Биохимический анализ крови. Подготовка, проведение и расшифровка результатов биохимического анализа

Редкий пациент, получая результаты на руки, сможет расшифровать длинный список названий и цифр. И, хотя доскональной оценки всех этих характеристик от нас никто не требует, для этого есть врачи, общее представление о показателях, измеряемых в ходе биохимического анализа крови, все же стоит иметь.
Биохимический анализ крови: зачем и когда он проводится?
Большинство патологий человеческого организма сказывается на составе крови. Выявляя концентрацию тех или иных химических или структурных элементов крови, можно делать выводы о наличии и течении заболеваний. Таким образом, анализ крови «на биохимию» назначают для диагностики и контроля лечения. Важную роль биохимический анализ крови играет при наблюдении беременности. Если женщина чувствует себя нормально, он назначается в первом и третьем триместрах, а при токсикозах, угрозе выкидыша, жалобах на недомогание – чаще.
Подготовка и проведение процедуры
Сдача крови на биохимию предполагает соблюдение ряда условий – в противном случае диагностика будет некорректной.
Кровь на биохимический анализ сдается натощак, в утренние часы – обычно в промежутке с 8 до 11, чтобы выдержать требование не меньше 8 часов, но не больше 12–14 часов голода. Накануне и в день процедуры из напитков рекомендуется пить только воду, избегать тяжелой пищи – питаться нейтрально.
Необходимо уточнить у вашего врача, следует ли сделать перерыв в приеме медикаментозных препаратов и на какой период. Некоторые лекарства могут исказить данные анализа.
Как минимум за час до исследования необходимо прекратить курение. Прием алкоголя прекращают за сутки до исследования.
Рекомендуется избегать физических и эмоциональных стрессов накануне процедуры. Придя в медицинское учреждение, постарайтесь спокойно посидеть минут 10–20 перед тем, как будет взята кровь.
Если вам назначен курс физиотерапии, проводилось какое-либо инструментальное исследование, процедуру, вероятно, лучше отложить. Проконсультируйтесь со своим врачом.
В случаях, когда необходимо получить лабораторные показатели в динамике, повторные исследования следует проводить в том же медицинском учреждении и при сходных условиях.
Расшифровка результатов биохимического анализа крови: норма и отклонения
Готовые результаты предоставляются пациентам в виде таблицы, в которой отмечено, какие именно анализы проводились, какие показатели получены и как они соотносятся с нормой. Расшифровка результатов биохимического анализа крови может быть произведена достаточно быстро и даже онлайн, вопрос только в загруженности специалистов и в организации самого процесса. В среднем на получение расшифровки уходит 2–3 дня.
Белки
Общий белок. Плазма крови содержит более полутора сотен различных белков. Оценка общего белка помогает при диагностике патологий обмена веществ, наличия злокачественных новообразований, нарушений питания. Повышенный белок в крови может быть признаком инфекционных заболеваний, ревматоидного артрита, развития злокачественных опухолей. Пониженный белок наблюдается при панкреатите, заболеваниях печени и ЖКТ, обширных травмах и ожогах.
Альбумин. Белок, синтезируемый печенью. Может составлять до 65% плазмы крови. У мужчин и женщин показатели альбумина в норме одинаковы, важнее здесь возрастной признак. До 14 лет нормальными значениями считаются 38–54 г/л, от 14 до 60 лет – 35–50 г/л. После 60 лет нормальные значения колеблются в пределах 34–38 г/л. Повышенный альбумин может наблюдаться при любых болезнях, связанных с обезвоживанием организма (ротавирусные инфекции, заболевания ЖКТ), а также при циррозе, диабете, волчанке и других серьезных патологиях. Снижение показателей характерно для людей, не следящих за достаточным содержанием белка в пище, курящих, страдающих печеночной недостаточностью.
Гликированный гемоглобин. Это часть гемоглобина крови, химически связанная с глюкозой. Данный анализ важен при диагностике диабета первого и второго типов, а также для контроля эффективности его лечения. В норме показатель должен быть не более 5,7% от свободного гемоглобина в крови. В интервале 5,7–6,4% есть риск развития сахарного диабета. Показатель 6,5 и выше ясно свидетельствует о наличии этого заболевания.
Железосвязывающая способность сыворотки. Показывает, сколько железа может переносить кровь. В норме составляет 45,3–77,1 мкмоль/л. Показатель снижается при высокой концентрации железа в крови и повышается при низкой.
