В чем именно заключается польза витаминов группы B? Они помогают получать энергию из углеводов и жиров, отвечают за производство гормонов и нейромедиаторов, обеспечивают работу нервной системы и здоровье кожи. Это незаменимые для нашего организма вещества.
Витамины — особые вещества, которые являются катализаторами ряда химических реакций, протекающих в организме, контролируют производство макроэлементов. И в конечном итоге поддерживают жизнедеятельность всего организма.
Каждой группе витаминов присвоена буква латинского алфавита. Но, как ни странно, первым в 1912 году был выделен не витамин А, а комплекс витаминов группы B. Он представлял собой растворимую в воде кристаллическую субстанцию. Автор открытия, Казимир Функ, назвал эту субстанцию «витамином», то есть жизненно необходимым веществом.
В 1913 году биохимиками Макколлумом и Дэвис было открыто еще одно «жизненно необходимое вещество». Его назвали «жирорастворимым фактором А». Тому витамину, который за год до этого выделил Функ, присвоили вторую букву латинского алфавита — B. Все витамины, открытые позже, также получали соответствующую букву — С, D и т.д.
Со временем выяснилось, что та самая кристаллическая субстанция, выделенная Функом, это целый комплекс биологически активных соединений. Им стали давать порядковые номера — B1, B2 и т.д.
Сейчас в группу B входят 8 незаменимых витаминов. Они являются коферментами, то есть веществами, с помощью которых внутри клеток происходят биохимические реакции.
Нехватка витаминов делает переработку белков, жиров или углеводов неэффективной. Из-за этого страдают
Создать депо витаминов группы B в организме не получится — они практически не накапливаются в тканях. В этом есть и плюс — «передозировка» этими соединениями практически невозможна. Но, конечно, принимать дозы, в десятки раз превышающие допустимые, не стоит.
К витаминам группы B относятся B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12[4]. Цифры идут не по порядку, так как не все из открытых веществ оказались незаменимыми для организма. Давайте подробнее рассмотрим каждое из них.
Вещества с витаминоподобной активностью тоже входят в группу B. Они действуют практически как витамины, но при этом могут вырабатываться самим организмом или микрофлорой кишечника в необходимом количестве.
Если в организме достаточное количество этих биологически активных веществ, он работает нормально. Но как только концентрация какого-то витамина становится меньше нормы, происходит сбой всей системы.
Чаще всего возникает дефицит не какого-то одного вещества, а сразу нескольких витаминов. Такое состояние называют полигиповитаминозом. При этом дефицит микронутриентов затрагивает и взрослых, и детей, наблюдается круглый год независимо от сезона.
Наиболее частые признаки нехватки витаминов группы B —
«Заеды» в углах рта, которые называют ангулярным стоматитом, появляются при дефиците витамина B2 или B6. При недостатке витамина B5 на коже появляется шелушение, дерматит.
Анемия может развиться при дефиците витаминов B1, B2, B6, B9 и B12. Каждое из этих веществ отвечает за образование гемоглобина и синтез эритроцитов, поэтому принимать их нужно в комплексе.
Если на коже появилось шелушение, любая мелочь вызывает раздражение, а усталость сопровождает целый день, стоит обратиться к терапевту.
Врач проведет осмотр и при необходимости направит к нужному специалисту. Скорее всего, пациента попросят сдать кровь на анализ, возможно, направят на дополнительные исследования, чтобы исключить более серьезные заболевания.
Естественный способ не допустить нехватки витаминов группы B — следить за своим рационом. Достаточно питаться разнообразно, по возможности избегать полуфабрикатов, консервов и рафинированных продуктов. В очищенных продуктах (например, шлифованном рисе) остается мало витаминов — они сосредоточены в оболочке. При консервации большая часть соединений группы B разрушается.
Приведем список продуктов, в изобилии содержащих витамины B.
Если уже появились признаки гиповитаминоза, на помощь приходит аптека. Здесь можно найти несколько десятков наименований витаминных препаратов, комплексов и биологически активных добавок, обогащенных витаминами. Выбрать среди них что-то одно непросто.
Монопрепараты и комплексы, состоящие из нескольких взаимосвязанных компонентов, помогают справиться с определенной проблемой. Например, при анемии эффективны препараты, содержащие железо, витамины B6, B9, B12, C и некоторые микроэлементы. При неврологических проблемах и кожных заболеваниях могут помочь препараты, содержащие комплекс витаминов B1, B6 и B12.
Поливитамины, содержащие комплекс витаминов и минералов, обычно содержат небольшие дозы действующих веществ. Они покрывают потребность организма в этих соединениях и компенсируют их недостаток в пище.
Если монопрепараты чаще используют для лечения, то поливитамины — разумный выбор для профилактики гиповитаминозов.
БАДы в своем составе содержат природные вещества, обладающие биологической активностью. Иногда их дополнительно обогащают премиксом из витаминов, который усиливает их эффективность. Часто это вытяжки или экстракты из растений, препараты на основе дрожжей, пищевого альбумина или других продуктов животного происхождения.
Витамины группы B — жизненно необходимые вещества. Чтобы избежать их дефицита, нужно следить за своим питанием, сохранять его разнообразие и несколько раз в год принимать курсом поливитамины и/или БАДы — для профилактики гиповитаминоза. Если же симптомы недостатка витаминов уже появились, то стоит обратиться к врачу и начать принимать специальные лечебные комплексы.
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