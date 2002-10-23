Биохимический анализ крови. Подготовка, проведение и расшифровка результатов биохимического анализа

Биохимический анализ крови. Расшифровка результатов

8:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Редкий пациент, получая результаты на руки, сможет расшифровать длинный список названий и цифр. И, хотя доскональной оценки всех этих характеристик от нас никто не требует, для этого есть врачи, общее представление о показателях, измеряемых в ходе биохимического анализа крови, все же стоит иметь.

Биохимический анализ крови: зачем и когда он проводится?

Большинство патологий человеческого организма сказывается на составе крови. Выявляя концентрацию тех или иных химических или структурных элементов крови, можно делать выводы о наличии и течении заболеваний. Таким образом, анализ крови «на биохимию» назначают для диагностики и контроля лечения. Важную роль биохимический анализ крови играет при наблюдении беременности. Если женщина чувствует себя нормально, он назначается в первом и третьем триместрах, а при токсикозах, угрозе выкидыша, жалобах на недомогание – чаще.

Подготовка и проведение процедуры

Сдача крови на биохимию предполагает соблюдение ряда условий – в противном случае диагностика будет некорректной.

Кровь на биохимический анализ сдается натощак, в утренние часы – обычно в промежутке с 8 до 11, чтобы выдержать требование не меньше 8 часов, но не больше 12–14 часов голода. Накануне и в день процедуры из напитков рекомендуется пить только воду, избегать тяжелой пищи – питаться нейтрально.

Необходимо уточнить у вашего врача, следует ли сделать перерыв в приеме медикаментозных препаратов и на какой период. Некоторые лекарства могут исказить данные анализа.

Как минимум за час до исследования необходимо прекратить курение. Прием алкоголя прекращают за сутки до исследования.

Рекомендуется избегать физических и эмоциональных стрессов накануне процедуры. Придя в медицинское учреждение, постарайтесь спокойно посидеть минут 10–20 перед тем, как будет взята кровь.

Если вам назначен курс физиотерапии, проводилось какое-либо инструментальное исследование, процедуру, вероятно, лучше отложить. Проконсультируйтесь со своим врачом.

В случаях, когда необходимо получить лабораторные показатели в динамике, повторные исследования следует проводить в том же медицинском учреждении и при сходных условиях.

Расшифровка результатов биохимического анализа крови: норма и отклонения

Готовые результаты предоставляются пациентам в виде таблицы, в которой отмечено, какие именно анализы проводились, какие показатели получены и как они соотносятся с нормой. Расшифровка результатов биохимического анализа крови может быть произведена достаточно быстро и даже онлайн, вопрос только в загруженности специалистов и в организации самого процесса. В среднем на получение расшифровки уходит 2–3 дня.

Белки

Общий белок . Плазма крови содержит более полутора сотен различных белков. Оценка общего белка помогает при диагностике патологий обмена веществ, наличия злокачественных новообразований, нарушений питания. Повышенный белок в крови может быть признаком инфекционных заболеваний, ревматоидного артрита, развития злокачественных опухолей. Пониженный белок наблюдается при панкреатите, заболеваниях печени и ЖКТ, обширных травмах и ожогах.

. Плазма крови содержит более полутора сотен различных белков. Оценка общего белка помогает при диагностике патологий обмена веществ, наличия злокачественных новообразований, нарушений питания. Повышенный белок в крови может быть признаком инфекционных заболеваний, ревматоидного артрита, развития злокачественных опухолей. Пониженный белок наблюдается при панкреатите, заболеваниях печени и ЖКТ, обширных травмах и ожогах. Альбумин . Белок, синтезируемый печенью. Может составлять до 65% плазмы крови. У мужчин и женщин показатели альбумина в норме одинаковы, важнее здесь возрастной признак. До 14 лет нормальными значениями считаются 38–54 г/л, от 14 до 60 лет – 35–50 г/л. После 60 лет нормальные значения колеблются в пределах 34–38 г/л. Повышенный альбумин может наблюдаться при любых болезнях, связанных с обезвоживанием организма (ротавирусные инфекции, заболевания ЖКТ), а также при циррозе, диабете, волчанке и других серьезных патологиях. Снижение показателей характерно для людей, не следящих за достаточным содержанием белка в пище, курящих, страдающих печеночной недостаточностью.

