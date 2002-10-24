Комплекс витаминов группы B: чем полезны

В чем именно заключается польза витаминов группы B? Они помогают получать энергию из углеводов и жиров, отвечают за производство гормонов и нейромедиаторов, обеспечивают работу нервной системы и здоровье кожи. Это незаменимые для нашего организма вещества.

Роль витаминов группы B для организма

Витамины — особые вещества, которые являются катализаторами ряда химических реакций, протекающих в организме, контролируют производство макроэлементов. И в конечном итоге поддерживают жизнедеятельность всего организма.

Каждой группе витаминов присвоена буква латинского алфавита. Но, как ни странно, первым в 1912 году был выделен не витамин А, а комплекс витаминов группы B. Он представлял собой растворимую в воде кристаллическую субстанцию. Автор открытия, Казимир Функ, назвал эту субстанцию «витамином», то есть жизненно необходимым веществом.

В 1913 году биохимиками Макколлумом и Дэвис было открыто еще одно «жизненно необходимое вещество». Его назвали «жирорастворимым фактором А». Тому витамину, который за год до этого выделил Функ, присвоили вторую букву латинского алфавита — B. Все витамины, открытые позже, также получали соответствующую букву — С, D и т.д.

Со временем выяснилось, что та самая кристаллическая субстанция, выделенная Функом, это целый комплекс биологически активных соединений. Им стали давать порядковые номера — B1, B2 и т.д.

Сейчас в группу B входят 8 незаменимых витаминов. Они являются коферментами, то есть веществами, с помощью которых внутри клеток происходят биохимические реакции.

Нехватка витаминов делает переработку белков, жиров или углеводов неэффективной. Из-за этого страдают

нервная система,

клетки сердца, мышц,

нарушается синтез гемоглобина,

снижается иммунитет.

Создать депо витаминов группы B в организме не получится — они практически не накапливаются в тканях. В этом есть и плюс — «передозировка» этими соединениями практически невозможна. Но, конечно, принимать дозы, в десятки раз превышающие допустимые, не стоит.

Группа B: такие разные и все-таки — вместе

К витаминам группы B относятся B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12[4]. Цифры идут не по порядку, так как не все из открытых веществ оказались незаменимыми для организма. Давайте подробнее рассмотрим каждое из них.

B1, или тиамин , обеспечивает энергетический обмен и эффективную утилизацию углеводов. Если этого вещества не хватает, для получения энергии организм «переключается» на другие макроэлементы, что приводит к нарушению развития и дистрофии мышц. Накапливаются продукты неполного распада углеводов, а в результате — боли в сердце и проблемы с нервной системой. Еще одна функция B1 — усвоение железа организмом.

, обеспечивает энергетический обмен и эффективную утилизацию углеводов. Если этого вещества не хватает, для получения энергии организм «переключается» на другие макроэлементы, что приводит к нарушению развития и дистрофии мышц. Накапливаются продукты неполного распада углеводов, а в результате — боли в сердце и проблемы с нервной системой. Еще одна функция B1 — усвоение железа организмом. B2 — рибофлавин . В свободном виде он содержится в сетчатке глаза и защищает ее, поэтому его назначают при катаракте. Кроме этого он регулирует иммунитет, участвует в биохимических реакциях и ускоряет метаболизм витамина B6.

. В свободном виде он содержится в сетчатке глаза и защищает ее, поэтому его назначают при катаракте. Кроме этого он регулирует иммунитет, участвует в биохимических реакциях и ускоряет метаболизм витамина B6. B3 — антипеллагрический фактор , называемый еще витамином PP. Именно он помогает делению клеток и синтезу белка, клеточному дыханию в митохондриях и множеству других процессов. Стероидные гормоны, жирные кислоты и некоторые другие соединения образуются при участии этого витамина.

, называемый еще витамином PP. Именно он помогает делению клеток и синтезу белка, клеточному дыханию в митохондриях и множеству других процессов. Стероидные гормоны, жирные кислоты и некоторые другие соединения образуются при участии этого витамина. B5, или пантотеновая кислота . С ее помощью в организме протекает более десятка различных биохимических реакций. Это и синтез гормонов, и производство гемоглобина, и энергетический обмен. В дополнение ко всему это вещество поддерживает нашу кишечную микрофлору.

. С ее помощью в организме протекает более десятка различных биохимических реакций. Это и синтез гормонов, и производство гемоглобина, и энергетический обмен. В дополнение ко всему это вещество поддерживает нашу кишечную микрофлору. B6, или пиридоксин , помогает снизить риск инфаркта, влияет на баланс женской гормональной системы. Он поддерживает синтез гемоглобина и других белков. А гамма-аминомасляная кислота, которая вырабатывается с его помощью, позволяет снять возбуждение нервной системы и предотвращает судороги.

, помогает снизить риск инфаркта, влияет на баланс женской гормональной системы. Он поддерживает синтез гемоглобина и других белков. А гамма-аминомасляная кислота, которая вырабатывается с его помощью, позволяет снять возбуждение нервной системы и предотвращает судороги. B7, или витамин H , он же биотин, обеспечивает здоровье кожи и волос, участвует в синтезе жирных кислот и других биохимических реакциях.

, он же биотин, обеспечивает здоровье кожи и волос, участвует в синтезе жирных кислот и других биохимических реакциях. B9, Bc и M — разные названия фолиевой кислоты . Это вещество критически важно для беременных. Прием поливитаминов с фолиевой кислотой позволяет предотвратить 92% случаев врожденных дефектов нервной системы. Кроме этого недостаток B9 приводит к развитию анемии.

