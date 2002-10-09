Эстроген у женщин: как вырабатывается и на что влияет эстроген в организме женщины?

Одним из важнейших гормонов является эстроген. На что влияет эстроген и к чему может привести его недостаток и переизбыток, расскажем в статье.
Термином «эстроген» обозначен целый подкласс стероидных женских половых гормонов, которые вырабатываются в основном фолликулярным аппаратом яичников.
Существует три типа эстрогенов:
К слову, такие гормоны содержатся и в мужском организме, там за их выработку отвечают
Но так как у мужчин гормоны эстрогены вырабатываются в минимальном количестве, их принято считать женскими.
За что отвечает гормон эстроген у женщин? Проще сказать, за что он не отвечает. Выработка эстрогена влияет на:
Эстроген — это ключевой фактор поддержания женского здоровья и красоты. К слову, он влияет и на либидо у женщин, которое тоже имеет большое значение для счастливой жизни. Данный гормон напрямую связан и с общим самочувствием представительниц прекрасного пола. Женщина с нормальным уровнем гормона эстрогена менее раздражительна, у нее нет отеков, беспричинных головных болей и проблем с лишним весом.
В период репродуктивного возраста данный показатель меняется в зависимости от фазы менструального цикла. Во время первой фазы содержание эстрона составляет 5–9 нг%, а эстрадиола — 15–60 нг/л. Однако с наступлением второй фазы, когда начинается овуляция, показатели повышаются до 3–25 нг% и 27–246 нг/л соответственно.
При беременности цифры и вовсе увеличиваются многократно: концентрация эстрона находится в диапазоне 1500–3000 нг%, а эстрадиола — 17 000–18 000 нг/л. Примерно за десять лет до наступления менопаузы уровень эстрогенов начинает постепенно понижаться.
Именно поэтому женщинам после 35 лет, которые планируют беременность, врачи рекомендуют сдавать анализы крови на гормоны. Что касается эстрогенов при климаксе, то в этом возрастном периоде показатель эстрадиола составляет в среднем 5–30 нг/л.
Как уже понятно, от уровня эстрогена в крови напрямую зависит физическое и психологическое состояние женщины, поэтому очень важно следить за данным показателем и принимать меры при любом дисбалансе.
Последствия падения уровня эстрогенов:
При избытке эстрогенов у женщин возникают:
Причин снижения и повышения эстрогена в организме женщины несколько. Это может быть
Избыток эстрогена встречается нечасто, обычно приходится корректировать именно нехватку данного гормона. Самая распространенная ее причина — возрастные изменения в женском организме, которые начинаются после 40 лет. Избежать их и обеспечить себе вечную молодость, к сожалению, невозможно, но есть способы замедлить подобные процессы.
Недостаток естественных эстрогенов можно частично компенсировать приемом фитоэстрогенов. Это натуральные вещества растительного происхождения. Наиболее изученным из них является генистеин. Он
К слову, минерализация костной ткани также снижает риск возникновения опасного заболевания — остеопороза.
Мало кто из женщин спокойно отнесется к появлению морщин: обычно это приводит к ухудшению настроения, нежеланию смотреться в зеркало и даже к мыслям о грядущей старости. Однако сдаваться рано: генистеин способен
Эстроге́ны (нем. Östrogene) — общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Также производятся яичками у мужчин, корой надпочечников и другими внегонадными тканями (включая кости, мозг, жировую ткань, кожу и волосяные фолликулы) у обоих полов. == Литература == Берштейн Л. М. Эстрогены, старение и возрастная патология // Успехи геронтологии. — 1998. — Т. 2. — С. 90—97. Захурдаева Л. Д. Эстрогены: биологические и фармакологические эффекты // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2010. — С. 41. Карева Е. Н. и др. Эстрогены и головной мозг // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2012. — Т. 67. — №. 2. Сергеев П. В., Караченцев А. Н., Матюшин А. И. Эстрогены и сердце // Кардиология. — 1996. — Т. 36. — №. 3. — С. 75—78.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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