. Белок, синтезируемый печенью. Может составлять до 65% плазмы крови. У мужчин и женщин показатели альбумина в норме одинаковы, важнее здесь возрастной признак. До 14 лет нормальными значениями считаются 38–54 г/л, от 14 до 60 лет – 35–50 г/л. После 60 лет нормальные значения колеблются в пределах 34–38 г/л. Повышенный альбумин может наблюдаться при любых болезнях, связанных с обезвоживанием организма (ротавирусные инфекции, заболевания ЖКТ), а также при циррозе, диабете, волчанке и других серьезных патологиях. Снижение показателей характерно для людей, не следящих за достаточным содержанием белка в пище, курящих, страдающих печеночной недостаточностью. Гликированный гемоглобин . Это часть гемоглобина крови, химически связанная с глюкозой. Данный анализ важен при диагностике диабета первого и второго типов, а также для контроля эффективности его лечения. В норме показатель должен быть не более 5,7% от свободного гемоглобина в крови. В интервале 5,7–6,4% есть риск развития сахарного диабета. Показатель 6,5 и выше ясно свидетельствует о наличии этого заболевания.

. Это часть гемоглобина крови, химически связанная с глюкозой. Данный анализ важен при диагностике диабета первого и второго типов, а также для контроля эффективности его лечения. В норме показатель должен быть не более 5,7% от свободного гемоглобина в крови. В интервале 5,7–6,4% есть риск развития сахарного диабета. Показатель 6,5 и выше ясно свидетельствует о наличии этого заболевания. Железосвязывающая способность сыворотки . Показывает, сколько железа может переносить кровь. В норме составляет 45,3–77,1 мкмоль/л. Показатель снижается при высокой концентрации железа в крови и повышается при низкой.

. Показывает, сколько железа может переносить кровь. В норме составляет 45,3–77,1 мкмоль/л. Показатель снижается при высокой концентрации железа в крови и повышается при низкой. Миоглобин . Железосодержащий белок, концентрация которого в крови растет при серьезных проблемах с сердцем. Анализ обязателен при подозрении на инфаркт миокарда. Понижение миоглобина характерно для больных полиомиелитом и ревматоидным артритом. Показатели нормы варьируются в очень широких пределах: у мужчин биохимический анализ крови может показывать 19–92 мкг/л, у женщин 12–76 мкг/л, поэтому выход за крайние значения свидетельствует о серьезных заболеваниях.

. Железосодержащий белок, концентрация которого в крови растет при серьезных проблемах с сердцем. Анализ обязателен при подозрении на инфаркт миокарда. Понижение миоглобина характерно для больных полиомиелитом и ревматоидным артритом. Показатели нормы варьируются в очень широких пределах: у мужчин биохимический анализ крови может показывать 19–92 мкг/л, у женщин 12–76 мкг/л, поэтому выход за крайние значения свидетельствует о серьезных заболеваниях. Ревматоидный фактор . В норме он равен нулю, вне зависимости от пола и возраста. Сколько бы единиц ни показал биохимический анализ крови, одно присутствие этого фактора в крови свидетельствует о патологических процессах. Речь идет о выработке организмом определенных антител в ответ на патологические процессы в мышечных и соединительных тканях, вирусные инфекции, злокачественные опухоли.

. В норме он равен нулю, вне зависимости от пола и возраста. Сколько бы единиц ни показал биохимический анализ крови, одно присутствие этого фактора в крови свидетельствует о патологических процессах. Речь идет о выработке организмом определенных антител в ответ на патологические процессы в мышечных и соединительных тканях, вирусные инфекции, злокачественные опухоли. С–реактивный белок . Содержание этого элемента в крови практически мгновенно повышается при возникновении любых воспалительных процессов. Он стимулирует защитные реакции организма. В норме показатель в любом возрасте не должен превышать 0,5 г/л. Однако следует учитывать, что у женщин, принимающих оральные контрацептивы, уровень С–реактивного белка может быть немного повышен.

. Содержание этого элемента в крови практически мгновенно повышается при возникновении любых воспалительных процессов. Он стимулирует защитные реакции организма. В норме показатель в любом возрасте не должен превышать 0,5 г/л. Однако следует учитывать, что у женщин, принимающих оральные контрацептивы, уровень С–реактивного белка может быть немного повышен. Трансферрин . Основной «переносчик» железа. Анализ на трансферрин назначается при подозрении на анемию, цирроз печени, избыток железа в организме, хронические воспалительные процессы. Нормальные показатели – 2–4 г/л. У женщин показатель обычно на 10% выше, он также может повышаться при беременности. Естественным образом снижается у пожилых людей.

