Анализ на холестерин. Как подготовиться к сдаче крови на холестерин и расшифровка результатов

Анализ на холестерин. Как подготовиться к сдаче крови на холестерин

13:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство из нас полагает, что холестерин наносит организму только вред, способствуя развитию атеросклероза. Примерно с середины XX века в мире развернулась такая активная «антихолестериновая кампания», что, казалось бы, вопрос о пользе этой субстанции был снят окончательно. На самом же деле без холестерина наш организм не мог бы нормально функционировать.

Что такое холестерин? Холестерин (холестерол) в биохимическом анализе крови: обозначение и норма содержания

Холестерин, или холестерол, – это органическое соединение, которое согласно существующей классификации относится к высшим спиртам. Оно входит в состав клеточных мембран человеческого организма, необходимо для синтеза гормонов, участвует в обмене жиров и витаминов.

Конрад Блох, Майкл Браун, Джозеф Л. Голдстайн, Феодор Линен – в разные годы эти выдающиеся ученые стали обладателями Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение холестерина.

Вопреки распространенному представлению, что основное количество холестерина мы получаем с пищей, большая часть этого вещества синтезируется в организме. По некоторым данным, до 70–80% всего холестерина производится клетками

печени,

кишечника,

коры надпочечников,

кожи и других органов.

Самую важную роль в этом процессе играет печень. Всего в организме синтезируется около 1000 мг холестерина в сутки, а извне (в зависимости от характера питания) мы получаем порядка 300–500 мг.

Синтезированные или полученные с пищей молекулы холестерина должны доставляться к органам током крови. Однако холестерин в чистом виде не растворяется в воде, а значит – в крови, что делает невозможным его перемещение по сосудам. Эта проблема решается взаимодействием соединения с особыми белками-транспортерами с образованием хорошо растворимых комплексов. Последние называют липопротеинами, и в анализе крови на холестерин измеряется именно их содержание.

Какие есть группы липопротеинов?

Липопротеины делятся на следующие группы:

липопротеины высокой плотности (ЛПВП) – так называемый «хороший» холестерин. В этих комплексах одна молекула холестерина переносится четырьмя молекулами белка. «Хороший» холестерин задействован в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов, обмене витамина D. Из него в печени вырабатывается желчь, которая необходима для переваривания жиров. Кроме того, именно ЛПВП избавляют организм от той разновидности холестерина, который оседает на стенках сосудов.

– так называемый «хороший» холестерин. В этих комплексах одна молекула холестерина переносится четырьмя молекулами белка. «Хороший» холестерин задействован в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов, обмене витамина D. Из него в печени вырабатывается желчь, которая необходима для переваривания жиров. Кроме того, именно ЛПВП избавляют организм от той разновидности холестерина, который оседает на стенках сосудов. липопротеины низкой плотности (ЛПНП) , или «плохой» холестерин. В этих комплексах соотношение молекул холестерина и белка примерно 50:50. Как правило, «плохой» холестерин мы получаем с пищей, и именно он оседает на стенках сосудов. Если ЛПНП принимают участие в постройке клеточных мембран, то клетки быстро стареют: снижается их чувствительность к биологически активным веществам и проницаемость мембран. Но, несмотря на большое количество негативных характеристик, ЛПНП тоже необходимы: они нейтрализуют опасные для организма токсины, обеспечивая иммунный ответ.

, или «плохой» холестерин. В этих комплексах соотношение молекул холестерина и белка примерно 50:50. Как правило, «плохой» холестерин мы получаем с пищей, и именно он оседает на стенках сосудов. Если ЛПНП принимают участие в постройке клеточных мембран, то клетки быстро стареют: снижается их чувствительность к биологически активным веществам и проницаемость мембран. Но, несмотря на большое количество негативных характеристик, ЛПНП тоже необходимы: они нейтрализуют опасные для организма токсины, обеспечивая иммунный ответ. липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) – комплексы, в которых на одну молекулу белка приходится четыре молекулы холестерина. Это наиболее опасная форма холестерина, которая также откладывается на внутренних стенках сосудов, образуя так называемые холестериновые бляшки, являющиеся одной из причин атеросклероза.

