Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Колесникова

Один взмах секатора — и тюльпаны превратятся в горох: как несвоевременная обрезка ведёт к деградации сорта

Садоводство » Цветы

Отцветание тюльпанов — не повод для передышки. Сейчас луковица закладывает фундамент урожая следующего сезона. Грубые ошибки в этот период лишают растения сил, превращая будущие цветы в безжизненные элементы декора.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by DennisM2, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тюльпаны

Режим среза: почему нельзя трогать стебли

Дачники часто срезают цветоносы вместе с листвой, стремясь придать клумбе опрятность. Это прямая дорога к деградации сорта. Луковица "питается" через зеленый лист. Удалили его раньше времени — лишили растение кладовой энергии.

"Раннее удаление зелени прерывает биологический цикл. Луковица просто не успевает сформироваться, становится рыхлой, а на следующий год дает лишь жалкий, мелкий цветок", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Питание и полив: база для восстановления

Жизнь тюльпана продолжается, пока лист остается зеленым. В этот период почве необходимы калий и фосфор — "строительные материалы" для чешуек луковицы. Пересыхание грунта блокирует усвоение микроэлементов. Умеренный полив обязателен. Помните: избыток органики лишь вредит структуре почвы, лучше выбрать сбалансированные минеральные комплексы.

Действие Результат
Своевременное питание (фосфор/калий) Плотная, здоровая луковица
Полное игнорирование ухода Вырождение сорта и измельчание

Сроки извлечения луковиц

Оставлять тюльпаны в земле на постоянке — плохая тактика. Копайте, когда лист пожелтел на две трети, а стебель утратил упругость. Проверьте "одежку" луковицы: она должна быть коричневой и плотной. Это сигнал, что посадочный материал готов к хранению.

"Главное — дождаться фазы покоя. Если выкопать слишком рано, оболочка луковицы не успеет окрепнуть, что приведет к гниению при хранении", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о тюльпанах

Можно ли оставлять цветоносы?

Нет, их нужно срезать сразу после увядания бутонов, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

Чем именно подкармливать сейчас?

Используйте калийно-фосфорные составы. Азот сейчас противопоказан, так как он провоцирует рост зелени, когда нужно готовиться к покою.

Почему луковицы мельчают каждый год?

Причина в коротком цикле "зеленой жизни". Листья обрезают слишком рано, луковица не успевает накопить объем.

Надо ли дезинфицировать луковицы после выкопки?

Обязательно. Это защищает от грибковых инфекций, которые часто подстерегают посадочный материал в почве.

"Для качественного хранения важна температура, но первичная закладка здоровья происходит именно на грядке, за счет правильного фотосинтеза после цветения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Читайте также

Экспертная проверка: Ольга Семёнова (агроном-консультант), Алексей Данилов (специалист по овощным культурам), Игорь Лыткин (почвовед).
Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство дачный участок
Новости Все >
Не дайте возрасту ограничить движения: как сохранить прочность костей до глубокой старости
Идея на ужин: как быстро приготовить изумительный куриный жюльен в обычной духовке
Забудьте о долгих занятиях в зале: эффективный силовой комплекс для домашних тренировок
Конец мужским хитростям: что заставит нерадивых отцов платить алименты до копейки
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Скрытые жильцы после покупки квартиры: как не остаться с чужими людьми на своей жилплощади
Вы годами кормите этот куст зря: 6 мест на участке, где крыжовник никогда не даст урожая
Туман в голове и зажимы в плечах? Одно простое упражнение, которое решит все проблемы
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Популярное
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины

Мировая автоиндустрия отказывается от привычного литража в пользу компактных агрегатов, за которыми скрываются строгие расчеты конструкторов и таможенных служб.

Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Последние материалы
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Скрытые жильцы после покупки квартиры: как не остаться с чужими людьми на своей жилплощади
Один взмах секатора — и тюльпаны превратятся в горох: как несвоевременная обрезка ведёт к деградации сорта
Вы годами кормите этот куст зря: 6 мест на участке, где крыжовник никогда не даст урожая
Туман в голове и зажимы в плечах? Одно простое упражнение, которое решит все проблемы
Гармония вкуса в каждой ложке: секрет самой ароматной морковно-грибной икры
Лайфхак без педикюра: как изящно дополнить летний образ с туфлями и босоножками
В мае ошибаются 99 процентов садоводов: что надо знать, чтобы не попасть в их число
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.