. Основной «переносчик» железа. Анализ на трансферрин назначается при подозрении на анемию, цирроз печени, избыток железа в организме, хронические воспалительные процессы. Нормальные показатели – 2–4 г/л. У женщин показатель обычно на 10% выше, он также может повышаться при беременности. Естественным образом снижается у пожилых людей. Ферритин. По уровню этого белка в плазме крови можно судить о нарушениях метаболизма железа в организме. В норме у взрослых женщин показатель составляет 13–150 мкг/л, у мужчин – 30–400 мкг/л. Повышение уровня ферритина свидетельствует об избытке железа и наблюдается при патологиях печени, хронической почечной недостаточности, некоторых онкологических заболевания.

Липиды (жировой обмен)

Триглицериды. Поступают в кровь из пищи, а также синтезируются печенью из углеводов. Расшифровка биохимического анализа крови в отношении триглицеридов сильно различается у детей и взрослых и зависит от пола. Нормы приведены в таблице. Единицы – ммоль/л. Высокий уровень триглицеридов – один из симптомов сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета. Также повышение отмечается при беременности. Пониженные значения наблюдаются при недостаточности питания, патологиях щитовидной железы, терминальных поражениях печени.

Общий холестерин . Суммарное значение «хорошего» и «плохого» холестерина. Нормальный показатель – 5,2 ммоль/л. Его превышение может свидетельствовать о сахарном диабете, атеросклерозе. Сниженные показатели общего холестерина могут привести к психофизиологическим расстройствам.

. Суммарное значение «хорошего» и «плохого» холестерина. Нормальный показатель – 5,2 ммоль/л. Его превышение может свидетельствовать о сахарном диабете, атеросклерозе. Сниженные показатели общего холестерина могут привести к психофизиологическим расстройствам. Холестерин–ЛПВП . Оценивается для определения предрасположенности пациента к атеросклерозу. Липопротеиды высокой плотности нужны для переработки и выведения жиров из организма, поэтому их часто называют «хорошим холестерином». Высокие значения холестерин–ЛПВП предупреждают развитие бляшек в сосудах, снижение показателей даже при нормальном уровне общего холестерина и его фракций способствует прогрессированию атеросклероза. Нормативные показатели колеблются в пределах 1,03–1,55 ммоль/л.

. Оценивается для определения предрасположенности пациента к атеросклерозу. Липопротеиды высокой плотности нужны для переработки и выведения жиров из организма, поэтому их часто называют «хорошим холестерином». Высокие значения холестерин–ЛПВП предупреждают развитие бляшек в сосудах, снижение показателей даже при нормальном уровне общего холестерина и его фракций способствует прогрессированию атеросклероза. Нормативные показатели колеблются в пределах 1,03–1,55 ммоль/л. Холестерин–ЛПНП. Липопротеиды низкой плотности являются основными «переносчиками» холестерина в организме, поступающего с пищей. Холестерин, входящий в их состав, считается «вредным», так как при его избытке повышается риск появления артериальных бляшек. Норма колеблется в пределах 0–3,3 ммоль/л.

Неорганические вещества и витамины

Витамин В12 . Необходим для нормального образования и созревания эритроцитов. Нормативный показатель содержания витамина В12 в крови – 208–963,5 пг/мл. Превышение нормы может свидетельствовать о лейкозе, заболеваниях печени и почек. Пониженное содержание витамина В12 в крови зачастую является результатом вегетарианского питания, паразитарных заболеваний, воспалений ЖКТ.

. Необходим для нормального образования и созревания эритроцитов. Нормативный показатель содержания витамина В12 в крови – 208–963,5 пг/мл. Превышение нормы может свидетельствовать о лейкозе, заболеваниях печени и почек. Пониженное содержание витамина В12 в крови зачастую является результатом вегетарианского питания, паразитарных заболеваний, воспалений ЖКТ. Железо . Нормативные показатели составляют у детей до двух лет 7–18 мкмоль/л, у детей от 2 до 14 лет – 9–22 мкмоль/л; у взрослых мужчин – 11–31 мкмоль/л; у взрослых женщин – 9–30 мкмоль/л. Дефицит железа, как правило, свидетельствует о неправильном питании и нарушении обмена веществ, избыток – о сбое работы кишечника.

