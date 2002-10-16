Анализ на холестерин. Как подготовиться к сдаче крови на холестерин и расшифровка результатов

Большинство из нас полагает, что холестерин наносит организму только вред, способствуя развитию атеросклероза. Примерно с середины XX века в мире развернулась такая активная «антихолестериновая кампания», что, казалось бы, вопрос о пользе этой субстанции был снят окончательно. На самом же деле без холестерина наш организм не мог бы нормально функционировать.
Холестерин, или холестерол, – это органическое соединение, которое согласно существующей классификации относится к высшим спиртам. Оно входит в состав клеточных мембран человеческого организма, необходимо для синтеза гормонов, участвует в обмене жиров и витаминов.
Конрад Блох, Майкл Браун, Джозеф Л. Голдстайн, Феодор Линен – в разные годы эти выдающиеся ученые стали обладателями Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение холестерина.
Вопреки распространенному представлению, что основное количество холестерина мы получаем с пищей, большая часть этого вещества синтезируется в организме. По некоторым данным, до 70–80% всего холестерина производится клетками
Самую важную роль в этом процессе играет печень. Всего в организме синтезируется около 1000 мг холестерина в сутки, а извне (в зависимости от характера питания) мы получаем порядка 300–500 мг.
Синтезированные или полученные с пищей молекулы холестерина должны доставляться к органам током крови. Однако холестерин в чистом виде не растворяется в воде, а значит – в крови, что делает невозможным его перемещение по сосудам. Эта проблема решается взаимодействием соединения с особыми белками-транспортерами с образованием хорошо растворимых комплексов. Последние называют липопротеинами, и в анализе крови на холестерин измеряется именно их содержание.
Липопротеины делятся на следующие группы:
Общее содержание холестерина в крови складывается из трех показателей: ЛПВП + ЛПНП + ЛПОНП. От соотношения этих трех слагаемых во многом зависит состояние организма человека.
Именно поэтому в бланке биохимического анализа крови выделяется четыре строки: общий холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП и триглицериды (то же, что ЛПОНП).
В анализах используются разные единицы измерения уровня холестерина. На бланке можно увидеть следующие обозначения: мг/100 мл, мг%, мг/дл или ммоль/л. Первые три – это фактически одно и то же. Последняя же может быть рассчитана путем умножения значения, выраженного в любой из первых трех единиц измерения, на коэффициент 38,6.
Исследователи отмечают, что к развитию атеросклероза не всегда приводит избыток «плохих» форм холестерина. Причиной заболевания может стать и недостаток липопротеинов высокой плотности, которые способны очищать сосуды от бляшек.
Когда же необходим анализ на содержание холестерина в крови и как он проводится?
Врачи обычно направляют пациентов на данное исследование при подозрении на патологии сердечно-сосудистой системы, печени, почек, на эндокринные нарушения.
Кровь берут из вены. Анализ надо сдавать натощак (но при этом голодание не должно продолжаться более 14 часов). По этой причине чаще всего кровь на холестерин сдают утром. Накануне пациенту необходимо воздержаться от приема жирной пищи и от слишком активных физических нагрузок: после занятий спортом, особенно на улице, в крови может повыситься содержание ЛПВП, что исказит результаты анализа.
Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием или принимаете лекарственные препараты, об этом нужно сообщить врачу. Например, прием оральных контрацептивов и мочегонных препаратов повышает концентрацию ЛПНП, а прием эстрогенов понижает общий холестерин. Учитывая все эти моменты, врач даст рекомендации, как именно лучше подготовиться к сдаче крови.
Многие пациенты опасаются боли во время забора крови из вены. Но эти ощущения во многом связаны с психологическим настроем. Специалисты советуют по возможности прийти в лабораторию пораньше, чтобы не сидеть в очереди. После того, как пациент сдал кровь, стоит сразу выйти на воздух – это наверняка заставит человека почувствовать себя лучше.
