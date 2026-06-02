Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Зорин

Урожай лука размером с кулак: технология сухого опудривания для ускорения роста плодов

Садоводство

Репчатый лук — культура с характером. Если почва на участке кислая, растение буквально впадает в кому. Корни перестают усваивать питание. Перо желтеет. Рост замирает. Даже тонны удобрений не спасут, если грунт блокирует полезные вещества в нерастворимые соединения. Сад превращается в поле битвы, где вы проигрываете физике и биологии.

Крупный лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный лук на грядке

Мягкая нейтрализация: доломитовая мука против извести

Традиционно кислотность гасят известью. Это грубо. Известь обжигает нежные корни. Умное решение — доломитовая мука. Она работает как деликатный переговорщик. Плавно меняет pH, не травмируя систему. Почва "оживает". Растение получает доступ к заблокированным ресурсам. Результат — густой изумрудный цвет пера вместо болезненной желтизны.

"Лук на кислых почвах — это деньги на ветер. Растение голодает при полном холодильнике. Доломитка открывает этот холодильник", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Секретный рецепт: табачная завеса от вредителей

Луковая муха — главный диверсант на грядке. Она ищет жертву по запаху. Традиционные инсектициды токсичны. Мы используем дезориентацию. Табачная пыль создает облако, которое сбивает вредителя с толку. Запах "старого чердака" для насекомого — сигнал об опасности. Пропорция смеси: 2 кг доломитовой муки на 1 кг табачной пыли. Это надежный щит и подкормка в одном флаконе.

Компонент Функция
Доломитовая мука Раскисляет почву, дает магний и кальций
Табачная пыль Отпугивает муху, дезинфицирует грунт

"Табачная пыль не убивает муху мгновенно, она делает вашу грядку невидимкой для нее. Это чистая биология", — объяснил в интервью Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Технология обработки: безветрие и плоский слой

Забудьте про растворы и лейки. Только сухое опудривание. Выбираем утро, когда роса сошла. Смесь должна быть летучей. Щедро "солим" грядки. Важный нюанс: состав должен попасть в пазухи листьев. Именно там муха прячет яйца. После пудрим почву и слегка заделываем смесь плоскорезом. Теперь любой дождь будет порционно доставлять питание к корням.

"Главная ошибка — копать глубоко. Нужно лишь поцарапать поверхность, чтобы смесь смешалась с верхним слоем земли", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Эффект через неделю: старт программы гигантизма

Спустя семь дней вы увидите трансформацию. Перо выпрямится. Станет жестким. Появится характерный сизый отлив. Это сигнал: луковица начала качать сок. Под землей стартует работа по уплотнению чешуек. При таком подходе головки вырастают размером с кулак. Без химии. Без каторжного труда. Только здравый смысл и знание физиологии растений.

Ответы на популярные вопросы о луке

Можно ли использовать золу вместо доломитовой муки?

Зола — хорошее удобрение, но она работает агрессивнее и быстрее вымывается. Доломитка дает более пролонгированный эффект и дополнительно насыщает почву магнием, который критически важен для фотосинтеза.

Не вредна ли табачная пыль для человека?

В таких концентрациях — нет. Это натуральный продукт. Однако при опудривании лучше надеть маску, чтобы мелкая пыль не раздражала слизистые.

Как часто повторять процедуру?

Одной мощной обработки в июне достаточно для защиты и питания на весь основной период роста луковицы.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, энтомолог Дмитрий Савельев, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы почва огород удобрения садоводство борьба с вредителями
Новости Все >
Я офигел, товарищи: какой сюрприз преподнёс Канье Уэст Сергею Бурунову в Стамбуле
Погодные аномалии превращают организм в барометр: чем это грозит сосудам и сердцу
Домашняя альтернатива майонезу: как сделать легкий соус для мяса и овощей
В недрах Земли что-то пошло не так: река расплавленного железа неожиданно развернулась вспять
Рыба-робот: как древние движения стали ключом к будущему
Жена — не водитель, но шины во дворе стали "подсудными": за что нас чуть не оштрафовали
Это настоящая театральная катастрофа: Отар Кушанашвили поддержал разгром Юры Борисова
Жизнь без близких контактов: дефицит живых эмоций лишает организм защиты от сосудистых катастроф
Северный Ледовитый океан скоро может опустеть: какой жизненно важный ресурс исчезает прямо на глазах
Под давлением обвинений: как требования Мизулиной заставили Собчак дать жёсткий ответ
Сейчас читают
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Жена — не водитель, но шины во дворе стали "подсудными": за что нас чуть не оштрафовали
Это настоящая театральная катастрофа: Отар Кушанашвили поддержал разгром Юры Борисова
Жизнь без близких контактов: дефицит живых эмоций лишает организм защиты от сосудистых катастроф
Северный Ледовитый океан скоро может опустеть: какой жизненно важный ресурс исчезает прямо на глазах
Под давлением обвинений: как требования Мизулиной заставили Собчак дать жёсткий ответ
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Вам тут рады, но есть нюанс: почему россияне на Мальдивах стали объектом преступных преследований
Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Колючий слизень из СССР: почему этот морепродукт теперь стоит целое состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.