Миоглобин. Железосодержащий белок, концентрация которого в крови растет при серьезных проблемах с сердцем. Анализ обязателен при подозрении на инфаркт миокарда. Понижение миоглобина характерно для больных полиомиелитом и ревматоидным артритом. Показатели нормы варьируются в очень широких пределах: у мужчин биохимический анализ крови может показывать 19–92 мкг/л, у женщин 12–76 мкг/л, поэтому выход за крайние значения свидетельствует о серьезных заболеваниях.
Ревматоидный фактор. В норме он равен нулю, вне зависимости от пола и возраста. Сколько бы единиц ни показал биохимический анализ крови, одно присутствие этого фактора в крови свидетельствует о патологических процессах. Речь идет о выработке организмом определенных антител в ответ на патологические процессы в мышечных и соединительных тканях, вирусные инфекции, злокачественные опухоли.
С–реактивный белок. Содержание этого элемента в крови практически мгновенно повышается при возникновении любых воспалительных процессов. Он стимулирует защитные реакции организма. В норме показатель в любом возрасте не должен превышать 0,5 г/л. Однако следует учитывать, что у женщин, принимающих оральные контрацептивы, уровень С–реактивного белка может быть немного повышен.
Трансферрин. Основной «переносчик» железа. Анализ на трансферрин назначается при подозрении на анемию, цирроз печени, избыток железа в организме, хронические воспалительные процессы. Нормальные показатели – 2–4 г/л. У женщин показатель обычно на 10% выше, он также может повышаться при беременности. Естественным образом снижается у пожилых людей.
Ферритин. По уровню этого белка в плазме крови можно судить о нарушениях метаболизма железа в организме. В норме у взрослых женщин показатель составляет 13–150 мкг/л, у мужчин – 30–400 мкг/л. Повышение уровня ферритина свидетельствует об избытке железа и наблюдается при патологиях печени, хронической почечной недостаточности, некоторых онкологических заболевания.
Липиды (жировой обмен)
Триглицериды. Поступают в кровь из пищи, а также синтезируются печенью из углеводов. Расшифровка биохимического анализа крови в отношении триглицеридов сильно различается у детей и взрослых и зависит от пола. Нормы приведены в таблице. Единицы – ммоль/л. Высокий уровень триглицеридов – один из симптомов сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета. Также повышение отмечается при беременности. Пониженные значения наблюдаются при недостаточности питания, патологиях щитовидной железы, терминальных поражениях печени.
Общий холестерин. Суммарное значение «хорошего» и «плохого» холестерина. Нормальный показатель – 5,2 ммоль/л. Его превышение может свидетельствовать о сахарном диабете, атеросклерозе. Сниженные показатели общего холестерина могут привести к психофизиологическим расстройствам.
Холестерин–ЛПВП. Оценивается для определения предрасположенности пациента к атеросклерозу. Липопротеиды высокой плотности нужны для переработки и выведения жиров из организма, поэтому их часто называют «хорошим холестерином». Высокие значения холестерин–ЛПВП предупреждают развитие бляшек в сосудах, снижение показателей даже при нормальном уровне общего холестерина и его фракций способствует прогрессированию атеросклероза. Нормативные показатели колеблются в пределах 1,03–1,55 ммоль/л.
Холестерин–ЛПНП. Липопротеиды низкой плотности являются основными «переносчиками» холестерина в организме, поступающего с пищей. Холестерин, входящий в их состав, считается «вредным», так как при его избытке повышается риск появления артериальных бляшек. Норма колеблется в пределах 0–3,3 ммоль/л.
Неорганические вещества и витамины
Витамин В12. Необходим для нормального образования и созревания эритроцитов. Нормативный показатель содержания витамина В12 в крови – 208–963,5 пг/мл. Превышение нормы может свидетельствовать о лейкозе, заболеваниях печени и почек. Пониженное содержание витамина В12 в крови зачастую является результатом вегетарианского питания, паразитарных заболеваний, воспалений ЖКТ.
Железо. Нормативные показатели составляют у детей до двух лет 7–18 мкмоль/л, у детей от 2 до 14 лет – 9–22 мкмоль/л; у взрослых мужчин – 11–31 мкмоль/л; у взрослых женщин – 9–30 мкмоль/л. Дефицит железа, как правило, свидетельствует о неправильном питании и нарушении обмена веществ, избыток – о сбое работы кишечника.
Калий. Необходим для нормальной сердечной деятельности. В норме показатели составляют 3,5–5 ммоль/л. Пониженное содержание калия в крови наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, неправильном питании, диабете, онкологических заболеваниях.