. Это вещество критически важно для беременных. Прием поливитаминов с фолиевой кислотой позволяет предотвратить 92% случаев врожденных дефектов нервной системы. Кроме этого недостаток B9 приводит к развитию анемии. B12 известен как антианемический фактор. До 1926 года анемия, вызванная нехваткой этого вещества, была смертельным заболеванием. Первым «лекарством» от него стала… сырая печень. В 1955 году из печени был выделен антианемический фактор и расшифрована его структура.

Вещества с витаминоподобной активностью тоже входят в группу B. Они действуют практически как витамины, но при этом могут вырабатываться самим организмом или микрофлорой кишечника в необходимом количестве.

Витамин B4, холин . Это вещество предупреждает развитие ожирения печени и входит в состав практически всех клеток.

. Это вещество предупреждает развитие ожирения печени и входит в состав практически всех клеток. B8 — инозит . Он помогает сохранить состояние волос, остроту зрения и, как и холин, предохраняет печень от жирового перерождения. Это вещество также называют «фактором против алопеции».

. Он помогает сохранить состояние волос, остроту зрения и, как и холин, предохраняет печень от жирового перерождения. Это вещество также называют «фактором против алопеции». B10, парааминобензойная кислота, или ПАБК. С ее помощью синтезируется ДНК и РНК, контролируется работа нервной системы.

Если в организме достаточное количество этих биологически активных веществ, он работает нормально. Но как только концентрация какого-то витамина становится меньше нормы, происходит сбой всей системы.

Что бывает, когда витамина B не хватает

Чаще всего возникает дефицит не какого-то одного вещества, а сразу нескольких витаминов. Такое состояние называют полигиповитаминозом. При этом дефицит микронутриентов затрагивает и взрослых, и детей, наблюдается круглый год независимо от сезона.

Наиболее частые признаки нехватки витаминов группы B —

утомляемость,

раздражительность,

снижение памяти и внимания,

плохой аппетит,

бессонница,

появление на коже синяков.

«Заеды» в углах рта, которые называют ангулярным стоматитом, появляются при дефиците витамина B2 или B6. При недостатке витамина B5 на коже появляется шелушение, дерматит.

Анемия может развиться при дефиците витаминов B1, B2, B6, B9 и B12. Каждое из этих веществ отвечает за образование гемоглобина и синтез эритроцитов, поэтому принимать их нужно в комплексе.

Если на коже появилось шелушение, любая мелочь вызывает раздражение, а усталость сопровождает целый день, стоит обратиться к терапевту.

Врач проведет осмотр и при необходимости направит к нужному специалисту. Скорее всего, пациента попросят сдать кровь на анализ, возможно, направят на дополнительные исследования, чтобы исключить более серьезные заболевания.

Продукты с высоким содержанием витаминов группы B

Естественный способ не допустить нехватки витаминов группы B — следить за своим рационом. Достаточно питаться разнообразно, по возможности избегать полуфабрикатов, консервов и рафинированных продуктов. В очищенных продуктах (например, шлифованном рисе) остается мало витаминов — они сосредоточены в оболочке. При консервации большая часть соединений группы B разрушается.

Приведем список продуктов, в изобилии содержащих витамины B.

Наибольшее количество витамина B1 содержится в свиной вырезке. Также не стоит отказываться от гороха, овсянки (не быстрого приготовления), гречки.

B2 содержится в печени и сердце, а также в сыре, яйцах и овсянке.

Витамином B3 богата печень, а также яйца и бобовые — соя, горох, фасоль.

Никотиновая кислота содержится в печени, а также в арахисе, семенах подсолнечника, в грибах, мясе, птице и в гречке.

С дефицитом биотина помогут справиться печень, соя, кукурузная и рисовая крупа.

Фолиевая кислота содержится в петрушке и шпинате. Но проще получить дневную норму этого витамина из печени, творога, сои, фасоли или пшена.

Наконец, антианемический фактор B12 можно получить из печени, скумбрии, сардины, сельди и другой рыбы. Он также содержится в говядине, в твороге и твердых сортах сыра.

Синтетические витамины и БАДы

Если уже появились признаки гиповитаминоза, на помощь приходит аптека. Здесь можно найти несколько десятков наименований витаминных препаратов, комплексов и биологически активных добавок, обогащенных витаминами. Выбрать среди них что-то одно непросто.

Монопрепараты и комплексы, состоящие из нескольких взаимосвязанных компонентов, помогают справиться с определенной проблемой. Например, при анемии эффективны препараты, содержащие железо, витамины B6, B9, B12, C и некоторые микроэлементы. При неврологических проблемах и кожных заболеваниях могут помочь препараты, содержащие комплекс витаминов B1, B6 и B12.

Поливитамины, содержащие комплекс витаминов и минералов, обычно содержат небольшие дозы действующих веществ. Они покрывают потребность организма в этих соединениях и компенсируют их недостаток в пище.

Если монопрепараты чаще используют для лечения, то поливитамины — разумный выбор для профилактики гиповитаминозов.

БАДы в своем составе содержат природные вещества, обладающие биологической активностью. Иногда их дополнительно обогащают премиксом из витаминов, который усиливает их эффективность. Часто это вытяжки или экстракты из растений, препараты на основе дрожжей, пищевого альбумина или других продуктов животного происхождения.

Витамины группы B — жизненно необходимые вещества. Чтобы избежать их дефицита, нужно следить за своим питанием, сохранять его разнообразие и несколько раз в год принимать курсом поливитамины и/или БАДы — для профилактики гиповитаминоза. Если же симптомы недостатка витаминов уже появились, то стоит обратиться к врачу и начать принимать специальные лечебные комплексы.

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