Эстроген у женщин: как вырабатывается и на что влияет эстроген в организме женщины?

Эстроген у женщин: что это за гормон?

6:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из важнейших гормонов является эстроген. На что влияет эстроген и к чему может привести его недостаток и переизбыток, расскажем в статье.

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Что за гормон такой — эстроген?

Термином «эстроген» обозначен целый подкласс стероидных женских половых гормонов, которые вырабатываются в основном фолликулярным аппаратом яичников.

Существует три типа эстрогенов:

эстрадиол,

эстриол

и эстрон.

К слову, такие гормоны содержатся и в мужском организме, там за их выработку отвечают

яички,

кора надпочечников

и внегонадные ткани.

Но так как у мужчин гормоны эстрогены вырабатываются в минимальном количестве, их принято считать женскими.

За что отвечает гормон эстроген у женщин? Проще сказать, за что он не отвечает. Выработка эстрогена влияет на:

Развитие и функционирование репродуктивной системы. Эстроген стимулирует развитие матки и маточных труб, а также влагалища, стромы и протоковых молочных желез. Благодаря женским гормонам эстрогенам у девочек в подростковом возрасте появляются вторичные половые признаки и начинается менструация — именно эстроген способствует регулярному отторжению эндометрия из матки.

Эстроген стимулирует развитие матки и маточных труб, а также влагалища, стромы и протоковых молочных желез. Благодаря женским гормонам эстрогенам у девочек в подростковом возрасте появляются вторичные половые признаки и начинается менструация — именно эстроген способствует регулярному отторжению эндометрия из матки. Кровеносную систему. Гормон эстроген повышает в крови концентрацию железа, меди и тироксина. Кроме того, он оказывает антисклеротическое действие, способствует увеличению количества в плазме липопротеинов высокой плотности, которые снижают риск атеросклероза и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также «женский» гормон снижает содержание липопротеинов низкой плотности, которые являются одними из основных переносчиков холестерина.

Гормон эстроген повышает в крови концентрацию железа, меди и тироксина. Кроме того, он оказывает антисклеротическое действие, способствует увеличению количества в плазме липопротеинов высокой плотности, которые снижают риск атеросклероза и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также «женский» гормон снижает содержание липопротеинов низкой плотности, которые являются одними из основных переносчиков холестерина. Рост и восстановление костной ткани. Эстроген в организме предотвращает вымывание кальция, защищает ткани суставов и стимулирует восстановление клеток костной ткани.

Эстроген в организме предотвращает вымывание кальция, защищает ткани суставов и стимулирует восстановление клеток костной ткани. Эластичность кожных покровов. « Женский» гормон способствует активизации выработки коллагена, от которого зависит упругость кожи.

Женский» гормон способствует активизации выработки коллагена, от которого зависит упругость кожи. Память и психоэмоциональное состояние. Рецепторы эстрогена сконцентрированы в областях мозга, отвечающих за усвоение информации, а также за настроение и эмоции.

Эстроген — это ключевой фактор поддержания женского здоровья и красоты. К слову, он влияет и на либидо у женщин, которое тоже имеет большое значение для счастливой жизни. Данный гормон напрямую связан и с общим самочувствием представительниц прекрасного пола. Женщина с нормальным уровнем гормона эстрогена менее раздражительна, у нее нет отеков, беспричинных головных болей и проблем с лишним весом.

Какова норма эстрогена у женщин?

В период репродуктивного возраста данный показатель меняется в зависимости от фазы менструального цикла. Во время первой фазы содержание эстрона составляет 5–9 нг%, а эстрадиола — 15–60 нг/л. Однако с наступлением второй фазы, когда начинается овуляция, показатели повышаются до 3–25 нг% и 27–246 нг/л соответственно.

При беременности цифры и вовсе увеличиваются многократно: концентрация эстрона находится в диапазоне 1500–3000 нг%, а эстрадиола — 17 000–18 000 нг/л. Примерно за десять лет до наступления менопаузы уровень эстрогенов начинает постепенно понижаться.

Именно поэтому женщинам после 35 лет, которые планируют беременность, врачи рекомендуют сдавать анализы крови на гормоны. Что касается эстрогенов при климаксе, то в этом возрастном периоде показатель эстрадиола составляет в среднем 5–30 нг/л.

К чему могут привести недостаток или переизбыток эстрогена

Как уже понятно, от уровня эстрогена в крови напрямую зависит физическое и психологическое состояние женщины, поэтому очень важно следить за данным показателем и принимать меры при любом дисбалансе.

Последствия падения уровня эстрогенов:

различные боли, в основном головные и сердечные, а также болезненные ощущения в пояснице, спине;

ухудшение терморегуляции, в частности, приливы жара;

хрупкость костей;

сужение сосудов;

ухудшение памяти;

появление морщин;

колебания эмоционального фона.

При избытке эстрогенов у женщин возникают:

различные воспаления;

вздутие живота;

повышение давления;

агрессия, раздражительность и проблемы со сном;

всевозможные боли.

Причин снижения и повышения эстрогена в организме женщины несколько. Это может быть

расстройство функционирования гипофиза,

несбалансированное питание,

слишком высокие физические нагрузки,

менопауза и предшествующий ей период.

Избыток эстрогена встречается нечасто, обычно приходится корректировать именно нехватку данного гормона. Самая распространенная ее причина — возрастные изменения в женском организме, которые начинаются после 40 лет. Избежать их и обеспечить себе вечную молодость, к сожалению, невозможно, но есть способы замедлить подобные процессы.

Что делать, если эстрогенов не хватает?

Недостаток естественных эстрогенов можно частично компенсировать приемом фитоэстрогенов. Это натуральные вещества растительного происхождения. Наиболее изученным из них является генистеин. Он

проявляет аналогичную натуральным эстрогенам активность,

способствует укреплению костей за счет поддержания процессов формирования и минерализации костной ткани,

играет важную роль в сохранении здоровья суставов, регулируя обменные процессы в клетках суставного хряща.

К слову, минерализация костной ткани также снижает риск возникновения опасного заболевания — остеопороза.

Мало кто из женщин спокойно отнесется к появлению морщин: обычно это приводит к ухудшению настроения, нежеланию смотреться в зеркало и даже к мыслям о грядущей старости. Однако сдаваться рано: генистеин способен

активировать выработку собственного коллагена,

защитить кожу от фотостарения

и, как следствие, сохранить привлекательность.

Уточнения

Эстроге́ны (нем. Östrogene) — общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Также производятся яичками у мужчин, корой надпочечников и другими внегонадными тканями (включая кости, мозг, жировую ткань, кожу и волосяные фолликулы) у обоих полов. == Литература == Берштейн Л. М. Эстрогены, старение и возрастная патология // Успехи геронтологии. — 1998. — Т. 2. — С. 90—97. Захурдаева Л. Д. Эстрогены: биологические и фармакологические эффекты // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2010. — С. 41. Карева Е. Н. и др. Эстрогены и головной мозг // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2012. — Т. 67. — №. 2. Сергеев П. В., Караченцев А. Н., Матюшин А. И. Эстрогены и сердце // Кардиология. — 1996. — Т. 36. — №. 3. — С. 75—78.

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

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