Сад превратился в ядовитую ловушку: радикальный метод очистки кроны лишил вредителей шансов

В июне яблоня превращается в шведский стол для вредителей. Дерево уже отцвело, наливаются завязи, а нежные молодые побеги так и манят зелёную яблонную тлю. Если вы заметили, что верхушки веток скрутились в уродливые узлы, а листья завернулись внутрь — колония уже празднует новоселье. Тля размножается в геометрической прогрессии: за неделю здоровая крона может превратиться в безжизненную мочалку.
Этот метод подходит для тех, кто не хочет видеть на своем столе таблицу Менделеева. Нашатырный спирт действует на тлю как концентрированная кислота, вызывая мгновенные ожоги и гибель. Дополнительный бонус — резкий запах выживает с дерева муравьев, которые «пасут» тлю и защищают её от хищников. При этом дерево получает микродозу азота прямо по листу.
"Нашатырь — это дешево и жестко. Главное — добавить правильный прилипатель, например, хозяйственное мыло, иначе раствор просто стечет на землю, не задев вредителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
Для приготовления рабочего раствора растворите 40 г мыла в литре теплой воды. Вылейте в 10-литровое ведро и добавьте 2 столовые ложки 10% нашатыря. Опрыскивайте яблоню вечером, уделяя внимание каждой «кудрявой» верхушке. Повторите процедуру через 3 дня для закрепления результата.
Если до сбора урожая еще далеко, но химия — под запретом, на помощь приходят биологические препараты. Они работают избирательно, поражая только ЖКТ вредителей, не губя пчел и божьих коровок. Это идеальный вариант для сторонников природного земледелия, ценящих экологический баланс на участке.
|Препарат
|Механизм действия
|Фитоверм
|Вызывает паралич нервной системы тли за 12 часов.
|Битоксибациллин
|Бактерии разрушают кишечник насекомого изнутри.
"Биопрепараты не убивают мгновенно. Не ждите, что тля осыплется через час. Обычно полная очистка дерева происходит на 3-5 день после обработки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Когда ситуация вышла из-под контроля, и дерево стоит черным от полчищ насекомых, «примочки» не помогут. Нужны системные инсектициды. Они пропитывают сок яблони, превращая её в ядовитую ловушку. Тля погибает при первой попытке перекусить. Это радикальный способ, требующий строгого соблюдения сроков ожидания.
Используйте «Танрек» или «Фуфанон-Нова». Помните: после опрыскивания плоды нельзя употреблять в пищу в течение 20–30 дней. Это время необходимо для полного распада токсинов в тканях растения. Если яблоки уже созревают — забудьте про этот метод и вернитесь к пункту №1.
"Химия — это операция, а не профилактика. Используйте её только тогда, когда стоит вопрос выживания всего сада", — объяснил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.
Потому что на дереве остались муравьи. Они заносят «молодняк» обратно. Чтобы победить тлю навсегда, нужно сначала выгнать муравьев с грядок и закрепить на стволах ловчие пояса.
Нет. Нашатырный спирт — это щелочная среда, которая может нейтрализовать живые бактерии биопрепаратов. Выбирайте что-то одно.
Если повреждений немного — лучше срезать и сжечь. Внутри «домика» из листьев тля защищена от прямого попадания раствора. Если поражена вся крона — опрыскивайте обильно, чтобы раствор затекал внутрь складок.
