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Андрей Зорин

Забудьте про навоз: новый секретный эликсир для грядок без перекорма — и главное никакой вони

Садоводство

Перекорм в теплице страшнее голода. Растения "жируют", гонят ботву, но забывают о плодах. Компостный чай — это мягкий инструмент природного земледелия, который возвращает почве жизнь, не превращая грядки в химическую свалку. Это не удобрение в привычном смысле, а живой микробный раствор.

Подкормка перца в августе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подкормка перца в августе

Логика применения: когда чай полезен

Компостный чай — это вытяжка полезных бактерий и гуматов. Он незаменим, когда рассада томатов и перцев уже укоренилась. Если вы видите, что рост затормозился, а ствол выглядит тонким — пора действовать.

"Мягкая органика лучше минерального удара. Чай не обжигает корни, а стимулирует микробиом, который сам начинает кормить растение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин.

Важно помнить: томаты легко перекормить азотом. Они превратятся в джунгли без единого помидора. Используйте настой только на влажной почве после основного полива. Сухая земля — табу для любых подкормок.

Рецепт без гнили: как приготовить настой

Забудьте про зловонные бочки. Настоящий компостный чай пахнет лесной подстилкой. Если от ведра несет канализацией — вы вырастили патогенов вместо союзников. Берите только зрелый, темный, рассыпчатый компост.

Признак Правильный чай Опасный настой
Запах Землистый, свежий Гнилостный, аммиачный
Цвет Светло-коричневый Черный, мутный

Заполните ведро водой на две трети. Добавьте литр компоста. Размешайте. Настаивайте сутки, периодически взбалтывая для насыщения кислородом. Аэрация — ключ к успеху. Без кислорода полезные аэробы гибнут, уступая место гнилостным бактериям.

"Никогда не смешивайте чай с золой или минералкой. Это химическая каша. Сначала дайте биологическую поддержку, через неделю — все остальное", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Когда подкормка противопоказана

Если листья пожелтели пятнами или стебли стали вялыми — остановитесь. Чай не лечит грибок или фитофтору. В сырую и холодную погоду подкормка только усилит риск развития инфекции. Микробы любят тепло, в холодной почве они бесполезны.

Перцы особенно капризны к температуре воды. Ледяной настой вызовет шок и сброс завязей. Используйте только отстоянную, прогретую до 22-24 градусов жидкость. Если кусты начали "жировать" (толстый стебель и огромные листья без цветков), немедленно исключите любую органику.

"При появлении первых признаков болезней — пятнистости или налета — забудьте о настоях. Здесь нужны биозащитные препараты, а не еда", — отметила в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о компостном чае

Можно ли поливать компостным чаем по листьям?

Нет. В теплице это создаст избыточную влажность, что спровоцирует грибок. Поливайте строго под корень.

Как часто использовать настой?

Для здоровой теплицы достаточно одного раза в две-три недели. Чаще — риск переизбытка азота.

Заменит ли чай навоз?

Чай действует тоньше и безопаснее. Он не содержит семян сорняков и не обжигает корни, в отличие от свежего навоза.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород удобрения садоводство
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