. Нормативные показатели составляют у детей до двух лет 7–18 мкмоль/л, у детей от 2 до 14 лет – 9–22 мкмоль/л; у взрослых мужчин – 11–31 мкмоль/л; у взрослых женщин – 9–30 мкмоль/л. Дефицит железа, как правило, свидетельствует о неправильном питании и нарушении обмена веществ, избыток – о сбое работы кишечника. Калий . Необходим для нормальной сердечной деятельности. В норме показатели составляют 3,5–5 ммоль/л. Пониженное содержание калия в крови наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, неправильном питании, диабете, онкологических заболеваниях.

. Необходим для нормальной сердечной деятельности. В норме показатели составляют 3,5–5 ммоль/л. Пониженное содержание калия в крови наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, неправильном питании, диабете, онкологических заболеваниях. Кальций . Необходим для работы мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем, участвует в формировании костной ткани. В норме содержание кальция в крови колеблется в пределах 2,25–2,5 ммоль/л. Снижение может быть обусловлено нехваткой витамина D, недостаточным питанием, эндокринными расстройствами, патологиями почек и печени.

. Необходим для работы мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем, участвует в формировании костной ткани. В норме содержание кальция в крови колеблется в пределах 2,25–2,5 ммоль/л. Снижение может быть обусловлено нехваткой витамина D, недостаточным питанием, эндокринными расстройствами, патологиями почек и печени. Магний . Необходим для осуществления внутриклеточных процессов и передачи нервных импульсов мышцам. Норма магния в крови составляет 0,75–1,25 ммоль/л. Превышение нормы может свидетельствовать о почечной недостаточности. Сниженный магний в крови характерен для заболеваний печени и при неправильном питании.

. Необходим для осуществления внутриклеточных процессов и передачи нервных импульсов мышцам. Норма магния в крови составляет 0,75–1,25 ммоль/л. Превышение нормы может свидетельствовать о почечной недостаточности. Сниженный магний в крови характерен для заболеваний печени и при неправильном питании. Натрий . Наряду с магнием участвует в передаче нервных импульсов в мышечную систему, участвует в кальциевом обмене. Норма натрия в крови – 136–145 ммоль/л. Повышенный натрий характерен для несахарного диабета и заболеваний мочевыводящей системы, пониженный – для сахарного диабета, почечной и печеночной недостаточности.

. Наряду с магнием участвует в передаче нервных импульсов в мышечную систему, участвует в кальциевом обмене. Норма натрия в крови – 136–145 ммоль/л. Повышенный натрий характерен для несахарного диабета и заболеваний мочевыводящей системы, пониженный – для сахарного диабета, почечной и печеночной недостаточности. Фосфор . Требуется для нормального функционирования нервно-мышечной и костной систем организма. Норма фосфора в биохимическом анализе крови для детей до двух лет составляет 1,45–2,16 ммоль/л, для детей от 2 до 12 лет – 1,45–1,78 ммоль/л, для мужчин и женщин до 60 лет – 0,87–1,45 ммоль/л. После 60 лет для женщин норма 0,90–1,32 ммоль/л, для мужчины – 0,74–1,2 ммоль/л.

. Требуется для нормального функционирования нервно-мышечной и костной систем организма. Норма фосфора в биохимическом анализе крови для детей до двух лет составляет 1,45–2,16 ммоль/л, для детей от 2 до 12 лет – 1,45–1,78 ммоль/л, для мужчин и женщин до 60 лет – 0,87–1,45 ммоль/л. После 60 лет для женщин норма 0,90–1,32 ммоль/л, для мужчины – 0,74–1,2 ммоль/л. Фолиевая кислота . Участвует в процессах кроветворения, необходима для усвоения аминокислот и сахара, нормальной вынашиваемости плода. Норма – 10–12 мкмоль/л. Дефицит фолиевой кислоты может наблюдаться при беременности, длительном приеме антибиотиков, алкоголизме.

. Участвует в процессах кроветворения, необходима для усвоения аминокислот и сахара, нормальной вынашиваемости плода. Норма – 10–12 мкмоль/л. Дефицит фолиевой кислоты может наблюдаться при беременности, длительном приеме антибиотиков, алкоголизме. Хлор. Регулирует кислотно-щелочной баланс крови и поддерживает осмотическое давление. Норма – 98–107 ммоль/л. Превышение нормы хлора может свидетельствовать об обезвоживании организма, проблемах с почками и надпочечниками, несахарном диабете. Пониженное содержание хлора наблюдается при гормональных нарушениях, травмах головы, почечной недостаточности.

Низкомолекулярные азотистые вещества

Креатинин . Продукт белкового обмена, выводится почками с мочой. Считается нормальным в концентрации 53–97 мкмоль/л для женщин, для мужчин – 62–115 мкмоль/л. Низкий креатинин в крови может быть обусловлен голоданием, снижением мышечной массы. Повышенный уровень свидетельствует о проблемах с почками, щитовидной железой, может являться следствием лучевой болезни.