Общее содержание холестерина в крови складывается из трех показателей: ЛПВП + ЛПНП + ЛПОНП. От соотношения этих трех слагаемых во многом зависит состояние организма человека.

Именно поэтому в бланке биохимического анализа крови выделяется четыре строки: общий холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП и триглицериды (то же, что ЛПОНП).

В анализах используются разные единицы измерения уровня холестерина. На бланке можно увидеть следующие обозначения: мг/100 мл, мг%, мг/дл или ммоль/л. Первые три – это фактически одно и то же. Последняя же может быть рассчитана путем умножения значения, выраженного в любой из первых трех единиц измерения, на коэффициент 38,6.

Исследователи отмечают, что к развитию атеросклероза не всегда приводит избыток «плохих» форм холестерина. Причиной заболевания может стать и недостаток липопротеинов высокой плотности, которые способны очищать сосуды от бляшек.

Когда же необходим анализ на содержание холестерина в крови и как он проводится?

Подготовка и сдача крови на анализ уровня холестерина

Врачи обычно направляют пациентов на данное исследование при подозрении на патологии сердечно-сосудистой системы, печени, почек, на эндокринные нарушения.

Подготовка

Кровь берут из вены. Анализ надо сдавать натощак (но при этом голодание не должно продолжаться более 14 часов). По этой причине чаще всего кровь на холестерин сдают утром. Накануне пациенту необходимо воздержаться от приема жирной пищи и от слишком активных физических нагрузок: после занятий спортом, особенно на улице, в крови может повыситься содержание ЛПВП, что исказит результаты анализа.

Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием или принимаете лекарственные препараты, об этом нужно сообщить врачу. Например, прием оральных контрацептивов и мочегонных препаратов повышает концентрацию ЛПНП, а прием эстрогенов понижает общий холестерин. Учитывая все эти моменты, врач даст рекомендации, как именно лучше подготовиться к сдаче крови.

Как сдавать кровь на анализ

Многие пациенты опасаются боли во время забора крови из вены. Но эти ощущения во многом связаны с психологическим настроем. Специалисты советуют по возможности прийти в лабораторию пораньше, чтобы не сидеть в очереди. После того, как пациент сдал кровь, стоит сразу выйти на воздух – это наверняка заставит человека почувствовать себя лучше.

Как правило, результаты анализа можно получить на следующий день, но в некоторых лечебных учреждениях биохимический анализ крови требует большего времени.

Получив на руки бланк с результатами, пациент увидит показатели содержания общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов в крови. Не рекомендуется оценивать данные характеристики самостоятельно: выводы неподготовленного пациента могут быть ошибочными. В лабораторном бланке есть специальная сноска, в которой указано, что нормы содержания того или иного компонента в крови зависят от используемой в лаборатории методики. Не зная этих нюансов, можно неверно трактовать полученные значения холестерина.

Методики исследования

Скажем кратко о том, какие методики анализа крови на холестерин применяются в современных лабораториях:

титрометрические (главный принцип этого метода – исследователь точно знает концентрацию используемого реактива и измеряет объем, который был необходим для химической реакции);

(главный принцип этого метода – исследователь точно знает концентрацию используемого реактива и измеряет объем, который был необходим для химической реакции); гравиметрические (метод основан на измерении массы определенного компонента);

(метод основан на измерении массы определенного компонента); нефелометрические (метод основан на рассеивании света в непрозрачной среде);

(метод основан на рассеивании света в непрозрачной среде); хроматографические (изучение перемещения частиц в двух средах – подвижной и неподвижной);

(изучение перемещения частиц в двух средах – подвижной и неподвижной); полярографические (позволяют определить общий и свободный холестерин в присутствии ферментов);

(позволяют определить общий и свободный холестерин в присутствии ферментов); флуориметрия (облучение вещества ультрафиолетовыми лучами и изучение интенсивности его свечения);

(облучение вещества ультрафиолетовыми лучами и изучение интенсивности его свечения); ферментативные методы (при использовании которых о содержании определяемого компонента судят по количеству продукта ферментации);

(при использовании которых о содержании определяемого компонента судят по количеству продукта ферментации); «цветные» реакции (колориметрические методы).