Как правило, результаты анализа можно получить на следующий день, но в некоторых лечебных учреждениях биохимический анализ крови требует большего времени.
Получив на руки бланк с результатами, пациент увидит показатели содержания общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов в крови. Не рекомендуется оценивать данные характеристики самостоятельно: выводы неподготовленного пациента могут быть ошибочными. В лабораторном бланке есть специальная сноска, в которой указано, что нормы содержания того или иного компонента в крови зависят от используемой в лаборатории методики. Не зная этих нюансов, можно неверно трактовать полученные значения холестерина.
Скажем кратко о том, какие методики анализа крови на холестерин применяются в современных лабораториях:
Оценка полученных результатов должна проводиться только специалистом, который знаком с особенностями каждого метода и может определить, соответствуют ли показатели нормальным.
Приведем основные нормы содержания холестерина в крови у мужчин, женщин и детей, используя единицу измерения – ммоль/л – как наиболее часто встречающуюся в лабораторных анализах.
Основываясь на полученных данных, врач рассчитывает коэффициент, показывающий степень риска развития атеросклероза. Он носит название коэффициента атерогенности и рассчитается по формуле:
КА = (общий холестерин – ЛПВП) / ЛПВП.
Нормы для коэффициента атерогенности также зависят от пола и возраста. Их превышение говорит о большей вероятности развития атеросклероза:
Первое, на что нужно обращать внимание, получив результаты анализа крови на холестерин, – повышен ли показатель или понижен. Как мы уже отмечали, само по себе общее содержание холестерина в крови не дает полной информации о состоянии организма. Более того, есть ряд физиологических факторов, повышающих или понижающих эти показатели. Так, содержание холестерина в крови может вырасти при беременности, нарушениях в питании (в рационе много жирной пищи), при приеме оральных контрацептивов, злоупотреблении спиртными напитками, наследственной склонности к полноте. Однако повышение уровня вещества в крови может говорить и о развитии следующих патологий:
Пониженный уровень холестерина в крови также нежелателен: как мы уже отмечали, это соединение играет важную роль в обмене веществ и строительстве клеточных мембран. Кроме того, существуют исследования, показывающие связь низкого уровня холестерина и депрессивных состояний.
Причинами понижения уровня холестерина являются голодание, прием ряда препаратов (эстрогенов, интерферона), курение (понижает содержание ЛПВП). ЛПНП понижается во время сильного стресса. Если этих состояний у пациента не отмечено, то пониженный уровень холестерина, скорее всего, свидетельствует о заболеваниях и нарушениях, среди которых:
При почечной недостаточности, сахарном диабете, некоторых заболеваниях печени общий холестерин в крови растет, но содержание ЛПВП понижается.
Итак, исследование крови на холестерин может дать очень важные данные о наличии тех или иных нарушений в организме, и, если врач рекомендует пройти анализ, пренебрегать направлением не стоит. Однако в государственных клиниках пройти процедуру быстро вряд ли удастся и, возможно, лучше обратиться в частный диагностический центр. Столько же будет стоить анализ на холестерин в независимой лаборатории?
Анализ крови на содержание холестерина относится к категории биохимических и предполагает измерение содержания исключительно этого соединения, в том числе его «плохих» и «хороших» форм. Стоимость исследования в московских клиниках составляет порядка 200–300 рублей, в регионах – 130–150 рублей. На окончательную цену может влиять масштаб медицинского центра (в крупных клиниках цены, как правило, ниже), методика и продолжительность исследования.
Анализ крови на холестерин дает врачу важную информацию о состоянии здоровья пациента. Причем важно не просто общее содержание холестерина в крови, а соотношение его отдельных фракций: ведь именно «плохой» холестерин оседает на стенках сосудов, а «хороший» участвует в важных обменных процессах. Если содержание вещества в крови понижено или повышено, корректировать его нужно под контролем специалиста, так как изменение концентрации этого важного компонента может быть связано не только с патологиями, но и с физиологическими причинами.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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