. Продукт белкового обмена, выводится почками с мочой. Считается нормальным в концентрации 53–97 мкмоль/л для женщин, для мужчин – 62–115 мкмоль/л. Низкий креатинин в крови может быть обусловлен голоданием, снижением мышечной массы. Повышенный уровень свидетельствует о проблемах с почками, щитовидной железой, может являться следствием лучевой болезни. Мочевая кислота . Синтезируется в печени, выводится почками. В норме у детей – 120–320 мкмоль/л, у взрослых женщин – 150–350 мкмоль/л, у взрослых мужчин – 210–420 мкмоль/л. Превышение нормы – яркий симптом подагры, также может свидетельствовать о проблемах с почками и печенью, алкоголизме. Снижение уровня мочевой кислоты обычно происходит на фоне неправильного питания.

. Синтезируется в печени, выводится почками. В норме у детей – 120–320 мкмоль/л, у взрослых женщин – 150–350 мкмоль/л, у взрослых мужчин – 210–420 мкмоль/л. Превышение нормы – яркий симптом подагры, также может свидетельствовать о проблемах с почками и печенью, алкоголизме. Снижение уровня мочевой кислоты обычно происходит на фоне неправильного питания. Мочевина. Синтезируется в процессе распада аммиака, вредного для организма. Норма у женщин – около 2,2–6,7 ммоль/л, у мужчин – 3,8–7,3 ммоль/л. Превышение нормы характерно для почечной недостаточности и высокобелкового питания. Снижение мочевины характерно при циррозе печени, вегетарианском питании, беременности.

Пигменты

Билирубин общий . Пигмент, окрашивающий кожу и слизистые оболочки в желтый цвет. Состоит из прямого и непрямого билирубина. В норме показатель составляет 3,4–17,1 мкмоль/л.

. Пигмент, окрашивающий кожу и слизистые оболочки в желтый цвет. Состоит из прямого и непрямого билирубина. В норме показатель составляет 3,4–17,1 мкмоль/л. Билирубин прямой . Нормальное значение 0–7,9 мкмоль/л. Повышается при нарушении работы желчевыводящих путей и печени.

. Нормальное значение 0–7,9 мкмоль/л. Повышается при нарушении работы желчевыводящих путей и печени. Билирубин непрямой. Образуется при распаде гемоглобина. Наглядный пример – постепенно желтеющий синяк. Вычисляется как разность общего и прямого билирубина.

Углеводы

Глюкоза . Снабжает организм энергией. Нормой считаются показатели глюкозы в крови 3,3–5,5 ммоль/л. Превышение нормы возможно при сахарном диабете, сниженный показатель может быть реакцией на прием инсулина или симптомом опухоли поджелудочной железы.

. Снабжает организм энергией. Нормой считаются показатели глюкозы в крови 3,3–5,5 ммоль/л. Превышение нормы возможно при сахарном диабете, сниженный показатель может быть реакцией на прием инсулина или симптомом опухоли поджелудочной железы. Фруктозамин. Соединение белка с глюкозой, помогающее определить, на каком уровне находится уровень глюкозы в среднем за 2–3 недели. Нормальное содержание фруктозамина в крови – 0–285 мкмоль/л. Превышение нормы свидетельствует о наличии сахарного диабета.

Ферменты

Аланинаминотрансфераза (АлАТ) . Печеночный фермент, участвующий в аминокислотном обмене. Норма для женщин – до 31 ед./л, для мужчин – до 41 ед./л. Повышение АлАТ в крови свидетельствует о серьезных проблемах с печенью или сердечно-сосудистой системой.

. Печеночный фермент, участвующий в аминокислотном обмене. Норма для женщин – до 31 ед./л, для мужчин – до 41 ед./л. Повышение АлАТ в крови свидетельствует о серьезных проблемах с печенью или сердечно-сосудистой системой. Амилаза . Способствует расщеплению углеводов, синтезируется в слюнных железах. В норме показатель содержания амилазы в крови колеблется в пределах 28–100 ед./л. Отклонения от нормы свидетельствуют о нарушениях работы ЖКТ.

. Способствует расщеплению углеводов, синтезируется в слюнных железах. В норме показатель содержания амилазы в крови колеблется в пределах 28–100 ед./л. Отклонения от нормы свидетельствуют о нарушениях работы ЖКТ. Панкреатическая амилаза . Необходима для расщепления углеводов. В норме показатель составляет 0–50 ед./л, повышается при нарушении работы поджелудочной железы.