Оценка полученных результатов должна проводиться только специалистом, который знаком с особенностями каждого метода и может определить, соответствуют ли показатели нормальным.

Норма содержания холестерина в крови

Приведем основные нормы содержания холестерина в крови у мужчин, женщин и детей, используя единицу измерения – ммоль/л – как наиболее часто встречающуюся в лабораторных анализах.

Основываясь на полученных данных, врач рассчитывает коэффициент, показывающий степень риска развития атеросклероза. Он носит название коэффициента атерогенности и рассчитается по формуле:

КА = (общий холестерин – ЛПВП) / ЛПВП.

Нормы для коэффициента атерогенности также зависят от пола и возраста. Их превышение говорит о большей вероятности развития атеросклероза:

Расшифровка анализа на холестерин

Первое, на что нужно обращать внимание, получив результаты анализа крови на холестерин, – повышен ли показатель или понижен. Как мы уже отмечали, само по себе общее содержание холестерина в крови не дает полной информации о состоянии организма. Более того, есть ряд физиологических факторов, повышающих или понижающих эти показатели. Так, содержание холестерина в крови может вырасти при беременности, нарушениях в питании (в рационе много жирной пищи), при приеме оральных контрацептивов, злоупотреблении спиртными напитками, наследственной склонности к полноте. Однако повышение уровня вещества в крови может говорить и о развитии следующих патологий:

атеросклероз, ИБС;

ряд заболеваний печени и почек;

панкреатит, заболевания поджелудочной железы;

сахарный диабет;

подагра;

острые гнойные воспаления (повышается уровень ЛПВП).

Пониженный уровень холестерина в крови также нежелателен: как мы уже отмечали, это соединение играет важную роль в обмене веществ и строительстве клеточных мембран. Кроме того, существуют исследования, показывающие связь низкого уровня холестерина и депрессивных состояний.

Причинами понижения уровня холестерина являются голодание, прием ряда препаратов (эстрогенов, интерферона), курение (понижает содержание ЛПВП). ЛПНП понижается во время сильного стресса. Если этих состояний у пациента не отмечено, то пониженный уровень холестерина, скорее всего, свидетельствует о заболеваниях и нарушениях, среди которых:

инфекционные заболевания;

гиперфункция щитовидной железы;

хроническая сердечная недостаточность;

туберкулез.

При почечной недостаточности, сахарном диабете, некоторых заболеваниях печени общий холестерин в крови растет, но содержание ЛПВП понижается.

Итак, исследование крови на холестерин может дать очень важные данные о наличии тех или иных нарушений в организме, и, если врач рекомендует пройти анализ, пренебрегать направлением не стоит. Однако в государственных клиниках пройти процедуру быстро вряд ли удастся и, возможно, лучше обратиться в частный диагностический центр. Столько же будет стоить анализ на холестерин в независимой лаборатории?

Цены на анализ холестерина в крови

Анализ крови на содержание холестерина относится к категории биохимических и предполагает измерение содержания исключительно этого соединения, в том числе его «плохих» и «хороших» форм. Стоимость исследования в московских клиниках составляет порядка 200–300 рублей, в регионах – 130–150 рублей. На окончательную цену может влиять масштаб медицинского центра (в крупных клиниках цены, как правило, ниже), методика и продолжительность исследования.

Анализ крови на холестерин дает врачу важную информацию о состоянии здоровья пациента. Причем важно не просто общее содержание холестерина в крови, а соотношение его отдельных фракций: ведь именно «плохой» холестерин оседает на стенках сосудов, а «хороший» участвует в важных обменных процессах. Если содержание вещества в крови понижено или повышено, корректировать его нужно под контролем специалиста, так как изменение концентрации этого важного компонента может быть связано не только с патологиями, но и с физиологическими причинами.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др

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