Кальций. Необходим для работы мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем, участвует в формировании костной ткани. В норме содержание кальция в крови колеблется в пределах 2,25–2,5 ммоль/л. Снижение может быть обусловлено нехваткой витамина D, недостаточным питанием, эндокринными расстройствами, патологиями почек и печени.
Магний. Необходим для осуществления внутриклеточных процессов и передачи нервных импульсов мышцам. Норма магния в крови составляет 0,75–1,25 ммоль/л. Превышение нормы может свидетельствовать о почечной недостаточности. Сниженный магний в крови характерен для заболеваний печени и при неправильном питании.
Натрий. Наряду с магнием участвует в передаче нервных импульсов в мышечную систему, участвует в кальциевом обмене. Норма натрия в крови – 136–145 ммоль/л. Повышенный натрий характерен для несахарного диабета и заболеваний мочевыводящей системы, пониженный – для сахарного диабета, почечной и печеночной недостаточности.
Фосфор. Требуется для нормального функционирования нервно-мышечной и костной систем организма. Норма фосфора в биохимическом анализе крови для детей до двух лет составляет 1,45–2,16 ммоль/л, для детей от 2 до 12 лет – 1,45–1,78 ммоль/л, для мужчин и женщин до 60 лет – 0,87–1,45 ммоль/л. После 60 лет для женщин норма 0,90–1,32 ммоль/л, для мужчины – 0,74–1,2 ммоль/л.
Фолиевая кислота. Участвует в процессах кроветворения, необходима для усвоения аминокислот и сахара, нормальной вынашиваемости плода. Норма – 10–12 мкмоль/л. Дефицит фолиевой кислоты может наблюдаться при беременности, длительном приеме антибиотиков, алкоголизме.
Хлор. Регулирует кислотно-щелочной баланс крови и поддерживает осмотическое давление. Норма – 98–107 ммоль/л. Превышение нормы хлора может свидетельствовать об обезвоживании организма, проблемах с почками и надпочечниками, несахарном диабете. Пониженное содержание хлора наблюдается при гормональных нарушениях, травмах головы, почечной недостаточности.
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин. Продукт белкового обмена, выводится почками с мочой. Считается нормальным в концентрации 53–97 мкмоль/л для женщин, для мужчин – 62–115 мкмоль/л. Низкий креатинин в крови может быть обусловлен голоданием, снижением мышечной массы. Повышенный уровень свидетельствует о проблемах с почками, щитовидной железой, может являться следствием лучевой болезни.
Мочевая кислота. Синтезируется в печени, выводится почками. В норме у детей – 120–320 мкмоль/л, у взрослых женщин – 150–350 мкмоль/л, у взрослых мужчин – 210–420 мкмоль/л. Превышение нормы – яркий симптом подагры, также может свидетельствовать о проблемах с почками и печенью, алкоголизме. Снижение уровня мочевой кислоты обычно происходит на фоне неправильного питания.
Мочевина. Синтезируется в процессе распада аммиака, вредного для организма. Норма у женщин – около 2,2–6,7 ммоль/л, у мужчин – 3,8–7,3 ммоль/л. Превышение нормы характерно для почечной недостаточности и высокобелкового питания. Снижение мочевины характерно при циррозе печени, вегетарианском питании, беременности.
Пигменты
Билирубин общий. Пигмент, окрашивающий кожу и слизистые оболочки в желтый цвет. Состоит из прямого и непрямого билирубина. В норме показатель составляет 3,4–17,1 мкмоль/л.
Билирубин прямой. Нормальное значение 0–7,9 мкмоль/л. Повышается при нарушении работы желчевыводящих путей и печени.
Билирубин непрямой. Образуется при распаде гемоглобина. Наглядный пример – постепенно желтеющий синяк. Вычисляется как разность общего и прямого билирубина.
Углеводы
Глюкоза. Снабжает организм энергией. Нормой считаются показатели глюкозы в крови 3,3–5,5 ммоль/л. Превышение нормы возможно при сахарном диабете, сниженный показатель может быть реакцией на прием инсулина или симптомом опухоли поджелудочной железы.
Фруктозамин. Соединение белка с глюкозой, помогающее определить, на каком уровне находится уровень глюкозы в среднем за 2–3 недели. Нормальное содержание фруктозамина в крови – 0–285 мкмоль/л. Превышение нормы свидетельствует о наличии сахарного диабета.