. Необходима для расщепления углеводов. В норме показатель составляет 0–50 ед./л, повышается при нарушении работы поджелудочной железы. Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) . Фермент, появляющийся в крови в существенных количествах при повреждениях печени.

. Фермент, появляющийся в крови в существенных количествах при повреждениях печени. Гамма–глутамилтрансфераза (Гамма–ГТ). Фермент, вырабатываемый поджелудочной железой и печенью. Его концентрация в крови в норме невысока, она повышается при злоупотреблении алкоголем и патологиях печени.

Креатинкиназа . Фермент, наличие которого в крови свидетельствует о повреждениях миокарда, почечной недостаточности, системных заболеваниях соединительной ткани. Норма – 0–25 ед./л.

. Фермент, наличие которого в крови свидетельствует о повреждениях миокарда, почечной недостаточности, системных заболеваниях соединительной ткани. Норма – 0–25 ед./л. Лактат (молочная кислота) . Показатель насыщенности тканей кислородом, продукт углеводного обмена. Норма – 0,5–2,2 ммоль/л. При нехватке кислорода лактат в крови повышается. Это может быть следствием физических перегрузок, сахарного диабета, алкогольных отравлений, снижения функции печени и почек. Повышение лактата наблюдается при передозировке лекарствами – например, аспирином.

. Показатель насыщенности тканей кислородом, продукт углеводного обмена. Норма – 0,5–2,2 ммоль/л. При нехватке кислорода лактат в крови повышается. Это может быть следствием физических перегрузок, сахарного диабета, алкогольных отравлений, снижения функции печени и почек. Повышение лактата наблюдается при передозировке лекарствами – например, аспирином. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) . Фермент, участвующий в образовании лактата. Для возраста старше 12 лет норма ЛДГ – 250 ед./л. Повышенный уровень ЛДГ может быть у младенцев и беременных женщин. Также он может являться симптомом заболеваний печени, почек, кровеносной системы.

. Фермент, участвующий в образовании лактата. Для возраста старше 12 лет норма ЛДГ – 250 ед./л. Повышенный уровень ЛДГ может быть у младенцев и беременных женщин. Также он может являться симптомом заболеваний печени, почек, кровеносной системы. Липаза . Способствует расщеплению жиров. В норме содержание липазы может колебаться в пределах 0–190 ед./л. Отклонения от нормы указывают на патологии поджелудочной железы. Если показатели низкие, это может свидетельствовать о неправильном питании или онкологических заболеваниях.

. Способствует расщеплению жиров. В норме содержание липазы может колебаться в пределах 0–190 ед./л. Отклонения от нормы указывают на патологии поджелудочной железы. Если показатели низкие, это может свидетельствовать о неправильном питании или онкологических заболеваниях. Фосфатаза щелочная . Участвует в фосфорном обмене. Для женщин норма щелочной фосфатазы в крови составляет 0–240 ед./л, для мужчин – 0–270 ед./л. Повышение уровня этого фермента наблюдается при патологиях почек, желчевыводящих путей, печени, костной системы.

. Участвует в фосфорном обмене. Для женщин норма щелочной фосфатазы в крови составляет 0–240 ед./л, для мужчин – 0–270 ед./л. Повышение уровня этого фермента наблюдается при патологиях почек, желчевыводящих путей, печени, костной системы. Холинэстераза. Синтезируется в печени, необходима нервным и мышечным тканям. В норме у мужчин в крови 5800–14 600 ед./л, у женщин 5860–11 800 ед./л. Низкая холинэстераза может быть признаком инфаркта миокарда, заболеваний печени, злокачественных опухолей. Повышенный показатель характерен для артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета, маниакально-депрессивного психоза.

Цена на биохимический анализ крови

Анализ на биохимию крови может проводиться по минимальному или расширенному профилю в зависимости от клинической картины и назначения врача. Минимальный профиль в медицинских учреждениях Москвы стоит 3000–4000 рублей, расширенный – 5000–6000 рублей. Сравнивая цены, обратите внимание: забор крови из вены может оплачиваться отдельно, его стоимость – 150–250 рублей.

Уточнения

Биохими́ческий ана́лиз кро́ви — метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в микроэлементах. == Литература == Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун, «Клиническая оценка результатов лабораторных исследований», г. Москва, 2005 г.

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