяжелой форме анемии лечение дает результат на третий–пятый день. Однако прием препаратов необходимо продолжать в течение еще 4–6 месяцев.
Во многих странах препараты железа назначают всем беременным женщинам, учитывая, что на первых порах дефицит железа в организме может не проявляться и не обнаруживаться в анализах. А запасы железа в депо при этом истощаются. Для профилактики железо рекомендуется принимать в составе витаминно-минеральных комплексов, которые могут также содержать:
Также беременным и кормящим женщинам рекомендуется включать в свой рацион продукты, богатые железом и элементами, которые способствуют его лучшему усвоению. В частности, это мясо кролика, говядина, субпродукты, крупы.
Анемия во время беременности не только негативно сказывается на состоянии женщины, но и представляет опасность для ребенка и протекания беременности в целом. Практика показывает, что большинство беременных женщин сталкиваются с проблемой низкого уровня гемоглобина, поэтому проводить профилактику дефицита железа с наступлением беременности необходимо, а при назначении лечения следует выполнять все рекомендации врача.
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продукты, которых следует избегать при дефиците железа. Они содержат оксалаты, которые ухудшают усвоение железа . Кальций, содержащийся в молоке и кисломолочных продуктах, также тормозит всасывание железа. И, несмотря на то, что кальций тоже необходим для будущих мам, употреблять его стоит отдельно от железосодержащих продуктов.