Ферменты
Аланинаминотрансфераза (АлАТ). Печеночный фермент, участвующий в аминокислотном обмене. Норма для женщин – до 31 ед./л, для мужчин – до 41 ед./л. Повышение АлАТ в крови свидетельствует о серьезных проблемах с печенью или сердечно-сосудистой системой.
Амилаза. Способствует расщеплению углеводов, синтезируется в слюнных железах. В норме показатель содержания амилазы в крови колеблется в пределах 28–100 ед./л. Отклонения от нормы свидетельствуют о нарушениях работы ЖКТ.
Панкреатическая амилаза. Необходима для расщепления углеводов. В норме показатель составляет 0–50 ед./л, повышается при нарушении работы поджелудочной железы.
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ). Фермент, появляющийся в крови в существенных количествах при повреждениях печени.
Гамма–глутамилтрансфераза (Гамма–ГТ). Фермент, вырабатываемый поджелудочной железой и печенью. Его концентрация в крови в норме невысока, она повышается при злоупотреблении алкоголем и патологиях печени.
Креатинкиназа. Фермент, наличие которого в крови свидетельствует о повреждениях миокарда, почечной недостаточности, системных заболеваниях соединительной ткани. Норма – 0–25 ед./л.
Лактат (молочная кислота). Показатель насыщенности тканей кислородом, продукт углеводного обмена. Норма – 0,5–2,2 ммоль/л. При нехватке кислорода лактат в крови повышается. Это может быть следствием физических перегрузок, сахарного диабета, алкогольных отравлений, снижения функции печени и почек. Повышение лактата наблюдается при передозировке лекарствами – например, аспирином.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Фермент, участвующий в образовании лактата. Для возраста старше 12 лет норма ЛДГ – 250 ед./л. Повышенный уровень ЛДГ может быть у младенцев и беременных женщин. Также он может являться симптомом заболеваний печени, почек, кровеносной системы.
Липаза. Способствует расщеплению жиров. В норме содержание липазы может колебаться в пределах 0–190 ед./л. Отклонения от нормы указывают на патологии поджелудочной железы. Если показатели низкие, это может свидетельствовать о неправильном питании или онкологических заболеваниях.
Фосфатаза щелочная. Участвует в фосфорном обмене. Для женщин норма щелочной фосфатазы в крови составляет 0–240 ед./л, для мужчин – 0–270 ед./л. Повышение уровня этого фермента наблюдается при патологиях почек, желчевыводящих путей, печени, костной системы.
Холинэстераза. Синтезируется в печени, необходима нервным и мышечным тканям. В норме у мужчин в крови 5800–14 600 ед./л, у женщин 5860–11 800 ед./л. Низкая холинэстераза может быть признаком инфаркта миокарда, заболеваний печени, злокачественных опухолей. Повышенный показатель характерен для артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета, маниакально-депрессивного психоза.
Цена на биохимический анализ крови
Анализ на биохимию крови может проводиться по минимальному или расширенному профилю в зависимости от клинической картины и назначения врача. Минимальный профиль в медицинских учреждениях Москвы стоит 3000–4000 рублей, расширенный – 5000–6000 рублей. Сравнивая цены, обратите внимание: забор крови из вены может оплачиваться отдельно, его стоимость – 150–250 рублей.
Где можно сделать биохимический анализ?
Биохимический анализ крови можно сделать практически во всех медицинских учреждениях – и платных, и бесплатных. Проблема только в срочности исследования и качестве анализа. Поскольку сдача крови должна проводиться в утренние часы, в государственных медучреждениях часто приходится записываться на биохимический анализ за несколько дней. Это не всегда приемлемо, поэтому лучше воспользоваться услугами сетевых диагностических центров с высокой репутацией. В этом случае вы сможете быть уверены в качестве услуг и выбрать удобный вам медицинский офис.
Уточнения
Биохими́ческий ана́лиз кро́ви — метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в микроэлементах.
== Литература ==
Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун, «Клиническая оценка результатов лабораторных исследований», г. Москва, 2005 г.
Где можно сделать биохимический анализ?
Биохимический анализ крови можно сделать практически во всех медицинских учреждениях – и платных, и бесплатных. Проблема только в срочности исследования и качестве анализа. Поскольку сдача крови должна проводиться в утренние часы, в государственных медучреждениях часто приходится записываться на биохимический анализ за несколько дней. Это не всегда приемлемо, поэтому лучше воспользоваться услугами сетевых диагностических центров с высокой репутацией. В этом случае вы сможете быть уверены в качестве услуг и выбрать удобный вам медицинский офис.